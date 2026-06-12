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Λίγες ημέρες μετά την πανάκριβη ανακαίνιση του Τραμπ, η τεχνητή λίμνη στην Ουάσινγκτον μούχλιασε ξανά
Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πει ότι η Reflecting Pool ήταν σκουπιδότοπος λόγω της αδιαφορίας του Ομπάμα και του Μπάιντεν
Επιτέλους έχει «όμορφο, καθαρό νερό», θριαμβολόγησε αυτή την εβδομάδα όταν τα έργα είχαν πια τελειώσει και τη σύγκρινε με το παρελθόν όταν ήταν «αηδιαστική, γεμάτη σκουπίδια».
Ο Τραμπ αρχικά έλεγε ότι το έργο της ανακαίνισης θα τέλειωνε σε μια εβδομάδα με κόστος κάτω από 2 εκατ. δολάρια. Τελικά χρειάστηκαν έξι εβδομάδες και κόστισε 14 εκατ. δολάρια.
Και όμως: η αυτοψία της Washington Post έδειξε ότι η μούχλα επέστρεψε στην τεχνητή λίμνη, παρά το σύστημα καθαρισμού με νανοφυσαλίδες και το φρέσκο νερό που έβαλαν τα συνεργεία.
Τα άλγη εμφανίστηκαν στη δυτική και την ανατολική άκρη της λίμνης, στον πυθμένα και στην επιφάνεια, ειδικά την Τετάρτη και την Πέμπτη που στην Ουάσινγκτον είχε κουφόβραση.
Algae cleanup at the Reflecting Pool this morning. Interior Dept says it’s "residual algae from the supply lines which have been sitting dormant for 8 weeks. It’s part of the normal startup process. We are removing the algae, and the nanobubblers will maintain the pool and keep… pic.twitter.com/4jebIPutqH— Kit Maher (@KitMaherCNN) June 10, 2026
Algae back at Lincoln Memorial Reflecting Pool!— emily miller (@emilymiller) June 11, 2026
UFC takes over DC (I have zero interest)
Threat against POTUS on Mall
Running in heat ended badly.
Watch: pic.twitter.com/PmmLbEKJdA
The Lincoln Memorial Reflecting Pool has become infested with algae.— Republicus (@OpentheJFKfiles) June 12, 2026
Me and @goddek could show you how to fix that @realDonaldTrump. pic.twitter.com/TjraAVRLkX
Απομακρύνουμε τα φύκια, οι νανοφυσαλίδες θα συντηρούν την πισίνα και θα την διατηρούν απαλλαγμένη από φύκια. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας έμπειρος κατασκευαστής που έχει επιδιορθώσει την δεξαμενή για τα καλά, σε αντίθεση με την αποτυχημένη και εξαιρετικά δαπανηρή προσπάθεια των Ομπάμα και Μπάιντεν», πρόσθεσε.
Ακόμη πιο ενθουσιώδης ήταν ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου που, όταν ρωτήθηκε από την Washington Post, είπε: «Ο πρόεδρος Τραμπ αξιοποίησε την εμπειρία του για να πραγματοποιήσει εξαιρετικές αναβαθμίσεις στη Λίμνη του Μνημείου του Λίνκολν, τις οποίες οι Αμερικανοί θα απολαμβάνουν για πολλά χρόνια. Το κοινό υποστηρίζει αυτές τις αναγκαίες εδώ και καιρό βελτιώσεις στην πρωτεύουσα της χώρας μας, και άρθρα όπως αυτό είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο η εμπιστοσύνη στα μέσα ενημέρωσης βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα». (Το ειρωνικό σχόλιο ήταν φυσικά για την εφημερίδα).
Τα άλγη ήταν και στο παρελθόν πρόβλημα για τη Reflecting Pool και είχαν εμφανιστεί μετά και την ανακαίνιση του 2012 (επί Ομπάμα) που στοίχησε 34 εκατ. δολάρια περίπου 50 εκατ. δολάρια ή 43 εκατ. ευρώ σε σημερινές τιμές). Τα ζεστό και υγρό κλίμα της Ουάσινγκτον τα ευνοεί τους καλοκαιρινούς μήνες, ωστόσο υπάρχουν λύσεις καθώς με με προσεκτικό φιλτράρισμα, χλώριο και φυσαλίδες οξυγόνου στο νερό τα άλγη περιορίζονται.
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