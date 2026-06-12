Αυτός είναι ο πρώτος πόλεμος τεχνητής νοημοσύνης λένε οι Ουκρανοί: Πώς θέλουν να τον κερδίσουν

Λειτουργούμε με βάση την αρχή της ανθρώπινης παρέμβασης στις αποφάσεις μάχης, λέει το Κίεβο, ωστόσο μία μέρα τα αυτόνομα συστήματα θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τους ανθρώπους





Η Ουκρανία, η οποία βρίσκεται στον πέμπτο χρόνο του πολέμου με τη









Ukraine's defence AI chief predicts 'new paradigm' of warfare https://t.co/3h2rBJRecZ — The Straits Times (@straits_times) June 12, 2026





«Το σύστημα που διαθέτει περισσότερα δεδομένα και κατανοεί καλύτερα αυτά τα δεδομένα, προτείνει λύσεις — αυτό το σύστημα θα αποκτήσει το πλεονέκτημα έναντι του άλλου», είπε ο ίδιος.



Το κέντρο ΤΝ του υπουργείου Άμυνας ιδρύθηκε τον Μάρτιο στο πλαίσιο της προσπάθειας του υπουργού Άμυνας Μιχαήλο Φιόντοροφ να θέσει την ΤΝ και τη λήψη αποφάσεων με βάση τα δεδομένα στο επίκεντρο της άμυνας της Ουκρανίας.



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Οι ουκρανικές και ρωσικές δυνάμεις εκτοξεύουν καθημερινά χιλιάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) η μία εναντίον της άλλης. Το Κίεβο προσπαθεί επίσης να αντιμετωπίσει την έλλειψη στρατευμάτων στην πρώτη γραμμή με τη χρήση ρομπότ εδάφους.



Η ικανότητα των drones να παρακολουθούν συνεχώς το πεδίο μάχης και να χτυπούν στόχους με ακρίβεια έχει επιταχύνει την «αλυσίδα θανάτου» – τη διαδικασία σχεδιασμού και εκτέλεσης μιας επίθεσης εναντίον του εχθρού. Η λήψη αποφάσεων με τεχνητή νοημοσύνη θα επιταχύνει αυτό το φαινόμενο ακόμη περισσότερο, δήλωσε ο Τσβοκ.



Τεχνολογική κούρσα εξοπλισμών Η Ουκρανία, της οποίας ο στρατός αριθμεί περίπου ένα εκατομμύριο άτομα, χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία ΤΝ στα συστήματα διοίκησής της.



πόλεμος στην Ουκρανία και αλλού θα αντιμετωπίσει μια ριζική αλλαγή τα επόμενα χρόνια, καθώς τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) ενσωματώνονται σε ενοποιημένα δίκτυα που επιταχύνουν τη λήψη αποφάσεων στο πεδίο της μάχης, δήλωσε υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος.Η Ουκρανία, η οποία βρίσκεται στον πέμπτο χρόνο του πολέμου με τη Ρωσία , χρησιμοποιεί ήδη συστήματα ΤΝ για μια πληθώρα λειτουργιών στο πεδίο της μάχης, από την αποστολή drones σε στόχους έως τη συνδρομή στον σχεδιασμό πολεμικών επιχειρήσεων και την ανάλυση δεδομένων σχετικά με τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.«Η ΤΝ θα διαμορφώσει ένα νέο πρότυπο πολέμου. Ήδη το κάνει ενεργά», δήλωσε στο Reuters ο Ντανίλο Τσβοκ, επικεφαλής του τμήματος Τεχνητής Νοημοσύνης του υπουργείου Άμυνας.Ο ίδιος προβλέπει ότι τα συστήματα ΤΝ θα ενοποιηθούν τελικά σε ένα ενιαίο δίκτυο που θα εποπτεύει το πεδίο της μάχης, οδηγώντας σε έναν «πόλεμο λειτουργικών συστημάτων» με τη Ρωσία τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια, εάν η σύγκρουση συνεχιστεί.«Το σύστημα που διαθέτει περισσότερα δεδομένα και κατανοεί καλύτερα αυτά τα δεδομένα, προτείνει λύσεις — αυτό το σύστημα θα αποκτήσει το πλεονέκτημα έναντι του άλλου», είπε ο ίδιος.Το κέντρο ΤΝ του υπουργείου Άμυνας ιδρύθηκε τον Μάρτιο στο πλαίσιο της προσπάθειας του υπουργού Άμυνας Μιχαήλο Φιόντοροφ να θέσει την ΤΝ και τη λήψη αποφάσεων με βάση τα δεδομένα στο επίκεντρο της άμυνας της Ουκρανίας.Τα drones, τα οποία εξακολουθούν να χειρίζονται κυρίως πιλότοι, έχουν ήδη ανατρέψει τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου.Οι ουκρανικές και ρωσικές δυνάμεις εκτοξεύουν καθημερινά χιλιάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) η μία εναντίον της άλλης. Το Κίεβο προσπαθεί επίσης να αντιμετωπίσει την έλλειψη στρατευμάτων στην πρώτη γραμμή με τη χρήση ρομπότ εδάφους.Η ικανότητα των drones να παρακολουθούν συνεχώς το πεδίο μάχης και να χτυπούν στόχους με ακρίβεια έχει επιταχύνει την «αλυσίδα θανάτου» – τη διαδικασία σχεδιασμού και εκτέλεσης μιας επίθεσης εναντίον του εχθρού. Η λήψη αποφάσεων με τεχνητή νοημοσύνη θα επιταχύνει αυτό το φαινόμενο ακόμη περισσότερο, δήλωσε ο Τσβοκ.Η Ουκρανία, της οποίας ο στρατός αριθμεί περίπου ένα εκατομμύριο άτομα, χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία ΤΝ στα συστήματα διοίκησής της.

