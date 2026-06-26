Πώς έγινε το μαχαίρωμα με τον νεκρό 15χρονο στη «διεκδικούμενη» πλατεία της Καλλιθέας, τι υποστήριξε ο δράστης για το μοιραίο χτύπημα

Δράστης και θύμα ήταν μέλη δύο ομάδων και, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, ο λόγος της συμπλοκής είχε να κάνει με παλιούς «λογαριασμούς» - Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 7