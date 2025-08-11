ΗΠΑ: Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κατεβάσει Εθνοφρουρά και στην Ουάσινγκτον
Ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί πως η κατάσταση με την εγκληματικότητα στην πρωτεύουσα είναι «εκτός ελέγχου» και ετοιμάζεται να ανακοινώσει, αργότερα σήμερα, την αποστολή Εθνοφρουράς για να συνδράμει την τοπική Αστυνομία
Να ενεργοποιήσει τις δυνάμεις της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον για την ενίσχυση των τοπικών αρχών, στο πλαίσιο της εκστρατείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά του εγκλήματος στην πόλη, φαίνεται πως ετοιμάζει η αμερικανική κυβέρνηση.
Ανώτερο στέλεχος του Υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι ο πρόεδρος δεν έχει δώσει ακόμη επίσημες εντολές για την ανάπτυξη των στρατευμάτων, αλλά αναμένεται να ανακοινώσει την αποστολή αρκετών εκατοντάδων στρατιωτών της Εθνοφρουράς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, αργότερα σήμερα.
Η απόφαση για τη χρήση της Εθνοφρουράς έρχεται σε μία χρονική συγκυρία που παρά τις μειώσεις της εγκληματικότητας στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτηρίζει την κατάσταση «εκτός ελέγχου» και προειδοποιεί με ομοσπονδιακή επέμβαση. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ανέφερε: «Η Ουάσιγκτον θα ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ σήμερα! Το έγκλημα, η βαρβαρότητα, η βρωμιά και τα αποβράσματα θα ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ. Θα ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΑΣ ΠΟΛΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ! Οι μέρες των αδίστακτων δολοφονιών και των τραυματισμών αθώων ανθρώπων έχουν ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ! Έφτιαξα γρήγορα τα σύνορα (ΜΗΔΕΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ τους τελευταίους 3 μήνες!), η Ουάσιγκτον είναι η επόμενη!!!», θεωρώντας ότι η κατάσταση είναι «εντελώς εκτός ελέγχου».
Η στρατιωτική επέμβαση αφορά την αποστολή στρατευμάτων που δεν θα έχουν τη δυνατότητα σύλληψης, αλλά θα υποστηρίξουν τους τοπικούς αστυνομικούς, απελευθερώνοντάς τους για περιπολίες. Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ προγραμματίζει και την προσωρινή αναδιάταξη 120 πρακτόρων του FBI στην Ουάσινγκτον για νυχτερινές περιπολίες, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αστυνόμευσης.
Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την αποστολή σχεδόν 5.000 στρατιωτών της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες νωρίτερα το καλοκαίρι για την καταστολή των διαδηλώσεων κατά των μεταναστευτικών επιδρομών, ενώ η πλειονότητα των στρατιωτών αυτών έχει ήδη αποσυρθεί από τη μεγαλούπολη της Καλιφόρνια.
Ο πρόεδρος Τραμπ, κατά την διάρκεια της πρώτης του θητείας, είχε χρησιμοποιήσει την Εθνοφρουρά και τις ομοσπονδιακές δυνάμεις για να εκκαθαρίσει διαδηλώσεις κατά της αστυνομικής βίας μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ το 2020.
Washington, D.C. will be LIBERATED today! Crime, Savagery, Filth, and Scum will DISAPPEAR. I will, MAKE OUR CAPITAL GREAT AGAIN! The days of ruthlessly killing, or hurting, innocent people, are OVER! I quickly fixed the Border (ZERO ILLEGALS in last 3 months!), D.C. is next!!!…— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 11, 2025