Ωστόσο, ο Τσβοκ ανέφερε ότι ο στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου λειτουργικού συστήματος που θα προτείνει αποφάσεις για το πεδίο της μάχης σε όλα τα επίπεδα, από τις μεμονωμένες μονάδες της πρώτης γραμμής έως τη στρατηγική διοίκηση.



Αυτό θα επιταχύνει σημαντικά την ανάλυση των δεδομένων από το μέτωπο μήκους 1.200 χιλιομέτρων, ώστε να είναι δυνατή η παροχή συστάσεων στους διοικητές, δήλωσε ο ίδιος.



Ο στόχος, όπως δήλωσε ο Τσβοκ, είναι να ενωθούν τα οπλικά συστήματα και τα συστήματα δεδομένων σε «έναν ενιαίο ζωντανό οργανισμό που θα μπορεί να λειτουργεί με συντονισμένο τρόπο».



Η τεχνολογική κούρσα των εξοπλισμών που ξεκίνησε από τον μεγαλύτερο πόλεμο της Ευρώπης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος διήρκεσε από το 1939 έως το 1945, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ξένων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης που αναζητούν δεδομένα μάχης για να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα τους και την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα συστήματά τους.



Ορισμένες εταιρείες, όπως η αμερικανική Palantir, έχουν παραχωρήσει τα συστήματά τους στην Ουκρανία. Το Κίεβο έχει δημιουργήσει το Brave1 Dataroom, ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ανταλλαγή δεδομένων από το πεδίο της μάχης με τις συμμαχικές χώρες, με σκοπό την εκπαίδευση του λογισμικού τους.



«Εδώ είναι το μέρος όπου μπορείς να καταλάβεις αν το σύστημά σου λειτουργεί», είπε ο Τσβοκ, φορώντας μαύρο μπλουζάκι και τζιν.



Η Μόσχα αναπτύσσει επίσης τις δυνατότητές της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Ένας ανώτερος διοικητής της ουκρανικής αεροπορικής άμυνας δήλωσε στο Reuters τον Απρίλιο ότι ανησυχεί για την αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τη Ρωσία στον σχεδιασμό επιθέσεων με drones και πυραύλους εναντίον πόλεων, κάτι που θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τον χρόνο σχεδιασμού κάθε επίθεσης.



«Το ερώτημα είναι», είπε ο Τσβοκ, «πόσο γρήγορα θα αναπτύξουμε τις δικές μας λύσεις και πόσο αποτελεσματικά θα τις εφαρμόσουμε, ώστε να επιτύχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στο πεδίο της μάχης από την πλευρά μας».



Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το υπουργείο Άμυνας αναπτύσσει ένα σύστημα προσλήψεων και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Φιόνμτοροφ για μια μεταρρύθμιση του τεράστιου αυτού κυβερνητικού τομέα με βάση τα δεδομένα.



Η Ουκρανία λειτουργεί με βάση την αρχή της ανθρώπινης παρέμβασης στις αποφάσεις μάχης, αλλά ο Τσβοκ ανέφερε ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν τελικά να ξεπεράσουν τους ανθρώπους, η παρουσία των οποίων θα επιβράδυνε τότε τη λήψη αποφάσεων.



«Τότε προκύπτει το ερώτημα: πώς θα καταφέρουμε να συμβαδίζουμε με τις αποφάσεις που προτείνουν τα αυτόνομα συστήματα;», είπε.