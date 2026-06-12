Νιγηριανός στην Ιταλία απέκτησε άδεια παραμονής χάρη σε ένα ξυστό των 5 ευρώ

Μπλέχτηκε για μήνες στα γρανάζια της γραφειοκρατίας πρώτα για να παραλάβει τα χρήματα και έπειτα για την άδεια παραμονής