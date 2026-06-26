Βασίλης Μπισμπίκης: Ξεφτιλίζομαι και δεν θα αλλάξει μέχρι να πεθάνω, πολλές φορές νιώθω λίγος και πλέον έχω τη δύναμη να το λέω στη Δέσποινα Βανδή
Βασίλης Μπισμπίκης: Ξεφτιλίζομαι και δεν θα αλλάξει μέχρι να πεθάνω, πολλές φορές νιώθω λίγος και πλέον έχω τη δύναμη να το λέω στη Δέσποινα Βανδή
Ο ηθοποιός μίλησε για την αναγνωρισιμότητα ως «αναγκαίο κακό» της δουλειάς του, ενώ παράλληλα εξέφρασε τους λόγους που αγαπάει την τραγουδίστρια και σύντροφό του
Το γεγονός πως ο Βασίλης Μπισμπίκης «ξεφτιλίζεται» και κάνει δημόσια ό,τι σκεφτεί, δεν πρόκειται να αλλάξει μέχρι να πεθάνει, όπως υποστήριξε ο ίδιος σε συνέντευξή του, κατά την οποία παραδέχτηκε επίσης πως συχνά αισθάνεται λίγος και πλέον έχει βρει τη δύναμη και το μοιράζεται με τη σύντροφό του Δέσποινα Βανδή.
Όπως δήλωσε ο ηθοποιός στην εκπομπή «Faces», απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο «Happy Day», δεν χαίρεται την αναγνωρισιμότητά του, όμως έχει αποφασίσει πως θα συμπεριφέρεται όπως επιθυμεί: «Η αναγνωρισιμότητα δεν είναι το καλύτερό μου. Είναι αναγκαίο κακό. Είναι ένα κομμάτι ανελευθερίας ρε παιδί μου. Εγώ κάνω ό,τι μου έρθει στο κεφάλι, ξεφτιλίζομαι, κάνω, ράνω και δεν αλλάζει αυτό μέχρι να πεθάνω. Δεν θέλω αποδοχή από όλους», είπε αρχικά.
Στη συνέχεια ξεκαθάρισε πως δεν αναφέρεται σε περιπτώσεις όπως το τρακάρισμα που είχε προκαλέσει, αλλά σε πιο αυθόρμητες στιγμές της καθημερινότηράς του: «Δεν μιλάω τώρα για το τρακάρισμα, που ήταν ένα ατύχημα, ένα λάθος που το πλήρωσα. Οποιοσδήποτε θα μπορούσε να το πάθει, αλλά ήταν ένα λάθος. Εντάξει, έγινε. Δεν υπήρχαν θύματα, μόνο υλικές ζημιές. Τελείωσε, έφυγε αυτό. Όχι τέτοιου τύπου να κάνω ό,τι γουστάρω. Εννοώ στη ζωή μου, να πηγαίνω να χορεύω, να φιλιέμαι... Ό,τι θέλω θα κάνω. Την άλλη μέρα παίζεις παντού και σε σχολιάζει ο κάθε άνθρωπος που υπάρχει στην τηλεόραση. Άσε τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι θέλουν ρε φίλε. Τι σε πειράζει εσένα; Σου έκανε κακό στην οικογένεια; Σου πείραξε κανέναν;», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Βασίλης Μπισμπίκης εξήγησε πως δεν έχει συζητήσει ποτέ με τη Δέσποινα Βανδή να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους όταν βρίσκονται σε δημόσιες εξόδους τους: «Δεν έχουμε πει με τη Δέσποινα να είμαστε πιο σεμνοί. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν θα σταματήσουμε να αισθανόμαστε και να είμαστε ο εαυτός μας επειδή οι άλλοι σηκώνουν ένα κινητό γύρω γύρω και ζουν μέσα από τις ζωές των άλλων».
Κλείνοντας, ο ηθοποιός εξέφρασε τους λόγους που αγαπάει τη σύντροφό του, επισημαίνοντας πως δίπλα της μπορεί να αισθάνεται αδύναμος χωρίς να φοβάται: «Αγαπάω πάρα πολύ τη Δέσποινα που παλεύει και με τα ελαττωματά μου και είναι κοντά, με αγαπάει και γι' αυτά που δεν κάνω πολλά. Αλλά πολλές φορές νιώθω λίγος μέσα στην καθημερινότητα και τώρα πια έχω τη δύναμη και της το λέω κιόλας. Οπότε μου δίνει αυτή τη δυνατότητα, να είμαι αδύναμος», είπε.
Όπως δήλωσε ο ηθοποιός στην εκπομπή «Faces», απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο «Happy Day», δεν χαίρεται την αναγνωρισιμότητά του, όμως έχει αποφασίσει πως θα συμπεριφέρεται όπως επιθυμεί: «Η αναγνωρισιμότητα δεν είναι το καλύτερό μου. Είναι αναγκαίο κακό. Είναι ένα κομμάτι ανελευθερίας ρε παιδί μου. Εγώ κάνω ό,τι μου έρθει στο κεφάλι, ξεφτιλίζομαι, κάνω, ράνω και δεν αλλάζει αυτό μέχρι να πεθάνω. Δεν θέλω αποδοχή από όλους», είπε αρχικά.
Στη συνέχεια ξεκαθάρισε πως δεν αναφέρεται σε περιπτώσεις όπως το τρακάρισμα που είχε προκαλέσει, αλλά σε πιο αυθόρμητες στιγμές της καθημερινότηράς του: «Δεν μιλάω τώρα για το τρακάρισμα, που ήταν ένα ατύχημα, ένα λάθος που το πλήρωσα. Οποιοσδήποτε θα μπορούσε να το πάθει, αλλά ήταν ένα λάθος. Εντάξει, έγινε. Δεν υπήρχαν θύματα, μόνο υλικές ζημιές. Τελείωσε, έφυγε αυτό. Όχι τέτοιου τύπου να κάνω ό,τι γουστάρω. Εννοώ στη ζωή μου, να πηγαίνω να χορεύω, να φιλιέμαι... Ό,τι θέλω θα κάνω. Την άλλη μέρα παίζεις παντού και σε σχολιάζει ο κάθε άνθρωπος που υπάρχει στην τηλεόραση. Άσε τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι θέλουν ρε φίλε. Τι σε πειράζει εσένα; Σου έκανε κακό στην οικογένεια; Σου πείραξε κανέναν;», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Βασίλης Μπισμπίκης εξήγησε πως δεν έχει συζητήσει ποτέ με τη Δέσποινα Βανδή να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους όταν βρίσκονται σε δημόσιες εξόδους τους: «Δεν έχουμε πει με τη Δέσποινα να είμαστε πιο σεμνοί. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν θα σταματήσουμε να αισθανόμαστε και να είμαστε ο εαυτός μας επειδή οι άλλοι σηκώνουν ένα κινητό γύρω γύρω και ζουν μέσα από τις ζωές των άλλων».
Κλείνοντας, ο ηθοποιός εξέφρασε τους λόγους που αγαπάει τη σύντροφό του, επισημαίνοντας πως δίπλα της μπορεί να αισθάνεται αδύναμος χωρίς να φοβάται: «Αγαπάω πάρα πολύ τη Δέσποινα που παλεύει και με τα ελαττωματά μου και είναι κοντά, με αγαπάει και γι' αυτά που δεν κάνω πολλά. Αλλά πολλές φορές νιώθω λίγος μέσα στην καθημερινότητα και τώρα πια έχω τη δύναμη και της το λέω κιόλας. Οπότε μου δίνει αυτή τη δυνατότητα, να είμαι αδύναμος», είπε.
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