Χαλάζι, καταιγίδες και κεραυνοί σε Αττική, Καστοριά, Φθιώτιδα και Λάρισα: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

Χαλάζι έπεσε και στην Ελασσόνα ενώ έντονη βροχόπτωση με ισχυρούς ανέμους πλήττει τη Λάρισα. Προβλήματα εντός της πόλης δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής στην Πυροσβεστική. Ωστόσο, έλαβαν χώρα δύο κοπές δένδρων στην περιοχή των Φαρσάλων και στο χωριό Ζάππειο του δήμου Κιλελέρ, σύμφωνα με το onlarissa.gr.Βίντεο από τα Βερδικούσια:Ισχυρή καταιγίδα σημειώθηκε και στα ορεινά τμήματα της Ξάνθης και συγκεκριμένα στο χωριό Συδίνη.

Έντονα φαινόμενα εκδηλώθηκαν και στην Καστοριά, όπως φαίνεται στα βίντεο του alpha fm:











Κεραυνοί στην Αττική

Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:



Live ο καιρός:

Η ηλεκτρική δραστηριότητα (ηλεκτρικές εκκενώσεις) στην ατμόσφαιρα καταγράφεται συνεχώς από το οπτικό όργανο Lightning Imager (LI) του Ευρωπαϊκού μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12 και στην εικόνα που αφορά τις 13:40 και δημοσίευσε το Meteo, παρουσιάζονται οι περιοχές με ηλεκτρική δραστηριότητα (κίτρινες/πορτοκαλί/κόκκινες αποχρώσεις) καθώς και οι νεφώσεις, όπως αυτές καταγράφονται από το όργανο Flexible Combined Imager (FCI) του ίδιου δορυφόρου.Με κόκκινο σκιάζονται οι περιοχές με ισχυρότερη ηλεκτρική δραστηριότητα, μεταξύ των οποίων και η Βόρεια Αττική, όπου έως τις 15:00 έχουν καταγραφεί έως και 50 χιλιοστά βροχής (Βροχομετρικός σταθμός Φυλής 1).Ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών, το οποίο συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.α. Στη Μακεδονία σήμερα Παρασκευή από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής και της ανατολικής Μακεδονίας, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες ώρες του Σαββάτου,β. στη Θεσσαλία και στα ορεινά - ημιορεινά της Ηπείρου σήμερα Παρασκευή από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες,γ. στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου,δ. στην ανατολική Στερεά σήμερα Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες,ε. στη Θράκη από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου,στ. στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Λήμνου) από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου».