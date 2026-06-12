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Νιγηριανός στην Ιταλία απέκτησε άδεια παραμονής χάρη σε ένα ξυστό των 5 ευρώ
Νιγηριανός στην Ιταλία απέκτησε άδεια παραμονής χάρη σε ένα ξυστό των 5 ευρώ
Μπλέχτηκε για μήνες στα γρανάζια της γραφειοκρατίας πρώτα για να παραλάβει τα χρήματα και έπειτα για την άδεια παραμονής
Η τύχη μία φορά γέλασε στον Ιμάγμπε Εχιζομγουένγκι, μετά του έστρεψε το πρόσωπο και μετά του γέλασε ξανά, αλλά χρειάστηκε μια πολύμηνη γραφειοκρατική ταλαιπωρία.
Ο 36χρονος Νιγηριανός ζει από το 2016 στην Ιταλία. Το ταξίδι του προς την Ευρώπη ήταν περιπετειώδες: τον είχαν κρατούμενο για δύο χρόνια στη Λιβύη και απελευθερώθηκε μόνο όταν πλήρωσαν λύτρα.
Στην Ιταλία ζήτησε άδεια παραμονής «ειδικής προστασίας» αλλά το αίτημα απορρίφθηκε, γράφει ο Guardian. Επειδή όμως δεν είχε χαρτιά, δεν μπορούσε να εργαστεί.
Τον περασμένο Οκτώβριο αγόρασε στο Τορίνο ένα ξυστό των 5 ευρώ (κάτι που έκανε συχνά μήπως ενισχύσει τα έσοδά του), όπου ζούσε πουλώντας μαντίλια και ζητιανεύοντας έξω από σούπερ μάρκετ. Ήταν τυχερός, γιατί κέρδισε 500.000 ευρώ, ένα ποσό που όμως δεν μπορούσε να έχει στα χέρια του.
Εκεί όμως άρχισαν τα προβλήματα: Χωρίς άδεια παραμονής, ο Εχιζομγουένγκι δεν μπορούσε να ανοίξει λογαριασμό στην τράπεζα, αλλά και χωρίς τα χρήματα δεν μπορούσε να αποδείξει ότι είναι οικονομικά ανεξάρτητος για να καταθέσει ξανά αίτημα για άδεια παραμονής.
Αναζητώντας απεγνωσμένα μια λύση και αφού τον εκμεταλλεύτηκε ένας Νιγηριανός φίλος στον οποίο είχε εμπιστευτεί τα χρήματα, ο φίλος συμφώνησε να μεταφέρει περίπου τα μισά κέρδη (αφού αφαιρέθηκαν οι φόροι) στον λογαριασμό του ξαδέλφου του Εχιζομγουένγκι.
Με τα χρήματα αγόρασε στην πόλη Φαλκονάρα ένα κατάστημα που πουλά τρόφιμα από την Αφρική. Εν τω μεταξύ ο δικηγόρος του κυνήγησε την υπόθεση δικαστικά: δικαστήριο στην Ανκόνα διέταξε να του δοθεί άδεια παραμονής λαμβάνοντας υπόψη ότι μιλά επαρκή Ιταλικά, ότι εργάζεται για το κατάστημα και πλέον είναι οικονομικά ανεξάρτητος.
Τώρα ο Εχιζομγουένγκι λέει ότι θα διοργανώσει ένα πάρτι για όλους, μόνο όμως όταν παραλάβει την άδεια παραμονής. «Θέλω να δουλέψω και να κρατήσω τα πόδια μου γερά στη γη, θέλω να ζήσω μια φυσιολογική ζωή», λέει.
Ο 36χρονος Νιγηριανός ζει από το 2016 στην Ιταλία. Το ταξίδι του προς την Ευρώπη ήταν περιπετειώδες: τον είχαν κρατούμενο για δύο χρόνια στη Λιβύη και απελευθερώθηκε μόνο όταν πλήρωσαν λύτρα.
Στην Ιταλία ζήτησε άδεια παραμονής «ειδικής προστασίας» αλλά το αίτημα απορρίφθηκε, γράφει ο Guardian. Επειδή όμως δεν είχε χαρτιά, δεν μπορούσε να εργαστεί.
Τον περασμένο Οκτώβριο αγόρασε στο Τορίνο ένα ξυστό των 5 ευρώ (κάτι που έκανε συχνά μήπως ενισχύσει τα έσοδά του), όπου ζούσε πουλώντας μαντίλια και ζητιανεύοντας έξω από σούπερ μάρκετ. Ήταν τυχερός, γιατί κέρδισε 500.000 ευρώ, ένα ποσό που όμως δεν μπορούσε να έχει στα χέρια του.
Εκεί όμως άρχισαν τα προβλήματα: Χωρίς άδεια παραμονής, ο Εχιζομγουένγκι δεν μπορούσε να ανοίξει λογαριασμό στην τράπεζα, αλλά και χωρίς τα χρήματα δεν μπορούσε να αποδείξει ότι είναι οικονομικά ανεξάρτητος για να καταθέσει ξανά αίτημα για άδεια παραμονής.
Αναζητώντας απεγνωσμένα μια λύση και αφού τον εκμεταλλεύτηκε ένας Νιγηριανός φίλος στον οποίο είχε εμπιστευτεί τα χρήματα, ο φίλος συμφώνησε να μεταφέρει περίπου τα μισά κέρδη (αφού αφαιρέθηκαν οι φόροι) στον λογαριασμό του ξαδέλφου του Εχιζομγουένγκι.
Με τα χρήματα αγόρασε στην πόλη Φαλκονάρα ένα κατάστημα που πουλά τρόφιμα από την Αφρική. Εν τω μεταξύ ο δικηγόρος του κυνήγησε την υπόθεση δικαστικά: δικαστήριο στην Ανκόνα διέταξε να του δοθεί άδεια παραμονής λαμβάνοντας υπόψη ότι μιλά επαρκή Ιταλικά, ότι εργάζεται για το κατάστημα και πλέον είναι οικονομικά ανεξάρτητος.
Τώρα ο Εχιζομγουένγκι λέει ότι θα διοργανώσει ένα πάρτι για όλους, μόνο όμως όταν παραλάβει την άδεια παραμονής. «Θέλω να δουλέψω και να κρατήσω τα πόδια μου γερά στη γη, θέλω να ζήσω μια φυσιολογική ζωή», λέει.
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