Κυριάκος Μητσοτάκης: Την άνοιξη, με φουτεράκι οι εκλογές - Η αναφορά στον γάμο του γιου του και η πρόβλεψη για το Μουντιάλ
Κυριάκος Μητσοτάκης: Την άνοιξη, με φουτεράκι οι εκλογές - Η αναφορά στον γάμο του γιου του και η πρόβλεψη για το Μουντιάλ
Ο πρωθυπουργός, σε χαλαρή διάθεση, έκανε τη δική του πρόβλεψη για το Μουντιάλ, λέγοντας πως θα είναι ομάδα από την Ευρώπη
Τη δική του πρόβλεψη για το Μουντιάλ έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα - λίγη ώρα πριν από τη χθεσινή του συνέντευξη στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» στον ΑΝΤ1.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως είναι νωρίς για τον νικητή του Μουντιάλ, αλλά τόλμησε να κάνει μια δική του πρόβλεψη λέγοντας πως θα είναι ομάδα από την Ευρώπη. Σημείωσε, δε, πως το Σάββατο θα είναι στη Ρόδο και άλλαξε την ώρα ομιλίας του για το ελληνικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ.
Σε ερώτηση του δημοσιογράφου «στις εκλογές θα φοράμε μαγιό ή παντελόνια;», ο πρωθυπουργός απάντησε: «Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Την άνοιξη, με ένα φουτεράκι, είσαι εντάξει».
Σε ερώτηση για το πού θα κάνει διακοπές απάντησε: «Στο Μαξίμου» και συμπλήρωσε πως θα πάει σίγουρα στα Χανιά και ενδεχομένως στην Τήνο.
Τέλος σε ερώτηση για τον γάμο του γιου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και της Μαρίας Σάκκαρη και στο πότε θα γίνει, ο ίδιος απάντησε χιουμοριστικά πως δεν μπορεί να μιλά για αυτό: «Τώρα δεν μπορώ να μιλάω για τέτοια θέματα γιατί θα φάω ξύλο. Αλλά εντάξει ξεκινάμε. Καλά να είναι τα παιδιά ευτυχισμένα».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως είναι νωρίς για τον νικητή του Μουντιάλ, αλλά τόλμησε να κάνει μια δική του πρόβλεψη λέγοντας πως θα είναι ομάδα από την Ευρώπη. Σημείωσε, δε, πως το Σάββατο θα είναι στη Ρόδο και άλλαξε την ώρα ομιλίας του για το ελληνικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ.
Σε ερώτηση του δημοσιογράφου «στις εκλογές θα φοράμε μαγιό ή παντελόνια;», ο πρωθυπουργός απάντησε: «Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Την άνοιξη, με ένα φουτεράκι, είσαι εντάξει».
Σε ερώτηση για το πού θα κάνει διακοπές απάντησε: «Στο Μαξίμου» και συμπλήρωσε πως θα πάει σίγουρα στα Χανιά και ενδεχομένως στην Τήνο.
Τέλος σε ερώτηση για τον γάμο του γιου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και της Μαρίας Σάκκαρη και στο πότε θα γίνει, ο ίδιος απάντησε χιουμοριστικά πως δεν μπορεί να μιλά για αυτό: «Τώρα δεν μπορώ να μιλάω για τέτοια θέματα γιατί θα φάω ξύλο. Αλλά εντάξει ξεκινάμε. Καλά να είναι τα παιδιά ευτυχισμένα».
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