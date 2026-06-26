Πώς έγινε το μαχαίρωμα με τον νεκρό 15χρονο στη «διεκδικούμενη» πλατεία της Καλλιθέας, τι υποστήριξε ο δράστης για το μοιραίο χτύπημα
Πώς έγινε το μαχαίρωμα με τον νεκρό 15χρονο στη «διεκδικούμενη» πλατεία της Καλλιθέας, τι υποστήριξε ο δράστης για το μοιραίο χτύπημα
Δράστης και θύμα ήταν μέλη δύο ομάδων και, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, ο λόγος της συμπλοκής είχε να κάνει με παλιούς «λογαριασμούς» - Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 7
Ακόμη δέκα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στη φονική συμπλοκή που κατέληξε στον θάνατο του 15χρονου στην Καλλιθέα αναζητούν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίζονται την υπόθεση.
Δράστης και θύμα ήταν μέλη δύο ομάδων και, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, ο λόγος της συμπλοκής είχε να κάνει με παλιούς «λογαριασμούς» και «επικράτηση» στην πλατεία της περιοχής. Ένα πλασματικό γόητρο που στοίχισε τη ζωή σε ένα παιδί.
Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως στο επεισόδιο συμμετείχαν δύο παρέες που εκείνη τη μέρα βρίσκονταν στη «διεκδικούμενη» πλατεία. Η μία αποτελούνταν από οκτώ άτομα, όλοι κάτοικοι της Καλλιθέας. Η άλλη από τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και ο 15χρονος. Λόγω αριθμητικής υπεροχής η δεύτερη ομάδα κάλεσε ενισχύσεις και τότε στο σημείο έφθασαν ακόμη πέντε άτομα. Το θύμα φέρεται να «μπήκε» στην «ενισχυτική ομάδα» και να κυνήγησε έναν 16χρονο οπαδό συγκεκριμένης ομάδας. Ακολούθησε πανικός. Κλοτσιές, μπουνιές και μια μαχαιριά θανάτου.
Από την έρευνα προέκυψε πως στη συμπλοκή συμμετείχαν συνολικά 17 άτομα με τους αστυνομικούς να έχουν ήδη περάσει χειροπέδες στους επτά, μεταξύ αυτών και στον δράστη. Μετά τη σύλληψή του, ο 17χρονος παραδέχθηκε ότι χτύπησε τον 15χρονο προσθέτοντας ότι δεν κατάλαβε ότι τον σκότωσε. «Το θύμα έβγαλε ένα μαχαίρι και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μας. Αντέδρασα γιατί θα με χτυπούσε. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω», φέρεται να σημείωσε μεταξύ άλλων.
Η ταυτοποίηση του 15χρονου έγινε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων. Η μητέρα του τον αναζητούσε από τις πρώτες πρωινές ώρες, χωρίς αρχικά να γνωρίζει ότι το θύμα της δολοφονίας ήταν ο γιος της. Τελικά ενημερώθηκε από φίλους του 15χρονου, μετέβη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και έμαθε τα τραγικά νέα.
Στη σημείο της συμπλοκής εντοπίστηκε ένα μαχαίρι αλλά, σύμφωνα με τον δράστη, δεν είναι το όπλο του εγκλήματος καθώς, όπως είπε, μετά το επεισόδιο το πέταξε σε έναν κάδο. Οι αστυνομικοί το αναζήτησαν χωρίς αποτέλεσμα.
Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα ο ανήλικος που έχασε τη ζωή του είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για κατοχή μαχαιριού και σιδηρογροθιάς.
Σε βάρος των 7 συλληφθέντων ασκήθηκε βαρύτατη ποινική δίωξη κατά περίπτωση για:
Όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο.
Μετά τη δίωξη οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία.
Δράστης και θύμα ήταν μέλη δύο ομάδων και, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, ο λόγος της συμπλοκής είχε να κάνει με παλιούς «λογαριασμούς» και «επικράτηση» στην πλατεία της περιοχής. Ένα πλασματικό γόητρο που στοίχισε τη ζωή σε ένα παιδί.
Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως στο επεισόδιο συμμετείχαν δύο παρέες που εκείνη τη μέρα βρίσκονταν στη «διεκδικούμενη» πλατεία. Η μία αποτελούνταν από οκτώ άτομα, όλοι κάτοικοι της Καλλιθέας. Η άλλη από τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και ο 15χρονος. Λόγω αριθμητικής υπεροχής η δεύτερη ομάδα κάλεσε ενισχύσεις και τότε στο σημείο έφθασαν ακόμη πέντε άτομα. Το θύμα φέρεται να «μπήκε» στην «ενισχυτική ομάδα» και να κυνήγησε έναν 16χρονο οπαδό συγκεκριμένης ομάδας. Ακολούθησε πανικός. Κλοτσιές, μπουνιές και μια μαχαιριά θανάτου.
Από την έρευνα προέκυψε πως στη συμπλοκή συμμετείχαν συνολικά 17 άτομα με τους αστυνομικούς να έχουν ήδη περάσει χειροπέδες στους επτά, μεταξύ αυτών και στον δράστη. Μετά τη σύλληψή του, ο 17χρονος παραδέχθηκε ότι χτύπησε τον 15χρονο προσθέτοντας ότι δεν κατάλαβε ότι τον σκότωσε. «Το θύμα έβγαλε ένα μαχαίρι και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μας. Αντέδρασα γιατί θα με χτυπούσε. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω», φέρεται να σημείωσε μεταξύ άλλων.
Η ταυτοποίηση του 15χρονου έγινε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων. Η μητέρα του τον αναζητούσε από τις πρώτες πρωινές ώρες, χωρίς αρχικά να γνωρίζει ότι το θύμα της δολοφονίας ήταν ο γιος της. Τελικά ενημερώθηκε από φίλους του 15χρονου, μετέβη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και έμαθε τα τραγικά νέα.
Στη σημείο της συμπλοκής εντοπίστηκε ένα μαχαίρι αλλά, σύμφωνα με τον δράστη, δεν είναι το όπλο του εγκλήματος καθώς, όπως είπε, μετά το επεισόδιο το πέταξε σε έναν κάδο. Οι αστυνομικοί το αναζήτησαν χωρίς αποτέλεσμα.
Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα ο ανήλικος που έχασε τη ζωή του είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για κατοχή μαχαιριού και σιδηρογροθιάς.
Το κατηγορητήριο
Σε βάρος των 7 συλληφθέντων ασκήθηκε βαρύτατη ποινική δίωξη κατά περίπτωση για:
- - Άνθρωποκτονια με δόλο.
- - Συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και - επικίνδυνη σωματική βλάβη.
- - Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή.
- - Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία
Όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο.
Μετά τη δίωξη οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία.
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