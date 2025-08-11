Ρωσία: «Πολεμοκάπηλοι, η συνάντηση Πούτιν-Τραμπ θα φέρει την ειρήνη» λέει συνεργάτης του Ρώσου προέδρου

Βεβαιότητα πως το τετ-α-τετ τουμε τονστην Αλάσκα τον Δεκαπενταύγουστο θα «φέρει την ειρήνη» στην, εξέφρασε ο στενός συνεργάτης του Ρώσου προέδρου και επικεφαλής τουΠαράλληλα, σε ανάρτησή του στο X, οάφησε αιχμές για προσπάθειες ορισμένων να σαμποτάρουν τη συνάντηση αυτή.Σε άλλη ανάρτησή του, οπαρουσίασε μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς που έχει αφήσει η Ρωσία στην Αλάσκα.