Ζελένσκι για Πούτιν: Δεν ενδιαφέρεται για κατάπαυση του πυρός, ετοιμάζεται για νέα επίθεση

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας θεωρεί ότι η Μόσχα θέλει να κερδίσει χρόνο και όχι να τερματίσει τον πόλεμο