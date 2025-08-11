Ρωσία: «Πολεμοκάπηλοι, η συνάντηση Πούτιν-Τραμπ θα φέρει την ειρήνη» λέει συνεργάτης του Ρώσου προέδρου
Βεβαιότητα πως το τετ-α-τετ του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα τον Δεκαπενταύγουστο θα «φέρει την ειρήνη» στην Ουκρανία, εξέφρασε ο στενός συνεργάτης του Ρώσου προέδρου και επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF), Κίριλ Ντιμίτριεφ.

Παράλληλα, σε ανάρτησή του στο X, ο Ντιμιτρίεφ άφησε αιχμές για προσπάθειες ορισμένων να σαμποτάρουν τη συνάντηση αυτή.



Σε άλλη ανάρτησή του, ο Ντιμιτρίεφ παρουσίασε μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς που έχει αφήσει η Ρωσία στην Αλάσκα.




