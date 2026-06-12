Η Σουηδία προειδοποιεί για ρωσικές επιθέσεις κατά του NATO: Θέλουν να δοκιμάσουν την αξιοπιστία του Άρθρου 5

«Μια ένοπλη επίθεση εναντίον της Σουηδίας ή συμμάχων της δεν μπορεί να αποκλειστεί», έγραψε η Επιτροπή σε έκθεση