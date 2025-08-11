Ζελένσκι για Πούτιν: Δεν ενδιαφέρεται για κατάπαυση του πυρός, ετοιμάζεται για νέα επίθεση
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας θεωρεί ότι η Μόσχα θέλει να κερδίσει χρόνο και όχι να τερματίσει τον πόλεμο
Η Ρωσία όχι μόνο δεν προετοιμάζεται για κατάπαυση του πυρός, αλλά σχεδιάζει και νέες επιθετικές ενέργειες, τόνισε τη Δευτέρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επισήμανε ότι οι Ρώσοι μετακινούν στρατεύματα για να ξεκινήσουν νέες επιθέσεις. Βάσισε την αναφορά του σε αναφορά από τις υπηρεσίες πληροφοριών.
Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι είχε τονίσει ότι η Ρωσία «θέλει να κερδίσει χρόνο και όχι να τερματίσει τον πόλεμο»
Σε μήνυμά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την τηλεφωνική συνομιλία του με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ο Ζελένσκι είπε ότι του μετέφερε την άποψη της Ουκρανίας σχετικά με τις «πραγματικές προθέσεις και τα σχέδια» της Ρωσίας.
«Έχουμε την ίδια άποψη και είναι προφανές ότι οι Ρώσοι απλά θέλουν να κερδίσουν χρόνο, όχι να τερματίσουν τον πόλεμο», έγραψε στο X, για να προσθέσει ότι «η κατάσταση στο πεδίο της μάχης και οι άδικες επιθέσεις της Ρωσίας σε υποδομές πολιτών και απλούς ανθρώπους το αποδεικνύουν ξεκάθαρα».
