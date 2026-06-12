Τσίπρας για «δίπλωμα οδήγησης»: Αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι είναι ο κ. Μητσοτάκης
Τσίπρας για «δίπλωμα οδήγησης»: Αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι είναι ο κ. Μητσοτάκης
«Εγώ κυβέρνησα και δεν παραβίασα κανένα κανόνα, εκείνος έχει κάνει μόνιμο πελάτη την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός
Το γάντι από τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη επιχείρησε να σηκώσει ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ και πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.
Υπενθυμίζεται ότι χθες μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε ένα παραστατικό παράδειγμα για να υπενθυμίσει ότι έχει κερδίσει τον Αλέξη Τσίπρα σε τρεις συνολικά εκλογικές αναμετρήσεις.
«Εσάς αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο; Η απάντηση είναι όχι. Του κ. Τσίπρα τρεις φορές “τού πήραν το δίπλωμα” οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούργιο κόμμα, θέλει να οδηγήσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας. Έτσι δεν είναι;».
«Ευτυχώς που δεν υπάρχει εντιμόμετρο θα το είχε μηδενίσει ο πρωθυπουργός» συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας, συμπληρώνοντας πως «όταν το 70% ζητάει πολιτική αλλαγή έχω να πω ότι έχω δύο λόγους για να αισθάνομαι περήφανος. Στην πλειοψηφία της κοινής γνώμης η πορεία μου έχει καταγραφεί ως η πιο έντιμη πορεία».
Αναφερόμενος στα πεπραγμένα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, «κυβερνήσαμε στα πιο δύσκολα χρόνια της μεταπολίτευσης» τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός, για να προσθέσει πως «για πρώτη φορά δεν θα είναι μόνο η οικονομία το διακύβευμα αλλά και η ποιότητα της Δημοκρατίας».
Σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα, «το θέμα της κακοποίησης του κράτους δικαίου, τα θέματα Δικαιοσύνης, η αίσθηση της αδικίας και του βάθους της διαφθοράς διαμορφώνουν ένα πλαίσιο…», λέγοντας ακόμη πως «βασικό διακύβευμα η Οικονομία και αν θα μπορέσουμε να βάλουμε τη χώρα σε τροχιά πιο ποιοτικής Δημοκρατίας».
Επιπλέον, ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε μια «νέα πλατφόρμα για τη διαφάνεια», περιγράφοντας πως «ζούμε στην ψηφιακή εποχή είναι αδύνατο να έχουμε αυτή την αδιαφάνεια που κυριαρχεί στη χώρα μας. Η διασύνδεση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μας δώσει τον τρόπο να βγαίνει red flag για κάθε απευθείας ανάθεση, κάθε παρατυπία ώστε να μην μπορεί κανένας να κάνει την απάτη. Υπάρχει ο τρόπος αλλά λείπει η πολιτική βούληση».
Υπενθυμίζεται ότι χθες μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε ένα παραστατικό παράδειγμα για να υπενθυμίσει ότι έχει κερδίσει τον Αλέξη Τσίπρα σε τρεις συνολικά εκλογικές αναμετρήσεις.
«Εσάς αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο; Η απάντηση είναι όχι. Του κ. Τσίπρα τρεις φορές “τού πήραν το δίπλωμα” οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούργιο κόμμα, θέλει να οδηγήσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας. Έτσι δεν είναι;».
Η απάντηση ΤσίπραΜιλώντας σήμερα στο Forum του Οικονομικού Ταχυδρόμου ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε: «Ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζεις κανόνες και όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα και δεν παραβίασα κανένα κανόνα. Ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έχει μοιράσει σε ημέτερους», προσθέτοντας πως «συνεπώς αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι είναι ο κ. Μητσοτάκης».
«Ευτυχώς που δεν υπάρχει εντιμόμετρο θα το είχε μηδενίσει ο πρωθυπουργός» συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας, συμπληρώνοντας πως «όταν το 70% ζητάει πολιτική αλλαγή έχω να πω ότι έχω δύο λόγους για να αισθάνομαι περήφανος. Στην πλειοψηφία της κοινής γνώμης η πορεία μου έχει καταγραφεί ως η πιο έντιμη πορεία».
Αναφερόμενος στα πεπραγμένα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, «κυβερνήσαμε στα πιο δύσκολα χρόνια της μεταπολίτευσης» τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός, για να προσθέσει πως «για πρώτη φορά δεν θα είναι μόνο η οικονομία το διακύβευμα αλλά και η ποιότητα της Δημοκρατίας».
Σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα, «το θέμα της κακοποίησης του κράτους δικαίου, τα θέματα Δικαιοσύνης, η αίσθηση της αδικίας και του βάθους της διαφθοράς διαμορφώνουν ένα πλαίσιο…», λέγοντας ακόμη πως «βασικό διακύβευμα η Οικονομία και αν θα μπορέσουμε να βάλουμε τη χώρα σε τροχιά πιο ποιοτικής Δημοκρατίας».
Επιπλέον, ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε μια «νέα πλατφόρμα για τη διαφάνεια», περιγράφοντας πως «ζούμε στην ψηφιακή εποχή είναι αδύνατο να έχουμε αυτή την αδιαφάνεια που κυριαρχεί στη χώρα μας. Η διασύνδεση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μας δώσει τον τρόπο να βγαίνει red flag για κάθε απευθείας ανάθεση, κάθε παρατυπία ώστε να μην μπορεί κανένας να κάνει την απάτη. Υπάρχει ο τρόπος αλλά λείπει η πολιτική βούληση».
Η δέσμη μέτρων ΤσίπραΩς προς τα μέτρα που προτείνει ο πρώην Πρωθυπουργός, «το πρώτο μέτρο είναι η ακρίβεια, υψηλός ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά. Η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία είναι ουραγοί στην Ε.Ε. Με μια προοδευτική πολιτική η ΔΕΗ θα πρέπει να καθοδηγεί τον ανταγωνισμό προς όφελος του καταναλωτή. Ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή τιμή» σημείωσε, ενώ για το θέμα της στέγης «έχουμε σχεδιάσει ένα δημόσιο φορέα κοινωνικής διαχείρισης των στεγαστικών δανείων. Θα περάσουν όλα τα αναξιοποιήτα ακίνητα σε συμφωνία με τα funds να περάσουν τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια ώστε το Δημόσιο να δίνει τη δυνατότητα στο δανειολήπτη σε χαμηλή τιμή να αγοράσει αυτο που αγόρασαν τα funds».
Το δίλημμα των εκλογών«Το δίλημμα των δεν είναι σταθερότητα ή χάος, αλλά στασιμότητα ή πρόοδος» υποστήριξε από πλευράς του ο πρώην Πρωθυπουργός, επισημαίνοντας πως «όταν δεν βγαίνει ο μήνας όταν στις 20 του μήνα ο μισθός τελειώνει αυτό δεν είναι σταθερότητα είναι στασιμότητα. Στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα».
«Σήμερα θέλω να ασχοληθώ με το αύριο. Ποιες τομές και μεταρρυθμίσεις χρειάζονται για να πάμε εκεί» υπογράμμισε ακόμη ο πρώην Πρωθυπουργός, ενώ «δοκιμάσαμε αυτό το μοντέλο της πολιτικής. Τα 7 χρόνια του κ. Μητσοτάκη ζούμε το ίδιο φάρμακο που μας οδήγησε στη χρεοκοπία, πελατειακό κράτος, διαφθορά, ανισότητες, μια γενικευμένη αίθηση ότι η ολιγαρχία κυβερνά και όλοι οι άλλοι είναι απ’ έξω», πρόσθεσε.
«Είμαι εδώ για να πείσω τους πολίτες ότι υπάρχει άλλος δρόμος για τη χώρα. Αν συνεχίσουμε να πορευόμαστε σε αυτό το δρόμο δεν υπάρχει διέξοδος. Αν αλλάξουμε πορεία μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες που αξίζει να προσπαθήσουμε. Δεν είναι η Ελλάδα του φραπέ αλλά των ανθρώπων που αγαπάνε τον τόπο τους. Αν ενεργοποιήσουμε τη συλλογική συνείδηση και τον πατριωτισμό με τη θετική έννοια που υπάρχει σε αυτή τη φράση, να κάνουμε το καλό για την πατρίδα μας όχι να μισούμε τις πατρίδες των άλλων» αντέτεινε ο ίδιος, παρατηρώντας ότι «το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Αν δεν ήταν κολλημένες οι δημοσκοπικές βελόνες δεν θα υπήρχε λόγος για το bing bang που προσπαθούμε ως ΕΛ.Α.Σ. Η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι περίπατος για τον Κ. Μητσοτάκη. Θα είναι αμφίρροπη η αναμέτρηση. Το 70% ζητά πολιτική αλλαγή. Εγώ θα έλεγα ότι δεν αρκεί αλλά θέλει και αλλαγή πολιτικής».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα