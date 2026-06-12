Ψαράς στη Μασαχουσέτη αφαίρεσε αγκίστρι από λευκό καρχαρία και τον επέστρεψε στη θάλασσα, «είναι απειλούμενο είδος, πρέπει να κάνεις τα πάντα τέλεια»
ΚΟΣΜΟΣ
Λευκός καρχαρίας Μασαχουσέτη Ψαράς θάλασσα

Ψαράς στη Μασαχουσέτη αφαίρεσε αγκίστρι από λευκό καρχαρία και τον επέστρεψε στη θάλασσα, «είναι απειλούμενο είδος, πρέπει να κάνεις τα πάντα τέλεια»

«Πρέπει να ανοίξεις λίγο το στόμα, να βγάλεις το αγκίστρι και μετά να κάνεις ό,τι μπορείς για να τον επιστρέψεις με ασφάλεια στη θάλασσα. Έναν καρχαρία σαν αυτόν, τον πιάνεις και τον ελευθερώνεις αμέσως», τόνισε

Ψαράς στη Μασαχουσέτη αφαίρεσε αγκίστρι από λευκό καρχαρία και τον επέστρεψε στη θάλασσα, «είναι απειλούμενο είδος, πρέπει να κάνεις τα πάντα τέλεια»
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Μία απρόσμενη ψαριά έκανε ο Elliot Sudal το περασμένο Σαββατοκύριακο στα ανοικτά των ακτών του Ναντάκετ, στη Μασαχουσέτη, καθώς έπιασε έναν μεγάλο λευκό καρχαρία

Μιλώντας στο abc υποστήριξε ότι ψαρεύει στα νερά ανοικτά του Ναντάκετ για πάνω από 10 χρόνια και έχει πιάσει και «μαρκάρει» πολλούς διαφορετικούς καρχαρίες στο παρελθόν, αλλά ποτέ έναν μεγάλο λευκό καρχαρία. «Δεν περίμενα με τίποτα να συμβεί αυτό. Από 2.000 καρχαρίες, έπιασα έναν μεγάλο λευκό. Αυτός είναι ο πρώτος», υπογράμμισε.

Ο ψαράς υποστήριξε ότι παρακολουθούσε καρχαρίες στην παραλία, όταν αισθάνθηκε ότι κάτι πιάστηκε στο αγκίστρι του. Ο έφηβος μαθητευόμενός του, που τον συνόδευε εκείνη την ημέρα, τον βοήθησε να σταθεροποιήσει το καλάμι, αλλά μόνο όταν έβγαλαν το ψάρι από το νερό συνειδητοποίησαν ότι πρόκειται για έναν μεγάλο λευκό καρχαρία. Σχετικά με την απελευθέρωση του καρχαρία υπογράμμισε ότι ο συγκεκριμένος καρχαρίας: «είναι ένα είδος που κινδυνεύει με εξαφάνιση. Πρέπει να κάνεις τα πάντα τέλεια».

«Έναν καρχαρία σαν αυτόν τον πιάνεις και τον ελευθερώνεις αμέσως»

Βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media καταγραφεί τη στιγμή που ο Sudal με τον μαθητευόμενό του τραβούν το μεγάλο ψάρι έξω από το νερό. Στη συνέχεια εκείνος ανεβαίνει πάνω του προκειμένου να αφαιρέσει το αγκίστρι. Κάποια στιγμή ο ψαράς φαίνεται να ανοίγει το στόμα του καρχαρία με τα ίδια του τα χέρια, ενώ ταυτόχρονα τα κύματα σκάνε πάνω του. «Πρέπει να ανοίξεις λίγο το στόμα, να βγάλεις το αγκίστρι και μετά να κάνεις ό,τι μπορείς για να τον επιστρέψεις με ασφάλεια στη θάλασσα», είπε, ενώ πρόσθεσε «συνήθως, τους βάζω ετικέτα για να μπορούμε να τους παρακολουθήσουμε ή να πάρουμε δείγμα αίματος. Αλλά έναν καρχαρία σαν αυτόν τον πιάνεις και τον ελευθερώνεις αμέσως».

Αφού αφαίρεσαν το αγκίστρι από το στόμα του καρχαρία, ο Sudal και η ομάδα του κατάφεραν να σύρουν τον μεγάλο λευκό καρχαρία με ασφάλεια πίσω στο νερό. «Είμαι πραγματικά, πραγματικά χαρούμενος που όλα πήγαν ομαλά και τέλεια. Καταφέραμε να τον επιστρέψουμε (στα βαθύτερα νερά) και ο καρχαρίας ήταν ασφαλής», τόνισε.

Όπως σημείωσε ο Sudal φροντίζει να τονίζει συχνά στους άλλους τη σημασία των καρχαριών για τη διατήρηση ενός υγιούς οικοσυστήματος στον ωκεανό.

Ειδικοί σε θέματα καρχαριών επισημαίνουν ότι η αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων προσελκύει περισσότερους καρχαρίες στην ανατολική ακτή και ότι περισσότεροι καρχαρίες μεταναστεύουν σε νέες περιοχές για να κυνηγήσουν, πράγμα που σημαίνει ότι οι εμφανίσεις καρχαριών γίνονται όλο και πιο συχνές.
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