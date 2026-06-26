Το γαμήλιο πάρτι της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο, δείτε αποκλειστικές φωτογραφίες και βίντεο

Περίπου 300 καλεσμένοι ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στο event της Πάρου που ξεκίνησε περίπου στις 4 το απόγευμα και διαρκεί ακόμα. Ανάμεσά τους η Φαίη Σκορδά, η Ντορέτα Παπαδημητρίου αλλά και σταρ του αθλήματος όπως ο Guiseppe Poeta.



Μενού και εκπλήξεις

Για την ημέρα, οι Executive Chefs Ιπποκράτης Αναγνωστέλλης και Χρήστος Ξεραξούδης επιμελήθηκαν ένα αποκλειστικά σχεδιασμένο γαστρονομικό concept, προσαρμοσμένο στις προσωπικές επιλογές του ζευγαριού. Το μενού αποτέλεσε μία σύγχρονη προσέγγιση της μεσογειακής γαστρονομίας, με έμφαση στην εξαιρετική πρώτη ύλη, τα φρέσκα θαλασσινά και τη διακριτική πολυτέλεια που χαρακτηρίζει τη φιλοσοφία του CRIOS.

Στην παραλία, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια σειρά από εκλεπτυσμένα bites, όπως chef's selection sushi combinations, brioche rolls με γαρίδα, καθώς και mini brioche με καπνιστό σολομό και χαβιάρι.



