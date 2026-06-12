Βανς για Ιράν: Ο Τραμπ θα πετύχει ένα καλό αποτέλεσμα για τη χώρα μας, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο
Βανς για Ιράν: Ο Τραμπ θα πετύχει ένα καλό αποτέλεσμα για τη χώρα μας, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο
Ξεκαθάρισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να λάβει χρηματικά ποσά ούτε να αποκτήσει πρόσβαση σε δεσμευμένα κεφάλαια απλώς και μόνο επειδή θα υπογράψει μια συμφωνία ή θα συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις
Ο Τζέι Ντι Βανς απέρριψε τις πληροφορίες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες σχετικά με το περιεχόμενο μιας πιθανής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι μεγάλο μέρος όσων δημοσιεύονται δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Σε ανάρτησή του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να λάβει χρηματικά ποσά ούτε να αποκτήσει πρόσβαση σε δεσμευμένα κεφάλαια απλώς και μόνο επειδή θα υπογράψει μια συμφωνία ή θα συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις.
Όπως ανέφερε, η δομή της συμφωνίας έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να διασφαλίζει ότι προτεραιότητα έχουν οι ανησυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο εφόσον η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις της θα μπορούσαν να προκύψουν οικονομικά οφέλη τόσο για την ίδια όσο και για την ευρύτερη περιοχή.
Ο Βανς υποστήριξε επίσης ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να μεταβάλει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για μακροχρόνια σταθερότητα και ειρήνη.
Παράλληλα, επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή του, παρουσιάζονται οι εξελίξεις από ορισμένα μέσα ενημέρωσης και χρήστες των κοινωνικών δικτύων.
Όπως σημείωσε, θεωρεί παράδοξο το γεγονός ότι πρόσωπα που πριν από έναν μήνα χαρακτήριζαν τον Ντόναλντ Τραμπ «ιστορικό πρόεδρο» εμφανίζονται σήμερα να επικρίνουν μια συμφωνία η οποία βασίζεται ακόμη σε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και δημοσιεύματα.
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αναφέρθηκε επίσης σε όσους, όπως είπε, δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται τις ανακοινώσεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, αλλά ταυτόχρονα θεωρούν αξιόπιστες ανώνυμες αναρτήσεις και πληροφορίες που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Κλείνοντας την τοποθέτησή του, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα καταφέρει να εξασφαλίσει ένα θετικό αποτέλεσμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες: «Ο πρόεδρος θα πετύχει ένα καλό αποτέλεσμα για τη χώρα μας, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε ανάρτησή του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να λάβει χρηματικά ποσά ούτε να αποκτήσει πρόσβαση σε δεσμευμένα κεφάλαια απλώς και μόνο επειδή θα υπογράψει μια συμφωνία ή θα συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις.
Όπως ανέφερε, η δομή της συμφωνίας έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να διασφαλίζει ότι προτεραιότητα έχουν οι ανησυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο εφόσον η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις της θα μπορούσαν να προκύψουν οικονομικά οφέλη τόσο για την ίδια όσο και για την ευρύτερη περιοχή.
Ο Βανς υποστήριξε επίσης ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να μεταβάλει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για μακροχρόνια σταθερότητα και ειρήνη.
Παράλληλα, επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή του, παρουσιάζονται οι εξελίξεις από ορισμένα μέσα ενημέρωσης και χρήστες των κοινωνικών δικτύων.
Όπως σημείωσε, θεωρεί παράδοξο το γεγονός ότι πρόσωπα που πριν από έναν μήνα χαρακτήριζαν τον Ντόναλντ Τραμπ «ιστορικό πρόεδρο» εμφανίζονται σήμερα να επικρίνουν μια συμφωνία η οποία βασίζεται ακόμη σε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και δημοσιεύματα.
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αναφέρθηκε επίσης σε όσους, όπως είπε, δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται τις ανακοινώσεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, αλλά ταυτόχρονα θεωρούν αξιόπιστες ανώνυμες αναρτήσεις και πληροφορίες που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Κλείνοντας την τοποθέτησή του, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα καταφέρει να εξασφαλίσει ένα θετικό αποτέλεσμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες: «Ο πρόεδρος θα πετύχει ένα καλό αποτέλεσμα για τη χώρα μας, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα