Πρώην ποδοσφαιριστής σε κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης στην Αθήνα, συνελήφθη αστυνομικός, κατηγορείται και ειδικός φρουρός

Τον 32χρονο πρώην αθλητή φέρονται να προμήθευαν με ναρκωτικές ουσίες συγγενικά του πρόσωπα, ενώ ενεργό ρόλο στο κύκλωμα είχε και η σύντροφός του

Ειδικού Φρουρού αποκάλυψε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, έπειτα από έρευνα που οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης η οποία δρούσε σε περιοχές της Αθήνας.



Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 10ης Ιουνίου στην Αττική, συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός. Παράλληλα, για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, ανάμεσά τους και ένας Ειδικός Φρουρός.



διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως



Ως αρχηγικό μέλος φέρεται ένας 32χρονος εργαζόμενος σε νυχτερινά κέντρα της Αττικής, ο οποίος διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της εργασίας του, εκμεταλλευόμενος, σύμφωνα με την αστυνομία, τη δημοφιλία που είχε αποκτήσει ως πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.



Τον 32χρονο φέρονται να προμήθευαν με ναρκωτικές ουσίες ένας 29χρονος, μία 50χρονη και ένας 50χρονος, οι οποίοι συνδέονται μαζί του με συγγενικούς δεσμούς. Ενεργό ρόλο φέρεται να είχε και η 28χρονη σύντροφός του, η οποία συμμετείχε στην παραλαβή, αποθήκευση και προετοιμασία των ναρκωτικών.



βοηθητικό ρόλο στην οργάνωση και φέρεται να διευκόλυνε τη δράση της, διακινώντας μικροποσότητες ναρκωτικών ή διαθέτοντάς τες σε πρόσωπα του περιβάλλοντός του.



Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν εφαρμογές επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και κωδικές λέξεις για τις ναρκωτικές ουσίες, όπως «γραμμές», «στίχους», «εικοσιπεντάρι», «μαγνήσιο», «έτοιμος για πόλεμο;» και «θα ρίξουμε κάστρα, θα πέσουνε Πρίαμοι». Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν τόσο ιδιόκτητα όσο και ενοικιαζόμενα οχήματα ή ταξί, ενώ οι συναλλαγές γίνονταν σε χώρους νυχτερινών καταστημάτων με περιορισμένη ορατότητα.



Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι ο 28χρονος αστυνομικός και συγγενικό του πρόσωπο, αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, κατηγορούνται για ακόμη τέσσερις υποθέσεις, που αφορούν μία περίπτωση απάτης, δύο περιπτώσεις παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και μία υπόθεση δωροληψίας υπαλλήλου.



Κλείσιμο περιπτώσεις προμήθειας ναρκωτικών για προσωπική χρήση.



Η ανακοίνωση της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων «Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, σε περιοχές της Αθήνας.



Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τετάρτης, 10 Ιουνίου 2026, σε περιοχές της Αττικής, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθησαν συνολικά -6- μέλη, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη -24- άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας Ειδικός Φρουρός.



Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα, με χρήση ειδικών ανακριτικών τεχνικών και ψηφιακών μέσων, διακριβώθηκε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, έχοντας συγκεκριμένη υποδομή και διαρκή δράση, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026, δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κυρίως κοκαΐνης), με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.



Υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών με εμπλοκή πρώην ποδοσφαιριστή , αστυνομικού καιαποκάλυψε η, έπειτα από έρευνα που οδήγησε στηνη οποία δρούσε σε περιοχές της Αθήνας.Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 10ης Ιουνίου στην Αττική, συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ένας. Παράλληλα, για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, ανάμεσά τους και έναςΣύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026 στηουσιών, κυρίως κοκαΐνης , με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος.Ως αρχηγικό μέλος φέρεται έναςσε νυχτερινά κέντρα της Αττικής, ο οποίος διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της εργασίας του, εκμεταλλευόμενος, σύμφωνα με την αστυνομία, τη δημοφιλία που είχε αποκτήσει ως πρώηνΤον 32χρονο φέρονται να προμήθευαν με ναρκωτικές ουσίες ένας, μίακαι ένας, οι οποίοι συνδέονται μαζί του με συγγενικούς δεσμούς. Ενεργό ρόλο φέρεται να είχε και η, η οποία συμμετείχε στην παραλαβή, αποθήκευση και προετοιμασία των ναρκωτικών.Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 28χρονος αστυνομικός είχεστην οργάνωση και φέρεται να διευκόλυνε τη δράση της, διακινώντας μικροποσότητεςτες σε πρόσωπα του περιβάλλοντός του.Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν εφαρμογές επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και κωδικές λέξεις για τις ναρκωτικές ουσίες, όπως «γραμμές», «στίχους», «εικοσιπεντάρι», «μαγνήσιο», «έτοιμος για πόλεμο;» και «θα ρίξουμε κάστρα, θα πέσουνε Πρίαμοι». Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν τόσο ιδιόκτητα όσο και ενοικιαζόμενα οχήματα ή ταξί, ενώ οι συναλλαγές γίνονταν σε χώρους νυχτερινών καταστημάτων με περιορισμένη ορατότητα.Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι ο 28χρονος αστυνομικός και, αξιωματικός της, κατηγορούνται για ακόμη τέσσερις υποθέσεις, που αφορούν μία περίπτωση απάτης, δύο περιπτώσεις παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και μία υπόθεση δωροληψίας υπαλλήλου.Όσον αφορά τον Ειδικό Φρουρό, κατηγορείται για τρειςγια προσωπική χρήση.«Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, σε περιοχές της Αθήνας.Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τετάρτης, 10 Ιουνίου 2026, σε περιοχές της Αττικής, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθησαν συνολικά -6- μέλη, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη -24- άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας Ειδικός Φρουρός.Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα, με χρήση ειδικών ανακριτικών τεχνικών και ψηφιακών μέσων, διακριβώθηκε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, έχοντας συγκεκριμένη υποδομή και διαρκή δράση, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026, δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κυρίως κοκαΐνης), με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Αρχηγικό μέλος ήταν 32χρονος, εργαζόμενος σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης της Αττικής, ο οποίος διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της εργασίας του, εκμεταλλευόμενος τη δημοφιλία του ως πρώην επαγγελματίας αθλητής.



Επιπλέον, 29χρονος, 50χρονη και 50χρονος, που συνδέονται με συγγενικούς δεσμούς με το αρχηγικό μέλος, τον προμήθευαν με τις ποσότητες που διακινούσε.



Ενεργό ρόλο είχε και 28χρονη, σύντροφος του 32χρονου, η οποία συμμετείχε στη διαδικασία παραλαβής, αποθήκευσης και προετοιμασίας των ναρκωτικών.



Σχετικά με τον συλληφθέντα αστυνομικό, είχε βοηθητικό ρόλο ως μέλος της οργάνωσης, υποβοηθώντας τη δράση της, καθώς, ένεκα των προσωπικών του επαφών με τον 32χρονο, φέρεται να διακινούσε μικροποσότητες ναρκωτικών ή τις διέθετε σε οικείους του.



Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, για την αποφυγή εντοπισμού τους, χρησιμοποιούσαν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, όπως:



επικοινωνία μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας κωδικές λέξεις για τις ναρκωτικές ουσίες («γραμμή-ές», «στίχους», «εικοσιπεντάρι», «μαγνήσιο», «έτοιμος για πόλεμο;», «θα ρίξουμε κάστρα, θα πέσουνε Πρίαμοι»),

κίνηση με οχήματα ιδιοκτησίας τους, καθώς και με ενοικιαζόμενα οχήματα ή ταξί, για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους,

διακίνηση ναρκωτικών εντός των καταστημάτων, σε σημεία με περιορισμένη πρόσβαση ή ορατότητα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας, διακριβώθηκε η συμμετοχή του 28χρονου αστυνομικού και συγγενικού του προσώπου, Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας, σε -4- ακόμη αξιόποινες πράξεις. Ειδικότερα, κατηγορούνται για μία περίπτωση απάτης από κοινού και κατά περίπτωση δύο υποθέσεις παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και μία δωροληψίας υπαλλήλου.



Όσον αφορά τον Ειδικό Φρουρό, κατηγορείται για τρεις περιπτώσεις προμήθειας ναρκωτικών για προσωπική χρήση.



Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σε οχήματα, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



-5,8- γραμμάρια κοκαΐνης,

-6,1- γραμμάρια κάνναβης,

-6.230- ευρώ,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

σύνεργα χρήσης ναρκωτικών,

κινητά τηλέφωνα και

μοτοσυκλέτα.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή»