Κυριάκος Μητσοτάκης: Την άνοιξη, με φουτεράκι οι εκλογές - Η αναφορά στον γάμο του γιου του και η πρόβλεψη για το Μουντιάλ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Εκλογές 2027

Κυριάκος Μητσοτάκης: Την άνοιξη, με φουτεράκι οι εκλογές - Η αναφορά στον γάμο του γιου του και η πρόβλεψη για το Μουντιάλ

Ο πρωθυπουργός, σε χαλαρή διάθεση, έκανε τη δική του πρόβλεψη για το Μουντιάλ, λέγοντας πως θα είναι ομάδα από την Ευρώπη

Κυριάκος Μητσοτάκης: Την άνοιξη, με φουτεράκι οι εκλογές - Η αναφορά στον γάμο του γιου του και η πρόβλεψη για το Μουντιάλ
200 ΣΧΟΛΙΑ
Τη δική του πρόβλεψη για το Μουντιάλ έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα - λίγη ώρα πριν από τη χθεσινή του συνέντευξη στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω»  στον ΑΝΤ1.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως είναι νωρίς για τον νικητή του Μουντιάλ, αλλά τόλμησε να κάνει μια δική του πρόβλεψη λέγοντας πως θα είναι ομάδα από την Ευρώπη. Σημείωσε, δε, πως το Σάββατο θα είναι στη Ρόδο και άλλαξε την ώρα ομιλίας του για το ελληνικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ. 

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου «στις εκλογές θα φοράμε μαγιό ή παντελόνια;», ο πρωθυπουργός απάντησε: «Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Την άνοιξη, με ένα φουτεράκι, είσαι εντάξει». 



Σε ερώτηση για το πού θα κάνει διακοπές απάντησε: «Στο Μαξίμου» και συμπλήρωσε πως θα πάει σίγουρα στα Χανιά και ενδεχομένως στην Τήνο.

Τέλος σε ερώτηση για τον γάμο του γιου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και της Μαρίας Σάκκαρη και στο πότε θα γίνει, ο ίδιος απάντησε χιουμοριστικά πως δεν μπορεί να μιλά για αυτό: «Τώρα δεν μπορώ να μιλάω για τέτοια θέματα γιατί θα φάω ξύλο. Αλλά εντάξει ξεκινάμε. Καλά να είναι τα παιδιά ευτυχισμένα».
200 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης