Οργισμένος ξανά ο Τραμπ με τους Ιρανούς: Είναι ανέντιμοι, οι όροι που διέρρευσαν δεν έχουν καμία σχέση με όσα συμφωνήθηκαν γραπτώς

«Όσα είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας, δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, λέγοντας ότι δεν υπάρχει καλή πίστη στις διαπραγματεύσεις