Ανακαλύφθηκαν μέρη ανθρώπινων εμβρύων σε κήπο σπιτιού στην Πολωνία, συνελήφθη μια παθολόγος 
ΚΟΣΜΟΣ
Πολωνία Έμβρυο

Ανακαλύφθηκαν μέρη ανθρώπινων εμβρύων σε κήπο σπιτιού στην Πολωνία, συνελήφθη μια παθολόγος 

Οι νέοι ιδιοκτήτες του σπιτιού ήρθαν αντιμέτωποι με το μακάβριο εύρημα - Ανακάλυψαν επίσης μεγάλες ποσότητες ιατρικών αποβλήτων στον κήπο, συμπεριλαμβανομένων μπλοκ παραφίνης και αντικειμενοφόρων πλακών

Ανακαλύφθηκαν μέρη ανθρώπινων εμβρύων σε κήπο σπιτιού στην Πολωνία, συνελήφθη μια παθολόγος 
Πολωνοί ερευνητές ανέσυραν μέρη ανθρώπινων εμβρύων από έναν κήπο ακινήτου που ανήκε στο παρελθόν σε μια γιατρό, μετέδωσαν σήμερα πολωνικά ΜΜΕ.  Η 57χρονη γυναίκα, η οποία εργάζεται ως παθολόγος, συνελήφθη, τόνισε το πρακτορείο ειδήσεων PAP, επικαλούμενο την εισαγγελία στην πόλη Ρζεσζόφ στη νοτιοανατολική Πολωνία.

Η παθολόγος ήταν η προηγούμενη ιδιοκτήρια του ακινήτου αυτού που βρίσκεται στο χωριό Λουτορίζ, 12 χιλιόμετρα από την πόλη. Οι νέοι ιδιοκτήτες ανακάλυψαν μεγάλες ποσότητες ιατρικών αποβλήτων στον κήπο, συμπεριλαμβανομένων μπλοκ παραφίνης και αντικειμενοφόρων πλακών.



«Αυτά τα αντικείμενα ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών εκσκαφής στο οικόπεδο του ακινήτου. Μεταξύ των αποβλήτων που ανακαλύφθηκαν ήταν ένα ανθρώπινο έμβρυο και άλλα λείψανα που ενδέχεται να είναι από ανθρώπινα έμβρυα, ορισμένα σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης», δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. 



Η ύποπτη βρίσκεται υπό έρευνα για βεβήλωση πτώματος και παράνομη απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων. Οι κατηγορίες αυτές επιφέρουν ποινές φυλάκισης από δύο έως και 12 έτη.
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