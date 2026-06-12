Τραμπ: Οι Ευρωπαίοι δεν βοήθησαν στην επίτευξη ειρήνης με το Ιράν, αλλά μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμοι στο μέλλον
Τραμπ: Οι Ευρωπαίοι δεν βοήθησαν στην επίτευξη ειρήνης με το Ιράν, αλλά μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμοι στο μέλλον
Ερωτηθείς εάν αναμένει θετικές εξελίξεις από τη συνεργασία με τους Ευρωπαίους συμμάχους το επόμενο διάστημα, απέφυγε να δώσει σαφή πρόβλεψη, απαντώντας: «Δεν έχω ιδέα, εξαρτάται από αυτούς»
Οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις μελλοντικές εξελίξεις που αφορούν το Ιράν, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίστηκε να αφήνει περιθώριο για στενότερη συνεργασία με τους Ευρωπαίους συμμάχους μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.
Σε σύντομη συνέντευξη που παραχώρησε στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι «μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμοι μετά» και πρόσθεσε ότι «μπορούν να είναι πολύ χρήσιμοι στο μέλλον. Αλλά δεν έχουν βοηθήσει τώρα».
Χτες, σε συνέντευξή του στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο La7, ο Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι η G7 δεν διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο στην πορεία προς την ειρήνευση με το Ιράν, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι μια συμφωνία βρίσκεται πλέον κοντά.
Πέρα από το ζήτημα του Ιράν, στην ατζέντα της G7 στη Γαλλία αναμένεται να βρεθούν και άλλα κρίσιμα διεθνή θέματα, μεταξύ των οποίων ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, καθώς και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.
Ερωτηθείς εάν αναμένει θετικές εξελίξεις από τη συνεργασία με τους Ευρωπαίους συμμάχους το επόμενο διάστημα, ο Τραμπ απέφυγε να δώσει σαφή πρόβλεψη, απαντώντας: «Δεν έχω ιδέα. Εξαρτάται από αυτούς».
Σε σύντομη συνέντευξη που παραχώρησε στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι «μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμοι μετά» και πρόσθεσε ότι «μπορούν να είναι πολύ χρήσιμοι στο μέλλον. Αλλά δεν έχουν βοηθήσει τώρα».
Χτες, σε συνέντευξή του στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο La7, ο Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι η G7 δεν διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο στην πορεία προς την ειρήνευση με το Ιράν, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι μια συμφωνία βρίσκεται πλέον κοντά.
Πέρα από το ζήτημα του Ιράν, στην ατζέντα της G7 στη Γαλλία αναμένεται να βρεθούν και άλλα κρίσιμα διεθνή θέματα, μεταξύ των οποίων ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, καθώς και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.
Ερωτηθείς εάν αναμένει θετικές εξελίξεις από τη συνεργασία με τους Ευρωπαίους συμμάχους το επόμενο διάστημα, ο Τραμπ απέφυγε να δώσει σαφή πρόβλεψη, απαντώντας: «Δεν έχω ιδέα. Εξαρτάται από αυτούς».
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