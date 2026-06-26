Περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με αξιωματούχο του ΟΗΕ

Σεισμοί παρομοίου μεγέθους προκάλεσαν τον θάνατο πάνω από 200.000 ανθρώπων στην Αϊτή, Ιανουάριο του 2010, 73.000 ανθρώπων στο Κασμίρ, Οκτώβριο του 2005 ή περίπου 53.500 ανθρώπων στα σύνορα Τουρκίας -Συρίας, Φεβρουάριο του 2023