Μωραΐτης στο protothema: Το κινίνο για Κασσελάκη και η ατάκα Καρτερού για το Μαξίμου που θα το παραδώσει ο Τσίπρας στον Μητσοτάκη
Ο γνωστός στιχουργός διηγήθηκε ιστορίες από τη μακρά πορεία του στο τραγούδι αλλά και την ενασχόλησή του με τα social media - Έλεγα στον Τσίπρα «τσάκισέ τους», στον ΣΥΡΙΖΑ ήθελαν να με σκοτώσουν - Οι αντιδράσεις για τα τραγούδια σε Ρέμο, Χατζηγιάννη
Ο δημιουργός αναφέρθηκε στις συνεργασίες που καθόρισαν την καριέρα του, στις αντιδράσεις που προκάλεσε η μετάβασή του από το έντεχνο στο λαϊκό τραγούδι, αλλά και στις πολιτικές του παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια.
Όπως είπε, η πορεία του στη μουσική ξεκίνησε ουσιαστικά χάρη στη Δήμητρα Γαλάνη, αποκαλύπτοντας ότι ήταν ο ίδιος που αναζήτησε τη γνωριμία μαζί της όταν εργαζόταν στο περιοδικό Metro. «Η Δήμητρα Γαλάνη με έβγαλε στο τραγούδι», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας πως σε ηλικία 23 ετών άφησε τους πρώτους του στίχους έξω από την πόρτα της τραγουδίστριας.
Ο ίδιος στάθηκε και στις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφασή του τη δεκαετία του '90 να συνεργαστεί με καλλιτέχνες που θεωρούνταν πιο εμπορικοί. «Εγώ “έπαιζα” μεταξύ έντεχνου και εμπορικού. Το έκανα και έφαγα ξύλο», είπε, διευκρινίζοντας ότι η κριτική δεν προερχόταν από τους καλλιτέχνες αλλά από δημοσιογράφους και κριτικούς που επέμεναν να βάζουν ταμπέλες στη μουσική. «Με είχαν βγάλει ποπ και σκυλά επειδή συνεργαζόμουν με Ρέμο και Χατζηγιάννη» είπε.
Αναφερόμενος στην πολιτική, ο Νίκος Μωραΐτης υπογράμμισε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του πολιτικό σχολιαστή. «Δεν είμαι πολιτικός σχολιαστής, είμαι απλός πολίτης», είπε, εξηγώντας ότι αποφάσισε να εκφράζει δημόσια τις απόψεις του μετά την οικονομική κρίση και τη χρεοκοπία της χώρας: «Σκέφτηκα κοίτα πόσοι δεν μίλησαν όταν τα έβλεπαν. Ίσως αν είχαν μιλήσει να είχαν αφυπνίσει συνειδήσεις», είπε υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι είναι άνθρωπος που πιστεύει περισσότερο στα πρόσωπα παρά στα κόμματα.
Μιλώντας για τη γνωριμία του με τον Αλέξη Τσίπρα, αποκάλυψε ότι συνάντησε τον πρώην πρωθυπουργό μετά την εκλογική ήττα του 2019. «Χαίρομαι που τον γνώρισα στην ήττα και όχι στη νίκη. Εγώ είμαι για την ήττα», είπε, περιγράφοντας μάλιστα την πρώτη του επίσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου μαζί με τον Θανάση Καρτερό, μεταφέροντας και ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο όπου ο κ. Καρτερός του είπε «να εδώ είναι το Μαξίμου, όπου θα παραδώσει ο Τσίπρας στον Μητσοτάκη»...
