Οργισμένος ξανά ο Τραμπ με τους Ιρανούς: Είναι ανέντιμοι, οι όροι που διέρρευσαν δεν έχουν καμία σχέση με όσα συμφωνήθηκαν γραπτώς
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ιράν

Οργισμένος ξανά ο Τραμπ με τους Ιρανούς: Είναι ανέντιμοι, οι όροι που διέρρευσαν δεν έχουν καμία σχέση με όσα συμφωνήθηκαν γραπτώς

«Όσα είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας, δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, λέγοντας ότι δεν υπάρχει καλή πίστη στις διαπραγματεύσεις

Οργισμένος ξανά ο Τραμπ με τους Ιρανούς: Είναι ανέντιμοι, οι όροι που διέρρευσαν δεν έχουν καμία σχέση με όσα συμφωνήθηκαν γραπτώς
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Με νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ στράφηκε κατά του Ιράν, αμφισβητώντας τις πληροφορίες που, σύμφωνα με τον ίδιο, διοχετεύθηκαν στον Τύπο σχετικά με το περιεχόμενο συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

«Οι όροι που διέρρευσε το Ιράν δεν έχουν καμία σχέση με τους όρους που συμφωνήθηκαν γραπτώς» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Όσα είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας, δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια» έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «πολύ ανέντιμους ανθρώπους» με τους οποίους, όπως υποστήριξε, «δεν υπάρχει καλή πίστη στις διαπραγματεύσεις».

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε περιστατικό που σημειώθηκε χθες το βράδυ και αφορούσε, σύμφωνα με τον ίδιο, επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά ινδικών πλοίων που εξέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το περιστατικό «εντελώς απαράδεκτο», απευθύνοντας αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν. «Καλύτερα να συμμαζευτούν και μάλιστα γρήγορα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οργισμένος ξανά ο Τραμπ με τους Ιρανούς: Είναι ανέντιμοι, οι όροι που διέρρευσαν δεν έχουν καμία σχέση με όσα συμφωνήθηκαν γραπτώς
65 ΣΧΟΛΙΑ

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