Ο μαθητής από τη Λέρο που έγραψε τρία καθαρά 20άρια στις Πανελλαδικές: Εάν είσαι έτοιμος να θυσιάσεις ό,τι χρειαστεί δεν παίζει ρόλο το πού μένεις