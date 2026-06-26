Το γαμήλιο πάρτι της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο, δείτε αποκλειστικές φωτογραφίες και βίντεο
Το γαμήλιο πάρτι της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο, δείτε αποκλειστικές φωτογραφίες και βίντεο
Το ζευγάρι ετοίμασε ένα εορταστικό τριήμερο με εκατοντάδες καλεσμένους
Ηταν το πάρτι που περίμεναν όλοι: Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα μπορεί να παντρεύτηκαν τον Μάϊο, σήμερα όμως πραγματοποιούν το πάρτι τους στο Crios Paros, ένα από τα πιο luxurious στέκια των Κυκλάδων.
Περίπου 300 καλεσμένοι ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στο event της Πάρου που ξεκίνησε περίπου στις 4 το απόγευμα και διαρκεί ακόμα. Ανάμεσά τους η Φαίη Σκορδά, η Ντορέτα Παπαδημητρίου αλλά και σταρ του αθλήματος όπως ο Guiseppe Poeta.
Για την ημέρα, οι Executive Chefs Ιπποκράτης Αναγνωστέλλης και Χρήστος Ξεραξούδης επιμελήθηκαν ένα αποκλειστικά σχεδιασμένο γαστρονομικό concept, προσαρμοσμένο στις προσωπικές επιλογές του ζευγαριού. Το μενού αποτέλεσε μία σύγχρονη προσέγγιση της μεσογειακής γαστρονομίας, με έμφαση στην εξαιρετική πρώτη ύλη, τα φρέσκα θαλασσινά και τη διακριτική πολυτέλεια που χαρακτηρίζει τη φιλοσοφία του CRIOS.
Στην παραλία, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια σειρά από εκλεπτυσμένα bites, όπως chef's selection sushi combinations, brioche rolls με γαρίδα, καθώς και mini brioche με καπνιστό σολομό και χαβιάρι.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το γαμήλιο πάρτι:
Περίπου 300 καλεσμένοι ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στο event της Πάρου που ξεκίνησε περίπου στις 4 το απόγευμα και διαρκεί ακόμα. Ανάμεσά τους η Φαίη Σκορδά, η Ντορέτα Παπαδημητρίου αλλά και σταρ του αθλήματος όπως ο Guiseppe Poeta.
Για την ημέρα, οι Executive Chefs Ιπποκράτης Αναγνωστέλλης και Χρήστος Ξεραξούδης επιμελήθηκαν ένα αποκλειστικά σχεδιασμένο γαστρονομικό concept, προσαρμοσμένο στις προσωπικές επιλογές του ζευγαριού. Το μενού αποτέλεσε μία σύγχρονη προσέγγιση της μεσογειακής γαστρονομίας, με έμφαση στην εξαιρετική πρώτη ύλη, τα φρέσκα θαλασσινά και τη διακριτική πολυτέλεια που χαρακτηρίζει τη φιλοσοφία του CRIOS.
Μενού και εκπλήξεις
Στην παραλία, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια σειρά από εκλεπτυσμένα bites, όπως chef's selection sushi combinations, brioche rolls με γαρίδα, καθώς και mini brioche με καπνιστό σολομό και χαβιάρι.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το γαμήλιο πάρτι:
Στο κεντρικό buffet, το ενδιαφέρον συγκέντρωσε ένας εντυπωσιακός "On Ice" σταθμός, με αστακό, καραβίδες, γαρίδες, στρείδια, carpaccio γαρίδας Κοιλάδας και Beluga caviar, προσφέροντας μια εμπειρία υψηλής γαστρονομίας που ανέδειξε τη φρεσκάδα και την ποιότητα των κορυφαίων πρώτων υλών. Την απόλυτη έκπληξη της βραδιάς επιφύλασσε ο Executive Pastry Chef Δημήτρης Χρονόπουλος, ο οποίος δημιούργησε ένα εντυπωσιακό dessert installation ειδικά για το ζευγάρι.
Ένα ολόκληρο τραπέζι, διακοσμημένο με κόκκινα φρούτα, μετατράπηκε σε ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα σημεία της εκδήλωσης, φιλοξενώντας την signature δημιουργία του: αέρινη κρέμα βανίλιας και λεμόνι με μαρέγκες και φρέσκα κόκκινα φρούτα. Ένα επιδόρπιο που εντυπωσίασε τόσο αισθητικά όσο και γευστικά, ολοκληρώνοντας ιδανικά μια βραδιά υψηλών προδιαγραφών.
Crios Paros – To luxury beach restaurant που προτιμούν όλοι οι διάσημοιΜε φόντο τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου και σε ένα από τα πιο απάνεμα σημεία της Πάρου, το Crios αποτελεί έναν σύγχρονο παραθαλάσσιο προορισμό που επαναπροσδιορίζει την εμπειρία του κυκλαδίτικου island living. Με επίκεντρο τη γαστρονομία, το design, τη μουσική και την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, το Crios συνδυάζει τη χαλαρή αίσθηση της νησιωτικής ζωής με τα standards ενός διεθνούς luxury destination. Έχει πλέον καταφέρει να ξεπεράσει τα όρια της ελληνικής αγοράς, αποκτώντας διεθνή αναγνώριση και καθιερώνοντας ένα νέο σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη εμπειρία φιλοξενίας στις Κυκλάδες.
Κάθε λεπτομέρεια — από την αρχιτεκτονική και την ατμόσφαιρα μέχρι τη μουσική επιμέλεια, την επικοινωνία με τον επισκέπτη και τη συνολική ροή της εμπειρίας — έχει σχεδιαστεί με ακρίβεια ώστε να δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο και αξέχαστο περιβάλλον φιλοξενίας. Το Crios δεν λειτουργεί απλώς ως beach-restaurant destination, αλλά ως lifestyle experience που εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Αύριο το ζευγάρι θα δώσει νέους όρκους αγάπης και θα συνεχίσει τη διασκέδαση για δύο ακόμη ημέρες.
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