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Η ακρίβεια «κόβει» τις διακοπές στους Γερμανούς
Η ακρίβεια «κόβει» τις διακοπές στους Γερμανούς
Χιλιάδες νοικοκυριά δεν έχουν χρήματα ούτε για μία εβδομάδα διακοπών
Ενόψει των καλοκαιρινών διακοπών που είναι προ των πυλών στη Γερμανία, το Spiegel γράφει για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών που καθιστά αδύνατες τις διακοπές για το ένα πέμπτο των Γερμανών.
Το δημοσίευμα σημειώνει: «Στην ερώτηση πού θα πάνε διακοπές, πολλοί άνθρωποι απαντούν: "Διακοπές; Με τι χρήματα;". Αυτό ισχύει για περίπου το ένα πέμπτο των ανθρώπων στη χώρα: το 21% λέει ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να κάνει διακοπές μιας εβδομάδας, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία. Αυτό ισχύει κυρίως για άτομα που ζουν μόνα τους και μονογονεϊκές οικογένειες. Συγκριτικά, ο μέσος όρος της ΕΕ είναι σημαντικά υψηλότερος, με το 28% του πληθυσμού να δηλώνει πως δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να κάνει διακοπές μιας εβδομάδας».
Σύμφωνα με το γερμανικό μέσο, «"Το αν υπάρχουν αρκετά χρήματα για διακοπές εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εισόδημα", εξηγεί η Στατιστική Υπηρεσία. Μεταξύ του χαμηλότερου εισοδήματος ενός πέμπτου του πληθυσμού, με εισόδημα περίπου 1.600 ευρώ τον μήνα, σχεδόν οι μισοί (48%) δήλωσαν ότι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν διακοπές μιας εβδομάδας. Για το επόμενο πέμπτο, με μηνιαίο εισόδημα έως 2.100 ευρώ, το ποσοστό ήταν 28%.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, τα άτομα που ζουν μόνα τους επηρεάζονται ιδιαίτερα – το 29% εξ αυτών δήλωσε ότι δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να κάνει διακοπές μίας εβδομάδας. Στα μονογονεϊκά νοικοκυριά, το ποσοστό αυτό φτάνει το 39%.
Τα αποτελέσματα προέρχονται από τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης – τα αποτελέσματα για το 2025 βασίζονται σε μια πρόβλεψη από την έρευνα του 2022».
«Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ: Οι κάτοικοι της Ρουμανίας (61%), της Ελλάδας (47%), της Βουλγαρίας και της Ουγγαρίας (39%) δήλωσαν συχνότερα ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν διακοπές. Σε καλύτερη θέση βρίσκονται οι κάτοικοι του Λουξεμβούργου (11%), της Σουηδίας (12%) και της Ολλανδίας (13%)», καταλήγει το δημοσίευμα.
Πηγή: DW
Το δημοσίευμα σημειώνει: «Στην ερώτηση πού θα πάνε διακοπές, πολλοί άνθρωποι απαντούν: "Διακοπές; Με τι χρήματα;". Αυτό ισχύει για περίπου το ένα πέμπτο των ανθρώπων στη χώρα: το 21% λέει ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να κάνει διακοπές μιας εβδομάδας, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία. Αυτό ισχύει κυρίως για άτομα που ζουν μόνα τους και μονογονεϊκές οικογένειες. Συγκριτικά, ο μέσος όρος της ΕΕ είναι σημαντικά υψηλότερος, με το 28% του πληθυσμού να δηλώνει πως δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να κάνει διακοπές μιας εβδομάδας».
Σύμφωνα με το γερμανικό μέσο, «"Το αν υπάρχουν αρκετά χρήματα για διακοπές εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εισόδημα", εξηγεί η Στατιστική Υπηρεσία. Μεταξύ του χαμηλότερου εισοδήματος ενός πέμπτου του πληθυσμού, με εισόδημα περίπου 1.600 ευρώ τον μήνα, σχεδόν οι μισοί (48%) δήλωσαν ότι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν διακοπές μιας εβδομάδας. Για το επόμενο πέμπτο, με μηνιαίο εισόδημα έως 2.100 ευρώ, το ποσοστό ήταν 28%.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, τα άτομα που ζουν μόνα τους επηρεάζονται ιδιαίτερα – το 29% εξ αυτών δήλωσε ότι δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να κάνει διακοπές μίας εβδομάδας. Στα μονογονεϊκά νοικοκυριά, το ποσοστό αυτό φτάνει το 39%.
Ιδιαίτερα ευάλωτες οι μονογονεϊκές οικογένειες
Τα αποτελέσματα προέρχονται από τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης – τα αποτελέσματα για το 2025 βασίζονται σε μια πρόβλεψη από την έρευνα του 2022».
«Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ: Οι κάτοικοι της Ρουμανίας (61%), της Ελλάδας (47%), της Βουλγαρίας και της Ουγγαρίας (39%) δήλωσαν συχνότερα ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν διακοπές. Σε καλύτερη θέση βρίσκονται οι κάτοικοι του Λουξεμβούργου (11%), της Σουηδίας (12%) και της Ολλανδίας (13%)», καταλήγει το δημοσίευμα.
Πηγή: DW
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