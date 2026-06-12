Ο Πούτιν παραδέχθηκε ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας πλήττουν τη ρωσική οικονομία

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε επίσης, κατά τη διάρκεια συνάντησης με στρατιωτικούς αξιωματούχους, ότι η Ρωσία αναπτύσσει ένα δορυφορικό σύστημα για τον έλεγχο των μαχητικών drone