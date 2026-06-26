Τι προβλέπει η συμφωνία του Ισραήλ και του Λιβάνου: Για ζώνες ασφαλείας και αφοπλισμό της Χεζμπολάχ μιλά ο Νετανιάχου

Οι λεπτομέρειες δεν έχουν ανακοινωθεί, φαίνεται όμως ότι οι δυνάμεις των IDF θα αποχωρήσουν πιλοτικά από δύο περιοχές, χωρίς επιστροφή των εκτοπισμένων