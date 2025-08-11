Τραμπ για τη συνάντηση με Πούτιν: Θα ξέρω στα πρώτα δύο λεπτά αν μπορούμε να φτάσουμε σε συμφωνία
Τραμπ για τη συνάντηση με Πούτιν: Θα ξέρω στα πρώτα δύο λεπτά αν μπορούμε να φτάσουμε σε συμφωνία
Βέβαιος πως μπορεί να βάλει «σε ένα δωμάτιο» τους Πούτιν και Ζελένσκι ο Τραμπ - «Μπορεί να συμφωνήσουμε... ίσως και όχι» είπε, αν και «η δουλειά μου είναι να κάνω deals» - Ο Ζελένσκι πάει σε συναντήσεις 3,5 χρόνια και δεν έχει αλλάξει κάτι, τόνισε
Την ευκαιρία να αναφερθεί και στην πολυαναμενόμενη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Αλάσκα (αν και ο ίδιος στις δηλώσεις του είπε πως θα πάει... στη Ρωσία) τον Δεκαπενταύγουστο, είχε ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια των ανακοινώσεων που έκανε για την Ουάσινγκτον. Στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο Αμερικανός πρόεδρος, αφού χαρακτήρισε «προκαταρκτική» τη συνάντησή του με τον Πούτιν, είπε πως θα καταλάβει άμεσα αν θα καταλήξει σε κάποια συμφωνία με τον Ρώσο και δήλωσε σίγουρος πως θα τον βάλει «σε ένα δωμάτιο με τον Ζελένσκι» για να «λυθεί» το ζήτημα της Ουκρανίας.
Σχολιάζοντας την περίπτωση παρουσίας του Ουκρανού προέδρου στο ραντεβού της Παρασκευής, είπε πως είναι πιθανή, αν και ο ίδιος εξέφρασε αμφιβολίες για το αν η παρουσία του θα φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, ο Τραμπ ανέφερε ότι «δεν ήταν μέρος της διαδικασίας» μέχρι στιγμής, προσθέτοντας ότι ο Ζελένσκι έχει συμμετάσχει σε πολλές συναντήσεις τα τελευταία 3,5 χρόνια, χωρίς σημαντικά αποτελέσματα. «Μπορεί να πάει, αλλά έχει πάει σε πολλές συναντήσεις. Έχει περάσει τρία και μισό χρόνια χωρίς να γίνει κάτι», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Πούτιν, ο Τραμπ τόνισε ότι θα γνωρίζει αμέσως αν είναι δυνατή η επίτευξη συμφωνίας. «Θα έχουμε μια συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και, πιθανότατα στα πρώτα δύο λεπτά, θα ξέρω ακριβώς αν μπορεί να γίνει συμφωνία», είπε με αυτοπεποίθηση ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πώς ακριβώς θα γνωρίζει αν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, ο Τραμπ απάντησε: «Επειδή αυτό είναι αυτό που κάνω. Κάνω συμφωνίες».
«Θα μιλήσω με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Θα του πω: "Πρέπει να σταματήσεις αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να τον σταματήσεις". Και δεν θα μπλέξει μαζί μου» είπε και συνέχισε: «Αυτή θα είναι ουσιαστικά μια συνάντηση για να συμπληρωθούν τα κενά». Παράλληλα, ανέφερε πως ο Ρώσος πρόεδρος ήταν αυτός που «τον προσκάλεσε να συμμετάσχει» σε μια πιθανή επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία. «Πιστεύω ότι θέλει να την τερματίσει».
Αργότερα, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θεωρεί αναγκαία μια συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι. «Στο τέλος, θα βάλω και τους δύο σε ένα δωμάτιο. Θα είμαι εκεί, ή δεν θα είμαι εκεί, και πιστεύω ότι θα λυθεί», δήλωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλακεί προσωπικά στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας.
