Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Ρωσία: «Πολεμοκάπηλοι, η συνάντηση Πούτιν-Τραμπ θα φέρει την ειρήνη» λέει συνεργάτης του Ρώσου προέδρου
Ρωσία: «Πολεμοκάπηλοι, η συνάντηση Πούτιν-Τραμπ θα φέρει την ειρήνη» λέει συνεργάτης του Ρώσου προέδρου
Η ανάρτηση του Κιρίλ Ντιμιτρίεφ, ο οποίος ηγείται του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων
Βεβαιότητα πως το τετ-α-τετ του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα τον Δεκαπενταύγουστο θα «φέρει την ειρήνη» στην Ουκρανία, εξέφρασε ο στενός συνεργάτης του Ρώσου προέδρου και επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF), Κίριλ Ντιμίτριεφ.
Παράλληλα, σε ανάρτησή του στο X, ο Ντιμιτρίεφ άφησε αιχμές για προσπάθειες ορισμένων να σαμποτάρουν τη συνάντηση αυτή.
Σε άλλη ανάρτησή του, ο Ντιμιτρίεφ παρουσίασε μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς που έχει αφήσει η Ρωσία στην Αλάσκα.
Ειδήσεις σήμερα:
Απίστευτο ατύχημα σε λούνα παρκ στην Αγγλία: Παιχνίδι σταμάτησε στον αέρα - Κόσμος κρέμονταν ανάποδα για 20 λεπτά
Αδιανόητο περιστατικό στην Αυστρία: Άντρας κρεμάστηκε έξω από τρένο που βρισκόταν εν κινήσει για να καπνίσει
Συγκλόνισε ο Αντώνης Σαμαράς στον επικήδειο για την κόρη του: Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια
Παράλληλα, σε ανάρτησή του στο X, ο Ντιμιτρίεφ άφησε αιχμές για προσπάθειες ορισμένων να σαμποτάρουν τη συνάντηση αυτή.
Neocons and other warmongers won’t be smiling on Aug 15, 2025. Putin-Trump dialogue will bring hope, peace and global security. 🕊️— Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) August 10, 2025
Σε άλλη ανάρτησή του, ο Ντιμιτρίεφ παρουσίασε μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς που έχει αφήσει η Ρωσία στην Αλάσκα.
Some Russian history in Alaska 📚— Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) August 11, 2025
1. 1860 map labelling Alaska “Russian America” (Sitka as capital).
2. 1867 U.S. Treasury warrant — $7.2M for the purchase of Alaska
3. Russian Envoy Eduard de Stoeckl’s signed receipt.
🇷🇺🤝🇺🇸 pic.twitter.com/Y0qTNquu9e
Ειδήσεις σήμερα:
Απίστευτο ατύχημα σε λούνα παρκ στην Αγγλία: Παιχνίδι σταμάτησε στον αέρα - Κόσμος κρέμονταν ανάποδα για 20 λεπτά
Αδιανόητο περιστατικό στην Αυστρία: Άντρας κρεμάστηκε έξω από τρένο που βρισκόταν εν κινήσει για να καπνίσει
Συγκλόνισε ο Αντώνης Σαμαράς στον επικήδειο για την κόρη του: Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα