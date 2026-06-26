«Δεν μπορώ να ξεχάσω την εικόνα του πατέρα μου»: Η αδερφή του 7χρονου που σκοτώθηκε από φωτοβολίδα την Ανάσταση του 2011 στη Χαλκίδα θυμάται τη μοιραία νύχτα

«Αυτή η φωτοβολίδα, και στο νερό να πέσει, δεν σβήνει», είπε σε συνέντευξή της 15 χρόνια μετά την τραγωδία - «Έμαθα να είμαι η μαμά της μαμάς μου, η μαμά της αδελφής μου και η μαμά του μπαμπά μου»