ΗΠΑ: Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κατεβάσει Εθνοφρουρά και στην Ουάσινγκτον

Ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί πως η κατάσταση με την εγκληματικότητα στην πρωτεύουσα είναι «εκτός ελέγχου» και ετοιμάζεται να ανακοινώσει, αργότερα σήμερα, την αποστολή Εθνοφρουράς για να συνδράμει την τοπική Αστυνομία