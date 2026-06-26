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Ο μαθητής από τη Λέρο που έγραψε τρία καθαρά 20άρια στις Πανελλαδικές: Εάν είσαι έτοιμος να θυσιάσεις ό,τι χρειαστεί δεν παίζει ρόλο το πού μένεις
Ο μαθητής από τη Λέρο που έγραψε τρία καθαρά 20άρια στις Πανελλαδικές: Εάν είσαι έτοιμος να θυσιάσεις ό,τι χρειαστεί δεν παίζει ρόλο το πού μένεις
Ο Γιώργος Σούλος με το βλέμμα στραμμένο στο Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ και όνειρο να ασχοληθεί επαγγελματικά με το game development, περιγράφει στο protothema.gr τη διαδρομή του προς την επιτυχία
Ένα παιδί από τη Λέρο, μέσα από συστηματικό διάβασμα, πειθαρχία και στοχευμένη προετοιμασία, κατάφερε να ξεχωρίσει στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, αποδεικνύοντας ότι η επιτυχία δεν εξαρτάται από τον τόπο διαμονής, αλλά από τη συνέπεια και την προσπάθεια.
Ο λόγος για τον Γιώργο Σούλο, ο οποίος, με το βλέμμα στραμμένο στο Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ και όνειρο να γίνει game developer, μοιράζεται μέσα από το protothema.gr τη διαδρομή και την εμπειρία του από τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.
Στις εξετάσεις, ο Γιώργος σημείωσε εντυπωσιακές επιδόσεις στο 4ο πεδίο, με τρία απόλυτα 20άρια στα Μαθηματικά, την Πληροφορική και τα Οικονομικά, ενώ στην Έκθεση συγκέντρωσε 16,3, επιβεβαιώνοντας την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά του.
«Στα Μαθηματικά άρχισα την ύλη της Γ’ Λυκείου τα Χριστούγεννα της Β’ Λυκείου, με αποτέλεσμα η ύλη να βγει τον Νοέμβρη της Γ’ Λυκείου. Στην Οικονομία άρχισα τον Φεβρουάριο της Β’ Λυκείου και η ύλη ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβρη της Γ’ Λυκείου. Στην Πληροφορική άρχισα τον Σεπτέμβρη της Γ’ Λυκείου και τελείωσα τον Μάρτη της Γ’ Λυκείου. Η Γλώσσα, ως γνωστόν, δεν έχει αυστηρή ύλη».
«Στην Πληροφορική και την Οικονομία ήταν κυρίως παπαγαλία η θεωρία. Στα Μαθηματικά έλυσα ό,τι άσκηση υπήρχε σε βοηθήματα και έμαθα καλά τη θεωρία. Στη Γλώσσα σκεφτόμουν σαν φιλόλογος, χωρίς αυστηρή τετραγωνική λογική, ουσιαστικά το έκανα μιμητικά γιατί εγώ εκ φύσεως δεν σκέφτομαι έτσι. Σε όλα τα μαθήματα είχα λύσει σχεδόν όλα τα θέματα κανονικών και επαναληπτικών εξετάσεων», προσθέτει.
Ο ίδιος σημειώνει επίσης ότι η διαδρομή ήταν κουραστική και πιεστική «γιατί έτρεχα συνεχώς και ήθελα τους μέγιστους βαθμούς, όχι όμως δύσκολη. Απλά ακολουθούσα εντολές των καθηγητών μου. Άλλωστε οι Πανελλήνιες είναι κάτι αυστηρό και προβλέψιμο».
«Χαίρομαι που νίκησα το παιχνίδι που λέγεται: πιάσε τα μόρια του τμήματός σου. Γιατί έτσι το βλέπω εγώ. Ένα παιχνίδι που πρέπει να νικήσω. Ένα κουραστικό και ενοχλητικό παιχνίδι, όχι όμως δύσκολο».
«Θα γίνω δημιουργός ηλεκτρονίων παιχνιδιών (game developer) και τα παιχνίδια μου θα γίνουν επιτυχίες. Θα μπω στο Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ, το οποίο θα με βοηθήσει ελάχιστα στον στόχο μου, αλλά το πτυχίο θα είναι ένα δίχτυ ασφαλείας σε περίπτωση που επιθυμήσω να ασχοληθώ με κάτι άλλο προσωρινά».
Για το εάν είναι δυσκολότερος ο αγώνας για ένα παιδί της επαρχίας:
«Δεν γνωρίζω, γιατί δεν έχω βρεθεί στην άλλη πλευρά, όπως και κανένας δεν μπορεί να ξέρει απόλυτα. Αν έχεις βρει τους πιο έμπειρους δασκάλους που μπορείς, κάνεις ό,τι πιο κοντά σε ιδιαίτερο μπορείς - ένα τμήμα με δύο παιδιά είναι καλύτερο από ένα τμήμα με δέκα, με τους ίδιους δασκάλους κατά τη γνώμη μου- και είσαι έτοιμος να θυσιάσεις ό,τι χρειαστεί, δεν θεωρώ ότι παίζει ρόλο το πού μένεις».
