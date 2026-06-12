Κυρανάκης: Δύο νέα τρένα το καλοκαίρι, 25 συνολικά έως το 2027 και ανακαίνιση των σταθμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Ο απολογισμός του κατά την δεκαπεντάμηνη θητεία του στο υπουργείο Μεταφορών - Υ ποστήριξε ότι βασικός στόχος της θητείας του ήταν η ενίσχυση της ασφάλειας του σιδηροδρόμου





Μεταξύ των σημαντικότερων ειδήσεων που ανακοίνωσε ήταν η άφιξη δύο νέων νέων συρμών από 23 σε 25, καθώς και η



Στο τελικό στάδιο τα έργα ασφαλείας στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη Ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι βασικός στόχος της θητείας του ήταν η ενίσχυση της ασφάλειας του σιδηροδρόμου. Όπως ανέφερε, έναν μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του υπογράφηκαν οι συμβάσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel στο βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο.



Σύμφωνα με τον ίδιο, με την ολοκλήρωση των έργων ο άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα διαθέτει πλήρη σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS σε όλο το μήκος του. Παρουσίασε μάλιστα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων, σημειώνοντας ότι τα κατασκευαστικά έργα ολοκληρώνονται έως το τέλος Ιουλίου και η πλήρης λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας προβλέπεται έως το τέλος Αυγούστου.



Ο απερχόμενος υπουργός τόνισε ότι δεν δόθηκαν παρατάσεις στην εκτέλεση των έργων, παρά τα σχετικά αιτήματα που είχαν υποβληθεί, υπογραμμίζοντας ότι υπήρχε δέσμευση απέναντι στην κοινωνία να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα.



Από 23 σε 25 νέα τρένα - Δύο συρμοί έρχονται άμεσα Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στη συμφωνία που επετεύχθη με τη Ferrovie dello Stato και τη θυγατρική της, Hellenic Train. Όπως ανέφερε, μετά από διαπραγμάτευση η ελληνική πλευρά εξασφάλισε τη δέσμευση για περισσότερα νέα τρένα από όσα προβλέπονταν αρχικά. Ενώ η αρχική συμφωνία αφορούσε 23 νέους συρμούς, τελικά ο αριθμός αυξάνεται σε 25.



Η σημαντικότερη ανακοίνωση ήταν ότι δύο ολοκαίνουργια τρένα θα φτάσουν στην Ελλάδα μέσα στο καλοκαίρι του 2026, πολύ νωρίτερα από τον συνολικό προγραμματισμό παράδοσης του νέου στόλου.



Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, οι πρώτοι επιβάτες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους νέους συρμούς από το φθινόπωρο, ενώ το σύνολο των 25 τρένων αναμένεται να βρίσκεται στη χώρα έως το τέλος του 2027.



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Railway.gov.gr: Η νέα ψηφιακή δικλείδα ασφαλείας Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη δημιουργία της πλατφόρμας Railway.gov.gr, την οποία χαρακτήρισε ως μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό σιδηρόδρομο.



Όπως εξήγησε, μέσω του νέου συστήματος παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η ακριβής θέση των τρένων, η πορεία τους, η τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας και οι επικοινωνίες μεταξύ των στελεχών που εμπλέκονται στη λειτουργία του δικτύου.



Κατά τον ίδιο, το νέο σύστημα δημιουργεί πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας απέναντι στο ανθρώπινο λάθος και συμβάλλει στην αλλαγή της λειτουργικής κουλτούρας του σιδηροδρόμου.

