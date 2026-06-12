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Η Σουηδία προειδοποιεί για ρωσικές επιθέσεις κατά του NATO: Θέλουν να δοκιμάσουν την αξιοπιστία του Άρθρου 5
Η Σουηδία προειδοποιεί για ρωσικές επιθέσεις κατά του NATO: Θέλουν να δοκιμάσουν την αξιοπιστία του Άρθρου 5
«Μια ένοπλη επίθεση εναντίον της Σουηδίας ή συμμάχων της δεν μπορεί να αποκλειστεί», έγραψε η Επιτροπή σε έκθεση
Μια ρωσική στρατιωτική επίθεση εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ ενδέχεται να συμβεί στο «σχετικά εγγύς» μέλλον, αν το Κρεμλίνο κρίνει ότι υπάρχει κατάλληλη στιγμή, προειδοποίησε σήμερα η κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας της Σουηδίας.
«Μια ένοπλη επίθεση εναντίον της Σουηδίας ή συμμάχων της δεν μπορεί να αποκλειστεί», έγραψε η Επιτροπή σε έκθεση.
«Οι ρωσικές στρατιωτικές επιθέσεις, για να δοκιμαστεί η συνοχή και η αξιοπιστία του Άρθρου 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στο σχετικά εγγύς μέλλον, αν η πολιτική κατάσταση κριθεί ευνοϊκή από το Κρεμλίνο», προστίθεται.
Το Άρθρο 5 ορίζει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον μιας χώρας μέλους της Συμμαχίας θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των μελών του ΝΑΤΟ.
Σύμφωνα με την έκθεση της σουδικής Επιτροπής, η Μόσχα θα μπορούσε να αναλάβει δράση ακόμη και αν δεν διαθέτει επαρκείς στρατιωτικούς πόρους για να πραγματοποιήσει μια τέτοια επίθεση.
«Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η κατάσταση ασφαλείας παραμένει σοβαρή και χαρακτηρίζεται από σημαντικό βαθμό απρόβλεπτου χαρακτήρα. Υπάρχει κίνδυνος ταχείας επιδείνωσης με σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια της Σουηδίας και της Ευρώπης», δήλωσε ο Γιόργκεν Μπέργκλουντ, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής σε συνέντευξη Τύπου.
Τον Μάιο, ο Ανώτατος Διοικητής των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάμεων, Μίκαελ Κλόσον, είχε επίσης προειδοποιήσει για τον κίνδυνο μιας ρωσικής στρατιωτικής δράσης.
«Γνωρίζουν ότι ολόκληρος ο δυτικός κόσμος επανεξοπλίζεται. Διερωτώμαι λοιπόν: γιατί να περιμένουν να μην εκμεταλλευτούν αυτό που θεωρούν αδυναμίες μας;» δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα SVT.
Η Επιτροπή Άμυνας αποτελείται από βουλευτές από όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται στο σουηδικό κοινοβούλιο. Το έργο της χρησιμεύει ως βάση για τον μακροπρόθεσμο αμυντικό σχεδιασμό της χώρας.
Η Σουηδία έθεσε τέλος σε δύο αιώνες στρατιωτικής μη δέσμευσης και εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 2024, μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.
«Μια ένοπλη επίθεση εναντίον της Σουηδίας ή συμμάχων της δεν μπορεί να αποκλειστεί», έγραψε η Επιτροπή σε έκθεση.
«Οι ρωσικές στρατιωτικές επιθέσεις, για να δοκιμαστεί η συνοχή και η αξιοπιστία του Άρθρου 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στο σχετικά εγγύς μέλλον, αν η πολιτική κατάσταση κριθεί ευνοϊκή από το Κρεμλίνο», προστίθεται.
Το Άρθρο 5 ορίζει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον μιας χώρας μέλους της Συμμαχίας θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των μελών του ΝΑΤΟ.
NATO commander claims Russia is "not looking for a conflict," as Sweden says Moscow could test NATO's Article 5 "in the relatively near future" even without sufficient military power https://t.co/PmMQPHsPAc— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) June 12, 2026
Σύμφωνα με την έκθεση της σουδικής Επιτροπής, η Μόσχα θα μπορούσε να αναλάβει δράση ακόμη και αν δεν διαθέτει επαρκείς στρατιωτικούς πόρους για να πραγματοποιήσει μια τέτοια επίθεση.
«Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η κατάσταση ασφαλείας παραμένει σοβαρή και χαρακτηρίζεται από σημαντικό βαθμό απρόβλεπτου χαρακτήρα. Υπάρχει κίνδυνος ταχείας επιδείνωσης με σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια της Σουηδίας και της Ευρώπης», δήλωσε ο Γιόργκεν Μπέργκλουντ, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής σε συνέντευξη Τύπου.
Τον Μάιο, ο Ανώτατος Διοικητής των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάμεων, Μίκαελ Κλόσον, είχε επίσης προειδοποιήσει για τον κίνδυνο μιας ρωσικής στρατιωτικής δράσης.
«Γνωρίζουν ότι ολόκληρος ο δυτικός κόσμος επανεξοπλίζεται. Διερωτώμαι λοιπόν: γιατί να περιμένουν να μην εκμεταλλευτούν αυτό που θεωρούν αδυναμίες μας;» δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα SVT.
Η Επιτροπή Άμυνας αποτελείται από βουλευτές από όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται στο σουηδικό κοινοβούλιο. Το έργο της χρησιμεύει ως βάση για τον μακροπρόθεσμο αμυντικό σχεδιασμό της χώρας.
Η Σουηδία έθεσε τέλος σε δύο αιώνες στρατιωτικής μη δέσμευσης και εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 2024, μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.
Οι σουηδικές αμυντικές δαπάνες προβλέπεται να φτάσουν το 3,5% του ΑΕΠ έως το 2030, από 2,8% φέτος.
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