Για τις αντιδράσεις του Ζελένσκι σε μια πιθανή παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία, ο Τραμπ είπε: «Συμφωνώ με τον Ζελένσκι. Αλλά διαφωνώ με αυτό που έκανε. Διαφωνώ βαθιά. Αυτός ο πόλεμος δεν έπρεπε να είχε συμβεί. Δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί. Με ανησύχησε λίγο αυτό που είπε ο Ζελένσκι: "Πρέπει να λάβω έγκριση σύμφωνα με το Σύνταγμα". Δεν χρειαζόταν έγκριση για να κηρύξει πόλεμο και να σκοτώσει κόσμο, αλλά χρειάζεται έγκριση για να ανταλλάξει εδάφη. Γιατί θα γίνουν κάποιες ανταλλαγές εδαφών».
Παρά τις φιλόδοξες δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να μειώνει τις προσδοκίες του για την επερχόμενη συνάντηση. «Περιμένω να έχω μια συνάντηση με τον Πούτιν που πιστεύω ότι θα είναι καλή, αλλά ίσως να είναι και κακή», πρόσθεσε.
Ακόμη, παραδέχτηκε ότι μετά από τη συνάντηση αυτή, μπορεί να αποσυρθεί από τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία. Όπως είπε, σκοπεύει να «πάει και να μάθει τους όρους» μιας πιθανής λύσης. «Μπορεί να πάω και να πω καλή τύχη, και αυτό θα είναι το τέλος. Μπορώ να πω ότι δεν θα επιλυθεί».
Η συνάντηση αυτή μεταξύ των δύο ηγετών έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, με τις διεθνείς σχέσεις και την κατάσταση στην Ουκρανία να παραμένουν τεταμένες. Ο Τραμπ φαίνεται να επιδιώκει να διαδραματίσει ρόλο στην εξεύρεση μιας ειρηνικής λύσης, ενώ παραμένει επιφυλακτικός για το τι μπορεί να προκύψει από τη συνάντηση.
Ειδήσεις σήμερα:
Όσο πιο ακριβό το brand τόσο περισσότερο πουλάει στην Ελλάδα - Χρυσές δουλειές για τα luxury προϊόντα
«Η Ουάσινγκτον έγινε... Μπογκοτά» - Υπό ομοσπονδιακό έλεγχο η Αστυνομία, κατεβάζουμε Εθνοφρουρά στην πρωτεύουσα, ανακοίνωσε ο Τραμπ
Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ για νέα Τούμπα: «Ο Σαββίδης έχει προτεραιότητα, αλλά δεν δίνουμε λευκή επιταγή - Τι συμφωνήσαμε με Μυστακίδη»
Σχολιάζοντας την περίπτωση παρουσίας του Ουκρανού προέδρου στο ραντεβού της Παρασκευής, είπε πως είναι πιθανή, αν και ο ίδιος εξέφρασε αμφιβολίες για το αν η παρουσία του θα φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, ο Τραμπ ανέφερε ότι «δεν ήταν μέρος της διαδικασίας» μέχρι στιγμής, προσθέτοντας ότι ο Ζελένσκι έχει συμμετάσχει σε πολλές συναντήσεις τα τελευταία 3,5 χρόνια, χωρίς σημαντικά αποτελέσματα. «Μπορεί να πάει, αλλά έχει πάει σε πολλές συναντήσεις. Έχει περάσει τρία και μισό χρόνια χωρίς να γίνει κάτι», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Trump: I am going in to speak to Vladimir Putin and I will be telling him you have to end this— Acyn (@Acyn) August 11, 2025
war. You have to end it. And he wasn't going to mess with me. pic.twitter.com/jchhmqrAQd
Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Πούτιν, ο Τραμπ τόνισε ότι θα γνωρίζει αμέσως αν είναι δυνατή η επίτευξη συμφωνίας. «Θα έχουμε μια συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και, πιθανότατα στα πρώτα δύο λεπτά, θα ξέρω ακριβώς αν μπορεί να γίνει συμφωνία», είπε με αυτοπεποίθηση ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πώς ακριβώς θα γνωρίζει αν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, ο Τραμπ απάντησε: «Επειδή αυτό είναι αυτό που κάνω. Κάνω συμφωνίες».
