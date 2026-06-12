Η Εισαγγελία ζητά να παραμείνουν τα περιοριστικά μέτρα στον γιο του ιδρυτή της Mango: «Υπάρχει κίνδυνος φυγής»
Η Εισαγγελία ζητά να παραμείνουν τα περιοριστικά μέτρα στον γιο του ιδρυτή της Mango: «Υπάρχει κίνδυνος φυγής»
Αφού αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταβολή εγγύησης ενός εκατ. ευρώ, οι δικαστικές Αρχές του αφαίρεσαν το διαβατήριο, του απαγόρευσαν την έξοδο από την Ισπανία και του επέβαλαν την υποχρέωση εβδομαδιαίας παρουσίας στο δικαστήριο
Η εισαγγελία της Ισπανίας υποστηρίζει ότι ο Τζόναθαν Άντικ, ο οποίος βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών για τον θάνατο του πατέρα του, Ισάκ Άντικ, ενδέχεται να επιχειρήσει να διαφύγει στο εξωτερικό λόγω της μεγάλης οικονομικής του επιφάνειας αλλά και των σοβαρών ποινικών συνεπειών που αντιμετωπίζει.
Η θέση αυτή διατυπώνεται στο υπόμνημα που κατατέθηκε στο Δικαστήριο της Βαρκελώνης, με το οποίο η εισαγγελία απορρίπτει το αίτημα της υπεράσπισης για άρση των περιοριστικών όρων που επέβαλε ανακρίτρια του Μαρτορέλ.
Μετά τη σύλληψή του στις 19 Μαΐου, ο πρωτότοκος γιος του ιδρυτή της Mango αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέβαλε εγγύηση ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ. Παράλληλα, οι δικαστικές Αρχές του αφαίρεσαν το διαβατήριο, του απαγόρευσαν την έξοδο από την Ισπανία και του επέβαλαν την υποχρέωση εβδομαδιαίας παρουσίας στο δικαστήριο.
Σύμφωνα με την εισαγγελέα Τερέσα Γιόλδι, η δικογραφία περιλαμβάνει επαρκείς ενδείξεις που δικαιολογούν τη συνέχιση της έρευνας.
Ο Ισάκ Άντικ έχασε τη ζωή του στις 14 Δεκεμβρίου 2024 όταν έπεσε από ορεινό μονοπάτι στο Μοντσεράτ της Καταλονίας. Την ημέρα εκείνη βρισκόταν μόνο με τον γιο του σε πεζοπορία στην περιοχή. Αρχικά, η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως δυστύχημα. Ωστόσο, η έρευνα που ακολούθησε οδήγησε τις Αρχές σε διαφορετικά συμπεράσματα. Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία της Καταλονίας, έχουν στρέψει πλέον τις υποψίες προς το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας.
Τόσο η εισαγγελία όσο και η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση θεωρούν ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να συνεχιστεί η ποινική διερεύνηση. Από την πλευρά του, ο Τζόναθαν Άντικ αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του πατέρα του και επιμένει ότι τα στοιχεία που επικαλούνται οι Αρχές δεν αποδεικνύουν την ενοχή του.
Η θέση αυτή διατυπώνεται στο υπόμνημα που κατατέθηκε στο Δικαστήριο της Βαρκελώνης, με το οποίο η εισαγγελία απορρίπτει το αίτημα της υπεράσπισης για άρση των περιοριστικών όρων που επέβαλε ανακρίτρια του Μαρτορέλ.
Μετά τη σύλληψή του στις 19 Μαΐου, ο πρωτότοκος γιος του ιδρυτή της Mango αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέβαλε εγγύηση ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ. Παράλληλα, οι δικαστικές Αρχές του αφαίρεσαν το διαβατήριο, του απαγόρευσαν την έξοδο από την Ισπανία και του επέβαλαν την υποχρέωση εβδομαδιαίας παρουσίας στο δικαστήριο.
Σύμφωνα με την εισαγγελέα Τερέσα Γιόλδι, η δικογραφία περιλαμβάνει επαρκείς ενδείξεις που δικαιολογούν τη συνέχιση της έρευνας.
Ο Ισάκ Άντικ έχασε τη ζωή του στις 14 Δεκεμβρίου 2024 όταν έπεσε από ορεινό μονοπάτι στο Μοντσεράτ της Καταλονίας. Την ημέρα εκείνη βρισκόταν μόνο με τον γιο του σε πεζοπορία στην περιοχή. Αρχικά, η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως δυστύχημα. Ωστόσο, η έρευνα που ακολούθησε οδήγησε τις Αρχές σε διαφορετικά συμπεράσματα. Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία της Καταλονίας, έχουν στρέψει πλέον τις υποψίες προς το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας.
Τόσο η εισαγγελία όσο και η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση θεωρούν ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να συνεχιστεί η ποινική διερεύνηση. Από την πλευρά του, ο Τζόναθαν Άντικ αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του πατέρα του και επιμένει ότι τα στοιχεία που επικαλούνται οι Αρχές δεν αποδεικνύουν την ενοχή του.
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