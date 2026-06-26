Μπλόκο σε πλοίο με 12 τόνους λαθραίου ναυτιλιακού πετρελαίου από την ΑΑΔΕ στο λιμάνι του Βόλου

Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ προσέγγισαν φορτηγό πλοίο, με σημαία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, το οποίο βρισκόταν πλαγιοδετημένο στο λιμάνι του Βόλου, έχοντας δηλώσει ότι μεταφέρει μεταλλικούς κυλίνδρους