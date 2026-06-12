Ψαράς στη Μασαχουσέτη αφαίρεσε αγκίστρι από λευκό καρχαρία και τον επέστρεψε στη θάλασσα, «είναι απειλούμενο είδος, πρέπει να κάνεις τα πάντα τέλεια»

«Πρέπει να ανοίξεις λίγο το στόμα, να βγάλεις το αγκίστρι και μετά να κάνεις ό,τι μπορείς για να τον επιστρέψεις με ασφάλεια στη θάλασσα. Έναν καρχαρία σαν αυτόν, τον πιάνεις και τον ελευθερώνεις αμέσως», τόνισε