Ο λόγος για τον Γιώργο Σούλο, ο οποίος, με το βλέμμα στραμμένο στο Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ και όνειρο να γίνει game developer, μοιράζεται μέσα από το protothema.gr τη διαδρομή και την εμπειρία του από τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.
Στις εξετάσεις, ο Γιώργος σημείωσε εντυπωσιακές επιδόσεις στο 4ο πεδίο, με τρία απόλυτα 20άρια στα Μαθηματικά, την Πληροφορική και τα Οικονομικά, ενώ στην Έκθεση συγκέντρωσε 16,3, επιβεβαιώνοντας την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά του.
«Η προετοιμασία μου»Σε ερώτηση σχετικά με την προετοιμασία του για τις Πανελλήνιες ο ίδιος αναφέρει:
«Στα Μαθηματικά άρχισα την ύλη της Γ’ Λυκείου τα Χριστούγεννα της Β’ Λυκείου, με αποτέλεσμα η ύλη να βγει τον Νοέμβρη της Γ’ Λυκείου. Στην Οικονομία άρχισα τον Φεβρουάριο της Β’ Λυκείου και η ύλη ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβρη της Γ’ Λυκείου. Στην Πληροφορική άρχισα τον Σεπτέμβρη της Γ’ Λυκείου και τελείωσα τον Μάρτη της Γ’ Λυκείου. Η Γλώσσα, ως γνωστόν, δεν έχει αυστηρή ύλη».
«Στην Πληροφορική και την Οικονομία ήταν κυρίως παπαγαλία η θεωρία. Στα Μαθηματικά έλυσα ό,τι άσκηση υπήρχε σε βοηθήματα και έμαθα καλά τη θεωρία. Στη Γλώσσα σκεφτόμουν σαν φιλόλογος, χωρίς αυστηρή τετραγωνική λογική, ουσιαστικά το έκανα μιμητικά γιατί εγώ εκ φύσεως δεν σκέφτομαι έτσι. Σε όλα τα μαθήματα είχα λύσει σχεδόν όλα τα θέματα κανονικών και επαναληπτικών εξετάσεων», προσθέτει.
Ο ίδιος σημειώνει επίσης ότι η διαδρομή ήταν κουραστική και πιεστική «γιατί έτρεχα συνεχώς και ήθελα τους μέγιστους βαθμούς, όχι όμως δύσκολη. Απλά ακολουθούσα εντολές των καθηγητών μου. Άλλωστε οι Πανελλήνιες είναι κάτι αυστηρό και προβλέψιμο».
«Το έβλεπα σαν ένα παιχνίδι που έπρεπε να νικήσω»Ερωτηθείς για το εάν νιώθει δικαιωμένος μετά τη χθεσινή ανακοίνωση των βαθμολογιών, σημείωσε:
«Χαίρομαι που νίκησα το παιχνίδι που λέγεται: πιάσε τα μόρια του τμήματός σου. Γιατί έτσι το βλέπω εγώ. Ένα παιχνίδι που πρέπει να νικήσω. Ένα κουραστικό και ενοχλητικό παιχνίδι, όχι όμως δύσκολο».
Το όνειρό του για το μέλλονΤέλος, για το μέλλον του δηλώνει:
«Θα γίνω δημιουργός ηλεκτρονίων παιχνιδιών (game developer) και τα παιχνίδια μου θα γίνουν επιτυχίες. Θα μπω στο Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ, το οποίο θα με βοηθήσει ελάχιστα στον στόχο μου, αλλά το πτυχίο θα είναι ένα δίχτυ ασφαλείας σε περίπτωση που επιθυμήσω να ασχοληθώ με κάτι άλλο προσωρινά».
Για το εάν είναι δυσκολότερος ο αγώνας για ένα παιδί της επαρχίας:
«Δεν γνωρίζω, γιατί δεν έχω βρεθεί στην άλλη πλευρά, όπως και κανένας δεν μπορεί να ξέρει απόλυτα. Αν έχεις βρει τους πιο έμπειρους δασκάλους που μπορείς, κάνεις ό,τι πιο κοντά σε ιδιαίτερο μπορείς - ένα τμήμα με δύο παιδιά είναι καλύτερο από ένα τμήμα με δέκα, με τους ίδιους δασκάλους κατά τη γνώμη μου- και είσαι έτοιμος να θυσιάσεις ό,τι χρειαστεί, δεν θεωρώ ότι παίζει ρόλο το πού μένεις».
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