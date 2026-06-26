Ο Χάρι Στάιλς σταμάτησε συναυλία του όταν διάβασε το μήνυμα Ελληνίδας: «Πούλησα φωτογραφίες με τις πατούσες μου για να έρθω εδώ», δείτε βίντεο

Το πανό που κρατούσε στα χέρια της απέσπασε την προσοχή του τραγουδιστή, ο οποίος έπαψε να τραγουδά και ζήτησε να μάθει το όνομά της