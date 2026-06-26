Μωρό 18 μηνών πέθανε στα επείγοντα αφού βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο σε πάρκινγκ στη Μασσαλία

Ο καύσωνας, ο οποίος σαρώνει τη Γαλλία, όπως και ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα, έχει ήδη προκαλέσει πολλά θύματα, με 55 θανάτους, μεταξύ άλλων, από πνιγμό στη μητροπολιτική Γαλλία