Με σειρά σημαντικών ανακοινώσεων για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, τις δημόσιες συγκοινωνίες και την οδική ασφάλεια, ο απερχόμενος αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης , παρουσίασε τον απολογισμό της 15μηνης θητείας του κατά την τελετή παράδοσης – παραλαβής του χαρτοφυλακίου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι παρεμβάσεις στον σιδηρόδρομο μετά την τραγωδία των Τεμπών , η συμφωνία με τη Hellenic Train για νέο τροχαίο υλικό, η αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς και οι πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.Μεταξύ των σημαντικότερων ειδήσεων που ανακοίνωσε ήταν η άφιξη δύο νέων τρένων στην Ελλάδα μέσα στο καλοκαίρι του 2026, η αύξηση του συνολικού αριθμού τωναπό 23 σε 25, καθώς και η ανακαίνιση των ιστορικών σιδηροδρομικών σταθμών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης μέσω δωρεών από τη ΔΕΗ και την Protergia.Ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι βασικός στόχος της θητείας του ήταν η ενίσχυση της ασφάλειας του σιδηροδρόμου. Όπως ανέφερε, έναν μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του υπογράφηκαν οι συμβάσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel στο βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο.Σύμφωνα με τον ίδιο, με την ολοκλήρωση των έργων ο άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα διαθέτει πλήρη σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS σε όλο το μήκος του. Παρουσίασε μάλιστα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων, σημειώνοντας ότι τα κατασκευαστικά έργα ολοκληρώνονται έως το τέλος Ιουλίου και η πλήρης λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας προβλέπεται έως το τέλος Αυγούστου.Ο απερχόμενος υπουργός τόνισε ότι δεν δόθηκαν παρατάσεις στην εκτέλεση των έργων, παρά τα σχετικά αιτήματα που είχαν υποβληθεί, υπογραμμίζοντας ότι υπήρχε δέσμευση απέναντι στην κοινωνία να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα.Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στη συμφωνία που επετεύχθη με τη Ferrovie dello Stato και τη θυγατρική της, Hellenic Train. Όπως ανέφερε, μετά από διαπραγμάτευση η ελληνική πλευρά εξασφάλισε τη δέσμευση για περισσότερα νέα τρένα από όσα προβλέπονταν αρχικά. Ενώ η αρχική συμφωνία αφορούσε 23 νέους συρμούς, τελικά ο αριθμός αυξάνεται σε 25.Η σημαντικότερη ανακοίνωση ήταν ότι δύο ολοκαίνουργια τρένα θα φτάσουν στην Ελλάδα μέσα στο καλοκαίρι του 2026, πολύ νωρίτερα από τον συνολικό προγραμματισμό παράδοσης του νέου στόλου.Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, οι πρώτοι επιβάτες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους νέους συρμούς από το φθινόπωρο, ενώ το σύνολο των 25 τρένων αναμένεται να βρίσκεται στη χώρα έως το τέλος του 2027.Ο κ. Κυρανάκης σημείωσε επίσης ότι η συμφωνία προβλέπει αυστηρές ρήτρες, δίνοντας τη δυνατότητα στο ελληνικό Δημόσιο να καταγγείλει τη σύμβαση εάν δεν τηρηθούν τα συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα.Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη δημιουργία της πλατφόρμας Railway.gov.gr, την οποία χαρακτήρισε ως μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό σιδηρόδρομο.Όπως εξήγησε, μέσω του νέου συστήματος παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η ακριβής θέση των τρένων, η πορεία τους, η τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας και οι επικοινωνίες μεταξύ των στελεχών που εμπλέκονται στη λειτουργία του δικτύου.Κατά τον ίδιο, το νέο σύστημα δημιουργεί πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας απέναντι στο ανθρώπινο λάθος και συμβάλλει στην αλλαγή της λειτουργικής κουλτούρας του σιδηροδρόμου.



Ανακαίνιση των σταθμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης Μία ακόμη σημαντική ανακοίνωση αφορούσε τους δύο μεγαλύτερους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας. Ο απερχόμενος υπουργός γνωστοποίησε ότι εγκρίθηκαν οι συμβάσεις δωρεάς για την ανακαίνιση του Σταθμού Αθηνών και του Σταθμού Θεσσαλονίκης.



Η ΔΕΗ αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της ανακαίνισης του ιστορικού σταθμού της Αθήνας, με στόχο να αποκατασταθούν τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του και να αποκτήσει εκ νέου την εικόνα που είχε κατά τις προηγούμενες δεκαετίες.



Αντίστοιχα, η Protergia θα χρηματοδοτήσει την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού σταθμού της Θεσσαλονίκης. Στόχος των παρεμβάσεων είναι να αντικατασταθεί η εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζουν σήμερα οι εγκαταστάσεις και να αναβαθμιστεί η εμπειρία των επιβατών.



Νέα δεδομένα στις αστικές συγκοινωνίες Στον απολογισμό του ο κ. Κυρανάκης στάθηκε ιδιαίτερα και στις παρεμβάσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όπως ανέφερε, σήμερα κυκλοφορούν στην Αθήνα 1.076 νέα λεωφορεία, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο στόλος έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.



Παράλληλα, έγιναν προσλήψεις οδηγών μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ η ενίσχυση του προσωπικού επέτρεψε την πύκνωση των δρομολογίων σε βασικές γραμμές.



Σημαντική χαρακτήρισε επίσης την καθιέρωση της 24ωρης λειτουργίας των μέσων σταθερής τροχιάς τα Σάββατα, υποστηρίζοντας ότι η πρωτοβουλία συνέβαλε στην ασφαλέστερη μετακίνηση των πολιτών κατά τις νυχτερινές ώρες.



Παρεμβάσεις σε Ηλεκτρικό και Μετρό Ο απερχόμενος υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στις παρεμβάσεις που έγιναν στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, υπογραμμίζοντας την ανακαίνιση παλαιών συρμών, τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων και τις εργασίες συντήρησης του δικτύου.



Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά από δύο δεκαετίες παραδόθηκε ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός της Γραμμής 1, ενώ στόχος είναι η περαιτέρω μείωση των χρόνων αναμονής.



Για το Μετρό της Αθήνας σημείωσε ότι ο διαθέσιμος στόλος έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και εκτίμησε ότι το 2027 οι συχνότητες δρομολογίων θα βελτιωθούν ακόμη περισσότερο.



Παράλληλα ανακοίνωσε ότι έχουν εξασφαλιστεί πόροι για την προμήθεια 19 νέων συρμών, οι οποίοι θα βελτιώσουν τη λειτουργία του δικτύου.



Θεσσαλονίκη: Μετρό, Καλαμαριά και Προαστιακός Ιδιαίτερη μνεία έγινε και στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Κυρανάκης υπενθύμισε ότι η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά παραδίδεται στα τέλη Ιουλίου, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες για την ανάπτυξη του δυτικού προαστιακού σιδηροδρόμου.



Όπως είπε, η λειτουργία των νέων υποδομών θα δημιουργήσει ένα ενιαίο δίκτυο μεταφορών που θα συνδυάζει μετρό, προαστιακό, λεωφορεία και τις νέες οδικές υποδομές της πόλης.



Σημαντικό μέρος της ομιλίας αφιερώθηκε στην οδική ασφάλεια. Ο απερχόμενος υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα πέτυχε το 2025 μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις θανατηφόρων τροχαίων στην Ευρώπη, αποδίδοντας το αποτέλεσμα στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και στις πολιτικές πρόληψης που εφαρμόστηκαν.



Παράλληλα έκανε ειδική αναφορά στη συνεργασία με συλλόγους συγγενών θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων, πολλές από τις προτάσεις των οποίων ενσωματώθηκαν στο νέο θεσμικό πλαίσιο.



Ψηφιοποίηση υπηρεσιών και μέτρα κατά της διαφθοράς Ο κ. Κυρανάκης παρουσίασε επίσης τις αλλαγές που έγιναν στις υπηρεσίες μεταφορών, σημειώνοντας ότι πλέον οι περισσότερες διαδικασίες που αφορούν διπλώματα οδήγησης και ανανεώσεις αδειών πραγματοποιούνται ψηφιακά.



Τόνισε ότι η ψηφιοποίηση περιορίζει τη γραφειοκρατία, επιταχύνει την εξυπηρέτηση των πολιτών και δημιουργεί μηχανισμούς ελέγχου απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς.



Παράλληλα αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την καταγραφή και διερεύνηση καταγγελιών σχετικά με τις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών.



Αναφορά στα Τέμπη και παράδοση της σκυτάλης Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο απερχόμενος υπουργός αναφέρθηκε στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια του σιδηροδρόμου αποτέλεσε τον βασικό άξονα της πολιτικής που ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του.



Τέλος, ευχαρίστησε τους συνεργάτες του, τις διοικήσεις των εποπτευόμενων φορέων και τους εργαζομένους στις μεταφορές, ενώ ευχήθηκε καλή επιτυχία στον διάδοχό του, Γιώργος Κώτσηρας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν θα συνεχιστούν τα επόμενα χρόνια.