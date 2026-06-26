Σύλληψη πανεπιστημιακού σε επιχειρήσεις πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα
ΚΟΣΜΟΣ
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Σύλληψη πανεπιστημιακού σε επιχειρήσεις πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

Η Εμέλ Μεμίς είχε συλληφθεί και το 2016, στο πλαίσιο της υπόθεσης των λεγόμενων «Ακαδημαϊκών της Ειρήνης» - Συνολικά 86 ακόμη άτομα παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη με αίτημα την προφυλάκισή τους

Σύλληψη πανεπιστημιακού σε επιχειρήσεις πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα
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Λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν τη σύλληψη της αναπληρώτριας καθηγήτριας Εμέλ Μεμίς, του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, στο πλαίσιο επιχειρήσεων ασφαλείας πριν από τη διοργάνωση της συνόδου. Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρονται επίσης στο οικογενειακό της περιβάλλον και σε παλαιότερη δικαστική της εμπλοκή.

Το δημοσίευμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε μια οικογενειακή σχέση της πανεπιστημιακού, υποστηρίζοντας ότι είναι νύφη του υποστράτηγου ε.α. Αλαεττίν Παρμακσίζ, ο οποίος αποστρατεύθηκε το 2004, ενώ υπηρετούσε ως επικεφαλής του Τμήματος Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας του τουρκικού Γενικού Επιτελείου.

Κατά την απολογία της στην αστυνομία η Εμέλ Μεμίς αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τρομοκρατική οργάνωση, δηλώνοντας:

«Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με την τρομοκρατική οργάνωση TKP/ML ή οποιαδήποτε άλλη τρομοκρατική οργάνωση. Είμαι επιστήμονας».

Η Εμέλ Μεμίς είχε συλληφθεί και το 2016, στο πλαίσιο της υπόθεσης των λεγόμενων «Ακαδημαϊκών της Ειρήνης». Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε στόχο -κατά την οπτική του κράτους- να παρεμποδίσει τις επιχειρήσεις της Τουρκίας κατά του PKK.



Κύμα προσαγωγών πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

Λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, οι τουρκικές αρχές έχουν προχωρήσει σε ένα μαζικό κύμα συλλήψεων για λόγους ασφαλείας. Συνολικά 86 ακόμη άτομα παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη με αίτημα την προφυλάκισή τους, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται δημοσιογράφοι, ακτιβιστές αλλά και ύποπτοι για συμμετοχή στο αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος (ISIS).

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Και οι 86 οδηγήθηκαν στην εισαγγελία με αίτημα να προφυλακιστούν.



Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τα συνολικά 225 άτομα που συνελήφθησαν πριν από τη σύνοδο, τα 103 προφυλακίστηκαν χθες, 26 τέθηκαν σε κατ' οίκον περιορισμό ή αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους, ενώ έξι αφέθηκαν ελεύθερα έπειτα από την απολογία τους ενώπιον εισαγγελέα.
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