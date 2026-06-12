Ταγιάνι: Ο πόλεμος στο Ιράν δεν μας αφορά, δεν πήραμε και δεν έπρεπε να πάρουμε μέρος σε αυτόν τον πόλεμο
ΚΟΣΜΟΣ
πόλεμος στο ιράν Αντόνιο Ταγιάνι Ντόναλντ Τραμπ Ευρώπη

Ταγιάνι: Ο πόλεμος στο Ιράν δεν μας αφορά, δεν πήραμε και δεν έπρεπε να πάρουμε μέρος σε αυτόν τον πόλεμο

Για την Ευρώπη η αμερικανική παρουσία είναι βασικής σημασίας, αλλά είναι άλλο τόσο σωστό να ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός πυλώνας, είπε ο Ιταλός ΥΠΕΞ

Ταγιάνι: Ο πόλεμος στο Ιράν δεν μας αφορά, δεν πήραμε και δεν έπρεπε να πάρουμε μέρος σε αυτόν τον πόλεμο
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«Ο πόλεμος στο Ιράν δεν μας αφορά, δεν πήραμε και δεν έπρεπε να πάρουμε μέρος σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, απαντώντας σε δημοσιογράφους που του ζήτησαν να σχολιάσει τις σημερινές δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον ρόλο της Ευρώπης.

Κάνουμε ό,τι μας αναλογεί. Η Ευρώπη είναι παρούσα, η Ιταλία είναι παρούσα, προς εγγύηση της ακτοπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, με μια στρατιωτικού χαρακτήρα παρουσία. Κάνουμε ό,τι μας αναλογεί αλλά δεν ήμασταν, δεν είμαστε και δεν θα είμαστε σε πόλεμο με το Ιράν», πρόσθεσε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας.



Αναφερόμενος, τέλος, σε ενδεχόμενη αλλαγή του ρόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, ο Αντόνιο Ταγιάνι υπογράμμισε:

«Νομίζω πως είναι ξεκάθαρο ότι εννοούν να μειώσουν την παρουσία τους στο ΝΑΤΟ εντός της Ευρώπης. Για την Ευρώπη η αμερικανική παρουσία είναι βασικής σημασίας, αλλά είναι άλλο τόσο σωστό να ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός πυλώνας».
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