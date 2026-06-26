Ο Χάρι Στάιλς σταμάτησε συναυλία του όταν διάβασε το μήνυμα Ελληνίδας: «Πούλησα φωτογραφίες με τις πατούσες μου για να έρθω εδώ», δείτε βίντεο
Ο Χάρι Στάιλς σταμάτησε συναυλία του όταν διάβασε το μήνυμα Ελληνίδας: «Πούλησα φωτογραφίες με τις πατούσες μου για να έρθω εδώ», δείτε βίντεο
Το πανό που κρατούσε στα χέρια της απέσπασε την προσοχή του τραγουδιστή, ο οποίος έπαψε να τραγουδά και ζήτησε να μάθει το όνομά της
Τη συναυλία του σταμάτησε ο Χάρι Στάιλς όταν διάβασε το μήνυμα Ελληνίδας από τις κερκίδες, το οποίο έγραφε πως χρειάστηκε να πουλήσει φωτογραφίες με τις πατούσες της για να παρευρεθεί στο live του τραγουδιστή.
Ο 32χρονος στο πλαίσιο της περιοδείας του «Together, Together» είχε προγραμματίσει δώδεκα εμφανίσεις στο Λονδίνο. Στην έκτη από αυτές, στο στάδιο Wembley, την ώρα που τραγουδούσε στη σκηνή, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ και έγιναν viral, παρατήρησε ένα πανό από χαρτόνι, πάνω στο οποίο ήταν ζωγραφισμένη και η ελληνική σημαία, ανάμεσα στους θεατές και ξαφνικά αναφώνησε: «Συγγνώμη, μου αποσπάστηκε εντελώς η προσοχή».
Αμέσως, κοιτάζοντας τη θαυμάστριά του που το κρατούσε, πρόσθεσε αφού διάβασε τι έγραφε: «Πούλησες φωτογραφίες με τις πατούσες σου για να έρθεις εδώ;». Στη συνέχεια ρώτησε το όνομα της κοπέλας, η οποία του απάντησε πως ονομάζεται Φένια, με τον τραγουδιστή να δυσκολεύεται αρχικά να το προφέρει, καταλήγοντας να της λέει πως χάρηκε για τη γνωριμία, ενώ όλο το στάδιο γελούσε και χειροκροτούσε.
Δείτε βίντεο
Ο 32χρονος στο πλαίσιο της περιοδείας του «Together, Together» είχε προγραμματίσει δώδεκα εμφανίσεις στο Λονδίνο. Στην έκτη από αυτές, στο στάδιο Wembley, την ώρα που τραγουδούσε στη σκηνή, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ και έγιναν viral, παρατήρησε ένα πανό από χαρτόνι, πάνω στο οποίο ήταν ζωγραφισμένη και η ελληνική σημαία, ανάμεσα στους θεατές και ξαφνικά αναφώνησε: «Συγγνώμη, μου αποσπάστηκε εντελώς η προσοχή».
Αμέσως, κοιτάζοντας τη θαυμάστριά του που το κρατούσε, πρόσθεσε αφού διάβασε τι έγραφε: «Πούλησες φωτογραφίες με τις πατούσες σου για να έρθεις εδώ;». Στη συνέχεια ρώτησε το όνομα της κοπέλας, η οποία του απάντησε πως ονομάζεται Φένια, με τον τραγουδιστή να δυσκολεύεται αρχικά να το προφέρει, καταλήγοντας να της λέει πως χάρηκε για τη γνωριμία, ενώ όλο το στάδιο γελούσε και χειροκροτούσε.
Δείτε βίντεο
@music.times.uk During night 6 of his 12 show residency at Wembley, Harry Styles gets distracted by fan sign that read “I sold feet pics to buy tickets”. #harrystyles #togethertogether #kissco ♬ 錫箔果樹 - yasuhiro soda
@persephone_gigs Who knew selling feet pics was an option to pay for gigs 😂😂 #harrystyles #wembley #togethertogether ♬ original sound - Tyra
@ways.entertainment1 HARRY STYLES: TOGETHER, TOGETHER. Night Six 'Sorry, l've been absolutely distracted.. you sold feet pics to get here' #harrystyles #togethertogethertour #wembleystadium #kissallthetimediscooccasionally ♬ original sound - Ways.Entertainment
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