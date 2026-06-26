Σύλληψη πανεπιστημιακού σε επιχειρήσεις πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

Η Εμέλ Μεμίς είχε συλληφθεί και το 2016, στο πλαίσιο της υπόθεσης των λεγόμενων «Ακαδημαϊκών της Ειρήνης» - Συνολικά 86 ακόμη άτομα παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη με αίτημα την προφυλάκισή τους