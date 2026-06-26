Ισραήλ, Λίβανος και ΗΠΑ υπέγραψαν τριμερή συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός

Πιστεύουμε ότι είναι το πρώτο βήμα, σχολίασε σε δηλώσεις του ο Μάρκο Ρούμπιο που τόνισε ότι ο δρόμος από εδώ και πέρα θα είναι δύσκολος - Για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ μιλά ο Νετανιάχου, απορρίπτει τη συμφωνία η σιιτική οργάνωση