«Θα μιλήσω με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Θα του πω: "Πρέπει να σταματήσεις αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να τον σταματήσεις". Και δεν θα μπλέξει μαζί μου» είπε και συνέχισε: «Αυτή θα είναι ουσιαστικά μια συνάντηση για να συμπληρωθούν τα κενά». Παράλληλα, ανέφερε πως ο Ρώσος πρόεδρος ήταν αυτός που «τον προσκάλεσε να συμμετάσχει» σε μια πιθανή επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία. «Πιστεύω ότι θέλει να την τερματίσει».
Αργότερα, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θεωρεί αναγκαία μια συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι. «Στο τέλος, θα βάλω και τους δύο σε ένα δωμάτιο. Θα είμαι εκεί, ή δεν θα είμαι εκεί, και πιστεύω ότι θα λυθεί», δήλωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλακεί προσωπικά στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας.
Για τις αντιδράσεις του Ζελένσκι σε μια πιθανή παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία, ο Τραμπ είπε: «Συμφωνώ με τον Ζελένσκι. Αλλά διαφωνώ με αυτό που έκανε. Διαφωνώ βαθιά. Αυτός ο πόλεμος δεν έπρεπε να είχε συμβεί. Δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί. Με ανησύχησε λίγο αυτό που είπε ο Ζελένσκι: "Πρέπει να λάβω έγκριση σύμφωνα με το Σύνταγμα". Δεν χρειαζόταν έγκριση για να κηρύξει πόλεμο και να σκοτώσει κόσμο, αλλά χρειάζεται έγκριση για να ανταλλάξει εδάφη. Γιατί θα γίνουν κάποιες ανταλλαγές εδαφών».
Trump: “I was a little bothered by the fact that Zelensky was saying, ‘I have to get constitutional approval.’ I mean, he's got approval to go into war, kill everybody, but he needs approval to do a land swap because there'll be some land swapping going on. I know that through… pic.twitter.com/eJ5LNucH82— The Bulwark (@BulwarkOnline) August 11, 2025
Παρά τις φιλόδοξες δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να μειώνει τις προσδοκίες του για την επερχόμενη συνάντηση. «Περιμένω να έχω μια συνάντηση με τον Πούτιν που πιστεύω ότι θα είναι καλή, αλλά ίσως να είναι και κακή», πρόσθεσε.
Ακόμη, παραδέχτηκε ότι μετά από τη συνάντηση αυτή, μπορεί να αποσυρθεί από τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία. Όπως είπε, σκοπεύει να «πάει και να μάθει τους όρους» μιας πιθανής λύσης. «Μπορεί να πάω και να πω καλή τύχη, και αυτό θα είναι το τέλος. Μπορώ να πω ότι δεν θα επιλυθεί».
Η συνάντηση αυτή μεταξύ των δύο ηγετών έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, με τις διεθνείς σχέσεις και την κατάσταση στην Ουκρανία να παραμένουν τεταμένες. Ο Τραμπ φαίνεται να επιδιώκει να διαδραματίσει ρόλο στην εξεύρεση μιας ειρηνικής λύσης, ενώ παραμένει επιφυλακτικός για το τι μπορεί να προκύψει από τη συνάντηση.
Ειδήσεις σήμερα:
Όσο πιο ακριβό το brand τόσο περισσότερο πουλάει στην Ελλάδα - Χρυσές δουλειές για τα luxury προϊόντα
«Η Ουάσινγκτον έγινε... Μπογκοτά» - Υπό ομοσπονδιακό έλεγχο η Αστυνομία, κατεβάζουμε Εθνοφρουρά στην πρωτεύουσα, ανακοίνωσε ο Τραμπ
Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ για νέα Τούμπα: «Ο Σαββίδης έχει προτεραιότητα, αλλά δεν δίνουμε λευκή επιταγή - Τι συμφωνήσαμε με Μυστακίδη»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα