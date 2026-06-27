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Έρευνα στη Γαλλία για πιθανή διακίνηση παιδιών μέσω πλατφόρμας αγγελιών μεταχειρισμένων ειδών
Έρευνα στη Γαλλία για πιθανή διακίνηση παιδιών μέσω πλατφόρμας αγγελιών μεταχειρισμένων ειδών
Οι αρχές της Ναντέρ εξετάζουν καταγγελίες για ύποπτες αγγελίες με ασυνήθιστες περιγραφές και υπέρογκες τιμές στην εφαρμογή αγοραπωλησιών
Προκαταρκτική έρευνα ξεκίνησαν οι γαλλικές αρχές μετά από υποψίες ότι η πλατφόρμα αγγελιών μεταχειρισμένων ειδών Vinted ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε για πιθανή διακίνηση παιδιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας της Ναντέρ. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν έπειτα από αναρτήσεις χρηστών στα social media που έκαναν λόγο για «ύποπτες» αγγελίες, οι οποίες συνδύαζαν χαμηλής αξίας αντικείμενα με εξαιρετικά υψηλές τιμές και ασυνήθιστες περιγραφές.
Η εισαγγελία της Ναντέρ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα, έπειτα από υποψίες που διατυπώθηκαν σχετικά με πιθανή χρήση της πλατφόρμας Vinted για σκοπούς διακίνησης παιδιών.
Οι αρχές ενημερώθηκαν μετά από αναφορές χρηστών, οι οποίοι εντόπισαν αγγελίες που θεώρησαν ύποπτες, καθώς αφορούσαν παιχνίδια ή άλλα αντικείμενα μικρής αξίας που προσφέρονταν σε ασυνήθιστα υψηλές τιμές. Παράλληλα, σε κάποιες περιγραφές γινόταν αναφορά σε ηλικίες και μεγέθη που, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, θα μπορούσαν να παραπέμπουν σε παιδιά.
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα Ιουνίου, δημιουργός περιεχομένου ανέφερε χαρακτηριστικά την περίπτωση αγγελίας για φιγούρα «Χάρι Πότερ» έναντι 30.000 ευρώ, σημειώνοντας ότι η τιμή προκαλεί ερωτήματα.
Στο ίδιο βίντεο γινόταν αναφορά και σε περιγραφή αγγελίας που περιλάμβανε στοιχεία όπως «ύψος 1,58» και «ηλικία 13 ετών», με τον δημιουργό να εκφράζει υποψίες ότι ενδέχεται να πρόκειται για «κώδικα» που χρησιμοποιείται για διακίνηση παιδιών.
Την Πέμπτη χαρακτήρισε «ανατριχιαστικό», εφόσον αποδειχθεί αληθές, δημοσίευμα της ιστοσελίδας 20minutes, το οποίο ανέφερε ότι ήρθε σε επαφή με άνδρα που υποτίθεται πως επιχειρούσε να «πουλήσει» κοριτσάκι μέσω αγγελίας.
Ωστόσο, το άρθρο στη συνέχεια διορθώθηκε, καθώς αποδείχθηκε ότι ο χρήστης ήταν 17χρονος μαθητής που είχε δημοσιεύσει την αγγελία ως παγίδα για να εντοπίσει «παιδόφιλους», όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε.
Η εισαγγελία της Ναντέρ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα, έπειτα από υποψίες που διατυπώθηκαν σχετικά με πιθανή χρήση της πλατφόρμας Vinted για σκοπούς διακίνησης παιδιών.
Οι αρχές ενημερώθηκαν μετά από αναφορές χρηστών, οι οποίοι εντόπισαν αγγελίες που θεώρησαν ύποπτες, καθώς αφορούσαν παιχνίδια ή άλλα αντικείμενα μικρής αξίας που προσφέρονταν σε ασυνήθιστα υψηλές τιμές. Παράλληλα, σε κάποιες περιγραφές γινόταν αναφορά σε ηλικίες και μεγέθη που, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, θα μπορούσαν να παραπέμπουν σε παιδιά.
Η διάσταση στα social media και το TikTokΤο ζήτημα πήρε γρήγορα διαστάσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με το TikTok να αποτελεί βασική πλατφόρμα διάδοσης των καταγγελιών.
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα Ιουνίου, δημιουργός περιεχομένου ανέφερε χαρακτηριστικά την περίπτωση αγγελίας για φιγούρα «Χάρι Πότερ» έναντι 30.000 ευρώ, σημειώνοντας ότι η τιμή προκαλεί ερωτήματα.
⚠️ 🚨 ALERTE _ UN TRAFIC D'ENFANTS 👶 🔞 SUR VINTED.— 🧁Gossip BCS (@blackcurvystyle) June 18, 2026
Sous couvert de vendre des figurines Harry Potter se cache un trafic d'enfants.
Dans le descriptif, sont indiqués: le prix, l'âge, la taille, le poids et l'origine de la victime.
J'ignore si la plate-forme est au courant. pic.twitter.com/fOzHqtFImP
Στο ίδιο βίντεο γινόταν αναφορά και σε περιγραφή αγγελίας που περιλάμβανε στοιχεία όπως «ύψος 1,58» και «ηλικία 13 ετών», με τον δημιουργό να εκφράζει υποψίες ότι ενδέχεται να πρόκειται για «κώδικα» που χρησιμοποιείται για διακίνηση παιδιών.
Παρέμβαση της Υπάτης Επιτρόπου Παιδικής ΗλικίαςΗ Ύπατη Επίτροπος για την Παιδική Ηλικία, Σάρα Ελ Χαϊρί, ανέφερε την Τρίτη ότι έχει ήδη καταγγείλει την ύπαρξη «ύποπτων λογαριασμών» στην πλατφόρμα.
Την Πέμπτη χαρακτήρισε «ανατριχιαστικό», εφόσον αποδειχθεί αληθές, δημοσίευμα της ιστοσελίδας 20minutes, το οποίο ανέφερε ότι ήρθε σε επαφή με άνδρα που υποτίθεται πως επιχειρούσε να «πουλήσει» κοριτσάκι μέσω αγγελίας.
Ωστόσο, το άρθρο στη συνέχεια διορθώθηκε, καθώς αποδείχθηκε ότι ο χρήστης ήταν 17χρονος μαθητής που είχε δημοσιεύσει την αγγελία ως παγίδα για να εντοπίσει «παιδόφιλους», όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε.
Τι απαντά η VintedΜέχρι στιγμής, η εισαγγελία δεν έχει διευκρινίσει αν οι υποψίες έχουν επιβεβαιωθεί, ενώ αρκετοί από τους πωλητές που αναφέρθηκαν δημόσια δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πωλούσαν απλώς παιχνίδια.
Από την πλευρά της, η Vinted ανέφερε ότι ενημερώθηκε για τις σχετικές αγγελίες και, έπειτα από έρευνα, δεν εντόπισε στοιχεία που να τις συνδέουν με εγκληματική δραστηριότητα. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι ηλικίες στις περιγραφές αφορούν προτεινόμενες ηλικιακές κατηγορίες των προϊόντων, ενώ οι υψηλές τιμές σχετίζονται είτε με συλλεκτικό χαρακτήρα είτε με εμπορικές τακτικές διαπραγμάτευσης.
Παράλληλα, η πλατφόρμα τονίζει ότι δεν επιτρέπει ακατάλληλο περιεχόμενο, προχωρά σε άμεση αφαίρεση ύποπτων αγγελιών όταν εντοπίζονται και συνεργάζεται με τις αρχές όπου απαιτείται.
Παράλληλα, η πλατφόρμα τονίζει ότι δεν επιτρέπει ακατάλληλο περιεχόμενο, προχωρά σε άμεση αφαίρεση ύποπτων αγγελιών όταν εντοπίζονται και συνεργάζεται με τις αρχές όπου απαιτείται.
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