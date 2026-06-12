Η Εισαγγελία ζητά να παραμείνουν τα περιοριστικά μέτρα στον γιο του ιδρυτή της Mango: «Υπάρχει κίνδυνος φυγής»

Αφού αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταβολή εγγύησης ενός εκατ. ευρώ, οι δικαστικές Αρχές του αφαίρεσαν το διαβατήριο, του απαγόρευσαν την έξοδο από την Ισπανία και του επέβαλαν την υποχρέωση εβδομαδιαίας παρουσίας στο δικαστήριο