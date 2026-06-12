Γιάννης Σπαλιάρας: Ζω σαν παντρεμένος τα τελευταία χρόνια, θα ήθελα να κάνω παιδί, γιατί όχι;
Γιάννης Σπαλιάρας: Ζω σαν παντρεμένος τα τελευταία χρόνια, θα ήθελα να κάνω παιδί, γιατί όχι;
Το μοντέλο ξεκαθάρισε πως είναι πολύ καλά στην προσωπική του ζωή
Σαν παντρεμένος δήλωσε πως ζει ο Γιάννης Σπαλιάρας τα τελευταία χρόνια και είναι θετικός στο να έρθει ένα παιδί στη ζωή του.
Το μοντέλο απάντησε αρχικά στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις φήμες που ήθελαν τον ίδιο να περνά κρίση στη σχέση με τη σύντροφό του, εξηγώντας πως δεν είχε δει να κυκλοφορούν αντίστοιχα δημοσιεύματα και τονίζοντας πως κάτι τέτοιο δεν είναι αλήθεια: «Στην προσωπική μου ζωή είμαι καλά. Δεν είδα κάτι τέτοιο. Όλα καλά», είπε.
Στη συνέχεια, ο Γιάννης Σπαλιάρας επισήμανε πως ένας γάμος δεν θα άλλαζε πολύ την καθημερινότητά του: «Ζω σαν παντρεμένος τα τελευταία χρόνια, οπότε δεν έχει και πολύ διαφορά φαντάζομαι. Πέρα από τον ερχομό ενός παιδιού, το υπόλοιπο νομίζω δεν θα έχει και πολύ διαφορά», σημείωσε και τότε ρωτήθηκε εάν η απόκτηση ενός παιδιού είναι κάτι που θα ήθελε: «Θα το ήθελα αυτό, γιατί όχι;», είπε.
Δείτε το βίντεο
Ο Γιάννης Σπαλιάρας τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε αναφερθεί ξανά στο επόμενο βήμα με τη σύντροφό του, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», επισημαίνοντας πως σκοπεύει κάποια στιγμή στο μέλλον να κάνει πρόταση γάμου: «Είμαστε πολύ καλά με τη σύντροφό μου. Δεν της έχω κάνει ακόμα πρόταση γάμου, αλλά θα γίνει και αυτό», είχε πει.
Το μοντέλο απάντησε αρχικά στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις φήμες που ήθελαν τον ίδιο να περνά κρίση στη σχέση με τη σύντροφό του, εξηγώντας πως δεν είχε δει να κυκλοφορούν αντίστοιχα δημοσιεύματα και τονίζοντας πως κάτι τέτοιο δεν είναι αλήθεια: «Στην προσωπική μου ζωή είμαι καλά. Δεν είδα κάτι τέτοιο. Όλα καλά», είπε.
Στη συνέχεια, ο Γιάννης Σπαλιάρας επισήμανε πως ένας γάμος δεν θα άλλαζε πολύ την καθημερινότητά του: «Ζω σαν παντρεμένος τα τελευταία χρόνια, οπότε δεν έχει και πολύ διαφορά φαντάζομαι. Πέρα από τον ερχομό ενός παιδιού, το υπόλοιπο νομίζω δεν θα έχει και πολύ διαφορά», σημείωσε και τότε ρωτήθηκε εάν η απόκτηση ενός παιδιού είναι κάτι που θα ήθελε: «Θα το ήθελα αυτό, γιατί όχι;», είπε.
Δείτε το βίντεο
Ο Γιάννης Σπαλιάρας τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε αναφερθεί ξανά στο επόμενο βήμα με τη σύντροφό του, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», επισημαίνοντας πως σκοπεύει κάποια στιγμή στο μέλλον να κάνει πρόταση γάμου: «Είμαστε πολύ καλά με τη σύντροφό μου. Δεν της έχω κάνει ακόμα πρόταση γάμου, αλλά θα γίνει και αυτό», είχε πει.
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