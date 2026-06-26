Άγριο ξύλο μεταξύ τουριστών για μία ξαπλώστρα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Καταλονία, 13χρονη γέμισε αίματα και έσπασε τη μύτη της, δείτε βίντεο

Όλα ξεκίνησαν όταν το κορίτσι κάθισε σε μια ξαπλώστρα χωρίς να ξέρει ότι χρησιμοποιείται από άλλη οικογένεια - Ένας άνδρας φαίνεται να τη χτυπάει, ενώ ταυτόχρονα ένας άλλος της τραβάει τα μαλλιά