Απίστευτο: Μία μόνο δόση πασίγνωστης ουσίας «ξύπνησε» το μυαλό 80χρονης με νόσο Αλτσχάιμερ

Μια μεμονωμένη περίπτωση ασθενούς με νόσο Αλτσχάιμερ έδειξε προσωρινή βελτίωση στην ομιλία, την κίνηση, την κοινωνική επαφή και την αυτονομία - Οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν πρόκειται για αναστροφή της νόσου