Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα: Οι αφίξεις στο πρώτο πάρτι στην Πάρο για τον γάμο τους, ποιοι επώνυμοι έδωσαν το «παρών»
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Αθηνά Οικονομάκου Μπρούνο Τσερέλα Πάρος

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα: Οι αφίξεις στο πρώτο πάρτι στην Πάρο για τον γάμο τους, ποιοι επώνυμοι έδωσαν το «παρών»

Το ζευγάρι έχει ετοιμάσει ένα εορταστικό τριήμερο στην Πάρο με τριακόσιους πενήντα έως τετρακόσιους καλεσμένους από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα: Οι αφίξεις στο πρώτο πάρτι στην Πάρο για τον γάμο τους, ποιοι επώνυμοι έδωσαν το «παρών»
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Στην Πάρο γιορτάζουν με ένα τριήμερο γλέντι τον γάμο τους η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα. Η ηθοποιός και ο αθλητής παντρεύτηκαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τον Μάιο στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα.

Σήμερα το μεσημέρι, λίγες ώρες πριν την τελετή, όπου θα ανταλλάξουν όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης, οι δυο τους καλωσόρισαν συγγενείς και στενούς φίλους σε ένα χαλαρό pre-wedding party που πραγματοποιήθηκε σε γνωστό beach bar του νησιού.

Η ηθοποιός και ο σύζυγός της απαθανατίστηκαν τη στιγμή που έφταναν στον χώρο και χαιρέτισαν χαμογελαστοί τους φωτογράφους που τους περίμεναν. Η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε για την περίσταση μία μακριά λευκή φούστα με ντραπέ λεπτομέρειες και σούρες στο μπροστινό μέρος και ένα ασορτί τοπ. Την εμφάνισή της ολοκλήρωσε με γυαλιά ηλίου και καπέλο.

Τριακόσιοι πενήντα με τετρακόσιοι καλεσμένοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν καταφτάσει στο νησί. Ανάμεσα στα πρώτα γνωστά πρόσωπα που εντοπίστηκαν στο beach bar το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Ιουνίου ήταν, η Φαίη Σκορδά, η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, η Μαίρη Συνατσάκη με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους, η Ευγενία Σαμαρά, η Λένα Δροσάκη, η Έβελυν Καζαντζόγλου, η Χριστίνα Κοντοβά και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Δείτε φωτογραφίες

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Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα
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Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα: Οι αφίξεις στο πρώτο πάρτι στην Πάρο για τον γάμο τους, ποιοι επώνυμοι έδωσαν το «παρών»
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα: Οι αφίξεις στο πρώτο πάρτι στην Πάρο για τον γάμο τους, ποιοι επώνυμοι έδωσαν το «παρών»
Φαίη Σκορδά

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Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα: Οι αφίξεις στο πρώτο πάρτι στην Πάρο για τον γάμο τους, ποιοι επώνυμοι έδωσαν το «παρών»
Η Χριστίνα Κοντοβά και η Έβελυν Καζαντζόγλου

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα: Οι αφίξεις στο πρώτο πάρτι στην Πάρο για τον γάμο τους, ποιοι επώνυμοι έδωσαν το «παρών»
Η Λένα Δροσάκη και η Νικόλ Παναγιώτου

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα: Οι αφίξεις στο πρώτο πάρτι στην Πάρο για τον γάμο τους, ποιοι επώνυμοι έδωσαν το «παρών»
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα: Οι αφίξεις στο πρώτο πάρτι στην Πάρο για τον γάμο τους, ποιοι επώνυμοι έδωσαν το «παρών»
Ευγενία Σαμαρά

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα: Οι αφίξεις στο πρώτο πάρτι στην Πάρο για τον γάμο τους, ποιοι επώνυμοι έδωσαν το «παρών»
Η Μαίρη Συνατσάκη με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους

Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
43 ΣΧΟΛΙΑ

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