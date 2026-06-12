Μωραΐτης στο protothema: Το κινίνο για Κασσελάκη και η ατάκα Καρτερού για το Μαξίμου που θα το παραδώσει ο Τσίπρας στον Μητσοτάκη

❗️Οι ομιλίες στον Κασσελάκη και το... κινίνο. ◾️ Για τη μακρά πορεία του στο ελληνικό τραγούδι, την ενασχόλησή του με τα κοινά και τη σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα μίλησε ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης στην εκπομπή Direct και τον Γιώργο Ευγενίδη. #protothema #greektiktok #tiktokgreece #news

❗️ Η ξενάγηση στο Μαξίμου από τον Θανάση Καρτερό και το αστείο για τον Μητσοτάκη. ◾Για τη μακρά πορεία του στο ελληνικό τραγούδι, την ενασχόλησή του με τα κοινά και τη σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα μίλησε ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης στην εκπομπή Direct και τον Γιώργο Ευγενίδη. @gevgenidis #protothema #greektiktok #tiktokgreece #news

@protothema.gr ❗ «Ο Φάμελος λέει να πάμε στον Τσίπρα, άνθρωπέ μου έφυγαν ήδη οι άνθρωποι ήδη» ▪️ Για τη μακρά πορεία του στο ελληνικό τραγούδι, την ενασχόλησή του με τα κοινά και τη σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα μίλησε ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης στην εκπομπή Direct και τον Γιώργο Ευγενίδη. #protothema #news #direct #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr

Ο γνωστός στιχουργός ξεκαθάρισε επίσης ότιούτε να πολιτευθεί. «Η πολιτική μου έκανε κακό, γιατί δεν ήθελα ποτέ να πολιτευτώ», είπε, ενώ αποκάλυψε ότι δεν σκοπεύει να συναντήσει τον Αλέξη Τσίπρα εάν εκείνος επιστρέψει στην πολιτική δράση. «Τον αγαπώ, αλλά δεν θα πάω», ανέφερε χαρακτηριστικά.Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Νίκος Μωραΐτης μίλησε και για τη θέση του στο ελληνικό τραγούδι, λέγοντας πως η αναγνώριση ήρθε αργότερα από όσο περίμενε. «», σχολίασε με χιούμορ αποδίδοντας το γεγονός σε αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε «γεροντολαγνεία» του χώρου.