Λίγες ημέρες μετά την πανάκριβη ανακαίνιση του Τραμπ, η τεχνητή λίμνη στην Ουάσινγκτον μούχλιασε ξανά
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ουάσινγτον

Λίγες ημέρες μετά την πανάκριβη ανακαίνιση του Τραμπ, η τεχνητή λίμνη στην Ουάσινγκτον μούχλιασε ξανά

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πει ότι η Reflecting Pool ήταν σκουπιδότοπος λόγω της αδιαφορίας του Ομπάμα και του Μπάιντεν

Λίγες ημέρες μετά την πανάκριβη ανακαίνιση του Τραμπ, η τεχνητή λίμνη στην Ουάσινγκτον μούχλιασε ξανά
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Για μήνες ο Τραμπ επέμενε ότι τα έργα στην Reflecting Pool, την τεχνητή λίμνη στην οποία αντανακλώνται τα μεγάλα μνημεία στην Ουάσινγκτον θα της έδιναν τη χαμένη της αίγλη. Μια αίγλη που, όπως ακόμη έλεγε, η ανικανότητα της διακυβέρνησης του Μπαράκ Ομπάμα και του Τζο Μπάιντεν είχε στερήσει από τη λίμνη που μετρά πλέον έναν αιώνα ζωής.

Επιτέλους έχει «όμορφο, καθαρό νερό», θριαμβολόγησε αυτή την εβδομάδα όταν τα έργα είχαν πια τελειώσει και τη σύγκρινε με το παρελθόν όταν ήταν «αηδιαστική, γεμάτη σκουπίδια».

Ο Τραμπ αρχικά έλεγε ότι το έργο της ανακαίνισης θα τέλειωνε σε μια εβδομάδα με κόστος κάτω από 2 εκατ. δολάρια. Τελικά χρειάστηκαν έξι εβδομάδες και κόστισε 14 εκατ. δολάρια.

TIMELAPSE: Lincoln Memorial Reflecting Pool refills with water after Trump paint job


Και όμως: η αυτοψία της Washington Post έδειξε ότι η μούχλα επέστρεψε στην τεχνητή λίμνη, παρά το σύστημα καθαρισμού με νανοφυσαλίδες και το φρέσκο νερό που έβαλαν τα συνεργεία.

Τα άλγη εμφανίστηκαν στη δυτική και την ανατολική άκρη της λίμνης, στον πυθμένα και στην επιφάνεια, ειδικά την Τετάρτη και την Πέμπτη που στην Ουάσινγκτον είχε κουφόβραση.
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Η διακυβέρνηση Τραμπ έχει απάντηση: «Αυτό που βλέπετε είναι υπολείμματα φυκιών από τους αγωγούς τροφοδοσίας, οι οποίοι παρέμεναν αδρανείς για οκτώ εβδομάδες κατά τη διάρκεια των εργασιών. Αποτελεί μέρος της κανονικής διαδικασίας εκκίνησης», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών.

Απομακρύνουμε τα φύκια, οι νανοφυσαλίδες θα συντηρούν την πισίνα και θα την διατηρούν απαλλαγμένη από φύκια. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας έμπειρος κατασκευαστής που έχει επιδιορθώσει την δεξαμενή για τα καλά, σε αντίθεση με την αποτυχημένη και εξαιρετικά δαπανηρή προσπάθεια των Ομπάμα και Μπάιντεν», πρόσθεσε.

Ακόμη πιο ενθουσιώδης ήταν ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου που, όταν ρωτήθηκε από την Washington Post, είπε: «Ο πρόεδρος Τραμπ αξιοποίησε την εμπειρία του για να πραγματοποιήσει εξαιρετικές αναβαθμίσεις στη Λίμνη του Μνημείου του Λίνκολν, τις οποίες οι Αμερικανοί θα απολαμβάνουν για πολλά χρόνια. Το κοινό υποστηρίζει αυτές τις αναγκαίες εδώ και καιρό βελτιώσεις στην πρωτεύουσα της χώρας μας, και άρθρα όπως αυτό είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο η εμπιστοσύνη στα μέσα ενημέρωσης βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα». (Το ειρωνικό σχόλιο ήταν φυσικά για την εφημερίδα).

Τα άλγη ήταν και στο παρελθόν πρόβλημα για τη Reflecting Pool και είχαν εμφανιστεί μετά και την ανακαίνιση του 2012 (επί Ομπάμα) που στοίχησε 34 εκατ. δολάρια περίπου 50 εκατ. δολάρια ή 43 εκατ. ευρώ σε σημερινές τιμές). Τα ζεστό και υγρό κλίμα της Ουάσινγκτον τα ευνοεί τους καλοκαιρινούς μήνες, ωστόσο υπάρχουν λύσεις καθώς με με προσεκτικό φιλτράρισμα, χλώριο και φυσαλίδες οξυγόνου στο νερό τα άλγη περιορίζονται.
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