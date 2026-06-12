Τσίπρας για «δίπλωμα οδήγησης»: Αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι είναι ο κ. Μητσοτάκης

Το δίλημμα των εκλογών



«Σήμερα θέλω να ασχοληθώ με το αύριο. Ποιες τομές και μεταρρυθμίσεις χρειάζονται για να πάμε εκεί» υπογράμμισε ακόμη ο πρώην Πρωθυπουργός, ενώ «δοκιμάσαμε αυτό το μοντέλο της πολιτικής. Τα 7 χρόνια του κ. Μητσοτάκη ζούμε το ίδιο φάρμακο που μας οδήγησε στη χρεοκοπία, πελατειακό κράτος, διαφθορά, ανισότητες, μια γενικευμένη αίθηση ότι η ολιγαρχία κυβερνά και όλοι οι άλλοι είναι απ’ έξω», πρόσθεσε.

«Το δίλημμα των δεν είναι σταθερότητα ή χάος, αλλά στασιμότητα ή πρόοδος» υποστήριξε από πλευράς του ο πρώην Πρωθυπουργός, επισημαίνοντας πως «όταν δεν βγαίνει ο μήνας όταν στις 20 του μήνα ο μισθός τελειώνει αυτό δεν είναι σταθερότητα είναι στασιμότητα. Στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα».«Είμαι εδώ για να πείσω τους πολίτες ότι υπάρχει άλλος δρόμος για τη χώρα. Αν συνεχίσουμε να πορευόμαστε σε αυτό το δρόμο δεν υπάρχει διέξοδος. Αν αλλάξουμε πορεία μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες που αξίζει να προσπαθήσουμε. Δεν είναι η Ελλάδα του φραπέ αλλά των ανθρώπων που αγαπάνε τον τόπο τους. Αν ενεργοποιήσουμε τη συλλογική συνείδηση και τον πατριωτισμό με τη θετική έννοια που υπάρχει σε αυτή τη φράση, να κάνουμε το καλό για την πατρίδα μας όχι να μισούμε τις πατρίδες των άλλων» αντέτεινε ο ίδιος, παρατηρώντας ότι «το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Αν δεν ήταν κολλημένες οι δημοσκοπικές βελόνες δεν θα υπήρχε λόγος για το bing bang που προσπαθούμε ως ΕΛ.Α.Σ. Η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι περίπατος για τον Κ. Μητσοτάκη. Θα είναι αμφίρροπη η αναμέτρηση. Το 70% ζητά πολιτική αλλαγή. Εγώ θα έλεγα ότι δεν αρκεί αλλά θέλει και αλλαγή πολιτικής».