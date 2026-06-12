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Ο Πούτιν παραδέχθηκε ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας πλήττουν τη ρωσική οικονομία
Ο Πούτιν παραδέχθηκε ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας πλήττουν τη ρωσική οικονομία
Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε επίσης, κατά τη διάρκεια συνάντησης με στρατιωτικούς αξιωματούχους, ότι η Ρωσία αναπτύσσει ένα δορυφορικό σύστημα για τον έλεγχο των μαχητικών drone
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας πλήττουν τη ρωσική οικονομία, αλλά «όλα ανακάμπτουν γρήγορα», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα ανταποκριθεί εντείνοντας τον αριθμό των επιθέσεων κατά της Ουκρανίας.
Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε επίσης, κατά τη διάρκεια συνάντησης με στρατιωτικούς αξιωματούχους, ότι η Ρωσία αναπτύσσει ένα δορυφορικό σύστημα για τον έλεγχο των μαχητικών drone, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.
Είπε επίσης ότι ο αριθμός των Ρώσων στρατιωτών στην Ουκρανία υπερβαίνει τους 700.000.
Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα ανταποκριθεί εντείνοντας τον αριθμό των επιθέσεων κατά της Ουκρανίας.
Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε επίσης, κατά τη διάρκεια συνάντησης με στρατιωτικούς αξιωματούχους, ότι η Ρωσία αναπτύσσει ένα δορυφορικό σύστημα για τον έλεγχο των μαχητικών drone, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.
Russian President Vladimir Putin says that Ukrainian strikes are damaging his country’s economy, but that it is “recovering quickly” from themhttps://t.co/JQ8vUJdJbj— TRT World (@trtworld) June 12, 2026
Είπε επίσης ότι ο αριθμός των Ρώσων στρατιωτών στην Ουκρανία υπερβαίνει τους 700.000.
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