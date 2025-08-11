Τραμπ για τη συνάντηση με Πούτιν: Θα ξέρω στα πρώτα δύο λεπτά αν μπορούμε να φτάσουμε σε συμφωνία

Βέβαιος πως μπορεί να βάλει «σε ένα δωμάτιο» τους Πούτιν και Ζελένσκι ο Τραμπ - «Μπορεί να συμφωνήσουμε... ίσως και όχι» είπε, αν και «η δουλειά μου είναι να κάνω deals» - Ο Ζελένσκι πάει σε συναντήσεις 3,5 χρόνια και δεν έχει αλλάξει κάτι, τόνισε