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❗️ Η ξενάγηση στο Μαξίμου από τον Θανάση Καρτερό και το αστείο για τον Μητσοτάκη. ◾Για τη μακρά πορεία του στο ελληνικό τραγούδι, την ενασχόλησή του με τα κοινά και τη σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα μίλησε ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης στην εκπομπή Direct και τον Γιώργο Ευγενίδη. @gevgenidis #protothema #greektiktok #tiktokgreece #news♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Ο Νίκος Μωραΐτης άσκησε κριτική στις επιλογές της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ πριν από τις εκλογές του 2019, λέγοντας ότι συμβούλευε τον Αλέξη Τσίπρα να ακολουθήσει πιο επιθετική στρατηγική. «Με το “σεις” και το “σας” πάει αυτός που κερδίζει. Αν ο αντίπαλος είναι μπροστά, πας με σκληρό ροκ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν έγραψε ποτέ ομιλίες για τον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ωστόσο ότι είχε στηρίξει τον Στέφανο Κασσελάκη.
Για τον κ. Κασσελάκη ήταν ιδιαίτερα επικριτικός, λέγοντας ότι «ήταν ένα τραγικό λάθος, το μόνο που με παρηγορεί είναι ότι ήταν λάθος πολλών ανθρώπων».
Ενδιαφέρον δε είχε και η αποστροφή του μιλώντας για όταν χρειάστηκε να γράψει ομιλίες για τον Στέφανο Κασσελάκη, λέγοντας πως η συζήτηση θέλει... κινίνο.
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❗️Οι ομιλίες στον Κασσελάκη και το... κινίνο. ◾️ Για τη μακρά πορεία του στο ελληνικό τραγούδι, την ενασχόλησή του με τα κοινά και τη σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα μίλησε ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης στην εκπομπή Direct και τον Γιώργο Ευγενίδη. #protothema #greektiktok #tiktokgreece #news♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Σε ό,τι αφορά τις σημερινές πολιτικές εξελίξεις, υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας εκφράζει πλέον θέσεις που θα έπρεπε να είχε διατυπώσει νωρίτερα. «Τώρα ο Τσίπρας λέει αυτά που έπρεπε να έχει πει στο παρελθόν», σημείωσε. «Ο Τσίπρας ξόδεψε μεγάλο κομμάτι εμπιστοσύνης», ανέφερε, προσθέτοντας ωστόσο ότι «πολύς κόσμος δεν θέλει άλλο Μητσοτάκη», κάτι που, κατά την άποψή του, δημιουργεί πολιτικές προϋποθέσεις για το μέλλον.
Άσκησε επίσης κριτική στον Σωκράτη Φάμελλο λέγοντας πως είναι κωμικοτραγικό αυτό που συμβαίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως στελέχη φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ με σκοπό να πάνε στην ΕΛΑΣ χωρίς να έχουν προσκληθεί.
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❗ «Ο Φάμελος λέει να πάμε στον Τσίπρα, άνθρωπέ μου έφυγαν ήδη οι άνθρωποι ήδη» ▪️ Για τη μακρά πορεία του στο ελληνικό τραγούδι, την ενασχόλησή του με τα κοινά και τη σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα μίλησε ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης στην εκπομπή Direct και τον Γιώργο Ευγενίδη. #protothema #news #direct #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Ο γνωστός στιχουργός ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν επιθυμεί να έχει ενεργό πολιτικό ρόλο ούτε να πολιτευθεί. «Η πολιτική μου έκανε κακό, γιατί δεν ήθελα ποτέ να πολιτευτώ», είπε, ενώ αποκάλυψε ότι δεν σκοπεύει να συναντήσει τον Αλέξη Τσίπρα εάν εκείνος επιστρέψει στην πολιτική δράση. «Τον αγαπώ, αλλά δεν θα πάω», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Νίκος Μωραΐτης μίλησε και για τη θέση του στο ελληνικό τραγούδι, λέγοντας πως η αναγνώριση ήρθε αργότερα από όσο περίμενε. «Μετά τα 42 άρχισαν να λένε ότι αξίζω στο τραγούδι», σχολίασε με χιούμορ αποδίδοντας το γεγονός σε αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε «γεροντολαγνεία» του χώρου.
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