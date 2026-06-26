Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Τραμπ: Ο κόσμος στη Βενεζουέλα είναι χαρούμενος, χορεύει στους δρόμους παρά τον σεισμό
Τραμπ: Ο κόσμος στη Βενεζουέλα είναι χαρούμενος, χορεύει στους δρόμους παρά τον σεισμό
Τη δική του εκδοχή για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα της Λατινικής Αμερικής έσωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ που επισήμανε ότι ο λαός της Βενεζουέλας βγάζει περισσότερα χρήματα από ποτέ
Τη δική του εκδοχή για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα, μετά και τον διπλό φονικό σεισμό που καταγράφηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
«Του έχουμε πάρει εκατομμύρια βαρέλια με πετρέλαιο και τα έχουμε πληρώσει. Βγάζουν περισσότερα λεφτά από ποτέ. Παρά τον σεισμό που χτύπησε τη χώρα, ο κόσμος είναι χαρούμενος και χορεύει στους δρόμους. Έχουμε μια υπέροχη σχέση και το πιο σημαντικό είναι ότι ποτές δεν είχαν βγάλει τα λεφτά που βγάζουν τώρα, είναι μια ευτυχισμένη χώρα, με τους ανθρώπους που την κυβερνούν να κάνουν καταπληκτική δουλειά», επισήμανε σε δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος.
Αναφορικά με τον σεισμό, ο Τραμπ επισήμανε ότι ήταν τραγικό αυτό που συνέβη με τους σεισμούς και ότι ήδη πολυπληθής αντιπροσωπεία από τις ΗΠΑ είναι εκεί και βοηθάνε τη χώρα.
Δείτε βίντεο
«Του έχουμε πάρει εκατομμύρια βαρέλια με πετρέλαιο και τα έχουμε πληρώσει. Βγάζουν περισσότερα λεφτά από ποτέ. Παρά τον σεισμό που χτύπησε τη χώρα, ο κόσμος είναι χαρούμενος και χορεύει στους δρόμους. Έχουμε μια υπέροχη σχέση και το πιο σημαντικό είναι ότι ποτές δεν είχαν βγάλει τα λεφτά που βγάζουν τώρα, είναι μια ευτυχισμένη χώρα, με τους ανθρώπους που την κυβερνούν να κάνουν καταπληκτική δουλειά», επισήμανε σε δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος.
Αναφορικά με τον σεισμό, ο Τραμπ επισήμανε ότι ήταν τραγικό αυτό που συνέβη με τους σεισμούς και ότι ήδη πολυπληθής αντιπροσωπεία από τις ΗΠΑ είναι εκεί και βοηθάνε τη χώρα.
Δείτε βίντεο
Trump boasts about taking "millions of barrels of oil" from Venezuela,— HatsOff (@HatsOffff) June 26, 2026
"Outside of the earthquake, the people are happy and dancing in the streets." pic.twitter.com/DavVCbKRGX
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