Τραμπ: Ο κόσμος στη Βενεζουέλα είναι χαρούμενος, χορεύει στους δρόμους παρά τον σεισμό

Τη δική του εκδοχή για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα της Λατινικής Αμερικής έσωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ που επισήμανε ότι ο λαός της Βενεζουέλας βγάζει περισσότερα χρήματα από ποτέ