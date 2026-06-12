Χαλάζι, καταιγίδες και κεραυνοί σε Αττική, Καστοριά, Φθιώτιδα και Λάρισα: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες
Χαλάζι, καταιγίδες και κεραυνοί σε Αττική, Καστοριά, Φθιώτιδα και Λάρισα: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες
Χαλαζόπτωση σημειώθηκε στην Φυλή και την Αγία Σωτήρα Μάνδρας, καθώς επίσης και σε περιοχές της Φθιώτιδας και της Λάρισας – Έντονα φαινόμενα εκδηλώθηκαν στην Καστοριά
Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις να εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ώρες, ενώ ήδη έχει καταγραφεί έντονη κεραυνική δραστηριότητα και στην Αττική.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί έως αργά το απόγευμα, με τις καταιγίδες να επηρεάζουν κατά τόπους περιοχές της Αττικής. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους πολίτες, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από ισχυρές βροχοπτώσεις, έντονη κεραυνική δραστηριότητα, πρόσκαιρα πολύ δυνατούς ανέμους και πιθανές χαλαζοπτώσεις.
Χαλαζόπτωση σημειώθηκε στην Φυλή και την Αγία Σωτήρα Μάνδρας, όπως φαίνεται και στα βίντεο που ακολουθούν:
Με χαλάζι στα ορεινά και ισχυρές βροχές στα πεδινά, «χτύπησε» το πρώτο κύμα κακοκαιρίας το Δήμο Μακρακώμης και ολόκληρη τη Δυτική Φθιώτιδα. Το «μπουρίνι» συνοδευόταν φυσικά από θυελλώδεις ανέμους που προκάλεσαν καταστροφές κι έκοψαν την κυκλοφορία σε επαρχιακούς δρόμους, σύμφωνα με το lamiareport.gr. Χαλάζι έπεσε στον ορεινό Τυμφρηστό ενώ δέντρο έπεσε πριν τη Βίτωλη.
Κλωνάρια και κομμάτια από δέντρα έπεσαν επίσης σε Μακρακώμη, Μάκρη, ενώ μεγάλη μουριά έκλεισε το δρόμο προς Πλατύστομο. Συνεργεία του Δήμου Μακρακώμης και πληρώματα της Πυροσβεστικής, ενεργούν για παροχή βοήθειας και ανοίγματα των δρόμων. Μεγάλες ζημιές έγιναν σε φυστικιές κ άλλα δέντρα με τον καρπό του σαν βρίσκεται στο έδαφος εξαιτίας των ισχυρότατων ανέμων, κατά τις ίδιες πληροφορίες.
Δείτε φωτογραφίες από την Φθιώτιδα:
Ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής και στη Θήβα, επιβεβαιώνοντας τις προγνώσεις των μετεωρολόγων για επιδείνωση του καιρού σε μεγάλο μέρος της χώρας, αναφέρει το radiothiva.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί έως αργά το απόγευμα, με τις καταιγίδες να επηρεάζουν κατά τόπους περιοχές της Αττικής. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους πολίτες, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από ισχυρές βροχοπτώσεις, έντονη κεραυνική δραστηριότητα, πρόσκαιρα πολύ δυνατούς ανέμους και πιθανές χαλαζοπτώσεις.
Χαλαζόπτωση σημειώθηκε στην Φυλή και την Αγία Σωτήρα Μάνδρας, όπως φαίνεται και στα βίντεο που ακολουθούν:
Με χαλάζι στα ορεινά και ισχυρές βροχές στα πεδινά, «χτύπησε» το πρώτο κύμα κακοκαιρίας το Δήμο Μακρακώμης και ολόκληρη τη Δυτική Φθιώτιδα. Το «μπουρίνι» συνοδευόταν φυσικά από θυελλώδεις ανέμους που προκάλεσαν καταστροφές κι έκοψαν την κυκλοφορία σε επαρχιακούς δρόμους, σύμφωνα με το lamiareport.gr. Χαλάζι έπεσε στον ορεινό Τυμφρηστό ενώ δέντρο έπεσε πριν τη Βίτωλη.
Κλωνάρια και κομμάτια από δέντρα έπεσαν επίσης σε Μακρακώμη, Μάκρη, ενώ μεγάλη μουριά έκλεισε το δρόμο προς Πλατύστομο. Συνεργεία του Δήμου Μακρακώμης και πληρώματα της Πυροσβεστικής, ενεργούν για παροχή βοήθειας και ανοίγματα των δρόμων. Μεγάλες ζημιές έγιναν σε φυστικιές κ άλλα δέντρα με τον καρπό του σαν βρίσκεται στο έδαφος εξαιτίας των ισχυρότατων ανέμων, κατά τις ίδιες πληροφορίες.
Δείτε φωτογραφίες από την Φθιώτιδα:
Ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής και στη Θήβα, επιβεβαιώνοντας τις προγνώσεις των μετεωρολόγων για επιδείνωση του καιρού σε μεγάλο μέρος της χώρας, αναφέρει το radiothiva.
Χαλάζι έπεσε και στην Ελασσόνα ενώ έντονη βροχόπτωση με ισχυρούς ανέμους πλήττει τη Λάρισα. Προβλήματα εντός της πόλης δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής στην Πυροσβεστική. Ωστόσο, έλαβαν χώρα δύο κοπές δένδρων στην περιοχή των Φαρσάλων και στο χωριό Ζάππειο του δήμου Κιλελέρ, σύμφωνα με το onlarissa.gr.
Βίντεο από τα Βερδικούσια:
Ισχυρή καταιγίδα σημειώθηκε και στα ορεινά τμήματα της Ξάνθης και συγκεκριμένα στο χωριό Συδίνη.
Έντονα φαινόμενα εκδηλώθηκαν και στην Καστοριά, όπως φαίνεται στα βίντεο του alpha fm:
Κεραυνοί στην Αττική
Με κόκκινο σκιάζονται οι περιοχές με ισχυρότερη ηλεκτρική δραστηριότητα, μεταξύ των οποίων και η Βόρεια Αττική, όπου έως τις 15:00 έχουν καταγραφεί έως και 50 χιλιοστά βροχής (Βροχομετρικός σταθμός Φυλής 1).
Ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών, το οποίο συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.
Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:α. Στη Μακεδονία σήμερα Παρασκευή από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής και της ανατολικής Μακεδονίας, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες ώρες του Σαββάτου,
β. στη Θεσσαλία και στα ορεινά - ημιορεινά της Ηπείρου σήμερα Παρασκευή από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες,
γ. στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου,
δ. στην ανατολική Στερεά σήμερα Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες,
ε. στη Θράκη από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου,
στ. στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Λήμνου) από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου».
Live ο καιρός:
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