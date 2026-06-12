Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου των 11 εργαζομένων που χάθηκαν μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο της Ουάσινγκτον
Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου των 11 εργαζομένων που χάθηκαν μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο της Ουάσινγκτον
Οι Αρχές ανέφεραν ότι το τραγικό περιστατικό κρίθηκε ως ατύχημα - Μια δεξαμενή που περιείχε λευκό υγρό, ένα χημικό μείγμα που χρησιμοποιείται στη διαδικασία παραγωγής χαρτιού, υπέστη βλάβη
Ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου των 11 εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη δεξαμενής χημικών σε εργοστάσιο χαρτοπολτού και χαρτιού που σημειώθηκε στις 26 Μαΐου στην εταιρεία Nippon Dynawave Packaging στο Λόνγκβιου, στην πολιτεία της Ουάσινγκτον.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αρχών την Πέμπτη (11/6) και τα έντεκα θύματα υπέστησαν χημικά εγκαύματα, ενώ πολλά άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά.
Το Γραφείο Ιατροδικαστή της Κομητείας Cowlitz πραγματοποιήσε αυτοψίες σε 10 από τα θύματα. Οκτώ από αυτούς πέθαναν από αλκαλικά χημικά εγκαύματα, ανέφερε το γραφείο: ο 35χρονος Jared Ammons, ο 58χρονος Norman Barlow, ο 52χρονος Gilberto Bernal, ο 27χρονος Bradley Covington, ο 29χρονος Tyler Covington, ο 26χρονος Clinton Doran, ο 51χρονος John Forsberg και ο 54χρονος Dale Miller.
Ο 48χρονος Robert Wilson πέθανε από αλκαλικά χημικά εγκαύματα και τραύματα από αμβλύ αντικείμενο, ενώ ο 38χρονος Braydon Finkas πέθανε από αλκαλικά χημικά εγκαύματα και «ασφυξία λόγω εισρόφησης ξένου αντικειμένου», ανέφερε το γραφείο του ιατροδικαστή.
Ένα από τα θύματα, ο 27χρονος Dillon Miller μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Πόρτλαντ, όπου υπέκυψε στα τραύματά του. Ο ιατροδικαστής της κομητείας Μουλτνόμα δήλωσε ότι η αιτία θανάτου του προσδιορίστηκε ως εγκαύματα από υδροξείδιο του νατρίου και σουλφίδιο του νατρίου, τα οποία, όπως σημείωσε, συνάδουν με τις άλλες αιτίες θανάτου από εγκαύματα από αλκαλικά χημικά. Το τραγικό περιστατικό κρίθηκε ως ατύχημα.
Η ιατροδικαστής της κομητείας Cowlitz, Dana Tucker, δήλωσε ότι η «φρικτή τραγωδία» είναι μία από τις πιο σημαντικές που έχει βιώσει η κοινότητα από την έκρηξη του όρους St. Helens το 1980. Κρατικές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για να προσδιορίσουν πώς συνέβη το περιστατικό και τι μπορεί να γίνει για να αποφευχθεί κάτι παρόμοιο στο μέλλον. Το Υπουργείο Εργασίας και Βιομηχανίας της Πολιτείας της Ουάσιγκτον δήλωσε ότι η έρευνά του θα επεκταθεί και στον εντοπισμό τυχόν παραβάσεων των κανόνων ασφάλειας στην εργασία και αναμένεται να διαρκέσει περίπου έξι μήνες.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αρχών την Πέμπτη (11/6) και τα έντεκα θύματα υπέστησαν χημικά εγκαύματα, ενώ πολλά άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά.
Μια δεξαμενή που περιείχε λευκό υγρό, ένα χημικό μείγμα που χρησιμοποιείται στη διαδικασία παραγωγής χαρτιού, υπέστη βλάβη και ακολούθησε έκρηξη που προκάλεσε ζημιές σε μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων. Οι Αρχές επεσήμαναν πως το λευκό υγρό, το οποίο χρησιμοποιείται για τη διάσπαση του ξύλου σε χαρτοπολτό, αποτελείται από υδροξείδιο του νατρίου, σουλφίδιο του νατρίου και ανθρακικό δινάτριο. Η δεξαμενή χωρητικότητας 900.000 γαλονιών ήταν γεμάτη κατά τα δύο τρίτα περίπου τη στιγμή της βλάβης.
The 11 people killed after a chemical tank ruptured at a pulp and paper mill in Washington state last month all suffered chemical burns, officials said Thursday while releasing the autopsy results.— ABC News (@ABC) June 12, 2026
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Το Γραφείο Ιατροδικαστή της Κομητείας Cowlitz πραγματοποιήσε αυτοψίες σε 10 από τα θύματα. Οκτώ από αυτούς πέθαναν από αλκαλικά χημικά εγκαύματα, ανέφερε το γραφείο: ο 35χρονος Jared Ammons, ο 58χρονος Norman Barlow, ο 52χρονος Gilberto Bernal, ο 27χρονος Bradley Covington, ο 29χρονος Tyler Covington, ο 26χρονος Clinton Doran, ο 51χρονος John Forsberg και ο 54χρονος Dale Miller.
Ο 48χρονος Robert Wilson πέθανε από αλκαλικά χημικά εγκαύματα και τραύματα από αμβλύ αντικείμενο, ενώ ο 38χρονος Braydon Finkas πέθανε από αλκαλικά χημικά εγκαύματα και «ασφυξία λόγω εισρόφησης ξένου αντικειμένου», ανέφερε το γραφείο του ιατροδικαστή.
Ένα από τα θύματα, ο 27χρονος Dillon Miller μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Πόρτλαντ, όπου υπέκυψε στα τραύματά του. Ο ιατροδικαστής της κομητείας Μουλτνόμα δήλωσε ότι η αιτία θανάτου του προσδιορίστηκε ως εγκαύματα από υδροξείδιο του νατρίου και σουλφίδιο του νατρίου, τα οποία, όπως σημείωσε, συνάδουν με τις άλλες αιτίες θανάτου από εγκαύματα από αλκαλικά χημικά. Το τραγικό περιστατικό κρίθηκε ως ατύχημα.
Η ιατροδικαστής της κομητείας Cowlitz, Dana Tucker, δήλωσε ότι η «φρικτή τραγωδία» είναι μία από τις πιο σημαντικές που έχει βιώσει η κοινότητα από την έκρηξη του όρους St. Helens το 1980. Κρατικές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για να προσδιορίσουν πώς συνέβη το περιστατικό και τι μπορεί να γίνει για να αποφευχθεί κάτι παρόμοιο στο μέλλον. Το Υπουργείο Εργασίας και Βιομηχανίας της Πολιτείας της Ουάσιγκτον δήλωσε ότι η έρευνά του θα επεκταθεί και στον εντοπισμό τυχόν παραβάσεων των κανόνων ασφάλειας στην εργασία και αναμένεται να διαρκέσει περίπου έξι μήνες.
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