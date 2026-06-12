ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν στο τελικό κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας, λέει ο διαμεσολαβητής Πακιστανός πρωθυπουργός

Μία συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν είναι πιο κοντά από ποτέ, δήλωσε νωρίτερα και ο Ιρανός ΥΠΕΞ - Οι όροι που διέρρευσε το Ιράν δεν έχουν σχέση με αυτούς που συμφωνήθηκαν γραπτώς, είχε πει προηγουμένως, οργισμένος, ο Τραμπ