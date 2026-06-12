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Ένας νεκρός και δέκα τραυματίες σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Τέξας, νεκρός εντοπίστηκε και ο δράστης
Ένας νεκρός και δέκα τραυματίες σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Τέξας, νεκρός εντοπίστηκε και ο δράστης
Εννέα από τους τραυματίες χρειάστηκαν νοσηλεία, ενώ τέσσερις από αυτούς ήταν σε πιο σοβαρή κατάσταση
UPD:
Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή (12/6) στην πόλη Μίντλαντ του Τέξας, έπειτα από πυροβολισμούς σε κτίριο της περιοχής, οδηγώντας σε εκτεταμένη κινητοποίηση των Αρχών.
Η δήμαρχος της πόλης, Λόρι Μπλονγκ, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι χτυπήθηκαν τουλάχιστον 11 άνθρωποι. Εννέα από τους τραυματίες χρειάστηκαν νοσηλεία, ενώ τέσσερις από αυτούς ήταν σε πιο σοβαρή κατάσταση.
«Υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός στο σημείο» ανέφερε χαρακτηριστικά η δήμαρχος. «Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι απόλυτα με τα θύματα και τις οικογένειές τους» πρόσθεσε.
Ο αρχηγός της αστυνομίας Γκρεγκ Σνόου γνωστοποίησε ότι αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή άκουσαν πυροβολισμούς να προέρχονται από κτίριο στη λεωφόρο West Wall Street και προχώρησαν άμεσα στην εκκένωση και ασφάλιση της περιοχής.
Λίγες ώρες αργότερα ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε νεκρός.
Η δήμαρχος της πόλης, Λόρι Μπλονγκ, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι χτυπήθηκαν τουλάχιστον 11 άνθρωποι. Εννέα από τους τραυματίες χρειάστηκαν νοσηλεία, ενώ τέσσερις από αυτούς ήταν σε πιο σοβαρή κατάσταση.
«Υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός στο σημείο» ανέφερε χαρακτηριστικά η δήμαρχος. «Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι απόλυτα με τα θύματα και τις οικογένειές τους» πρόσθεσε.
Ο αρχηγός της αστυνομίας Γκρεγκ Σνόου γνωστοποίησε ότι αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή άκουσαν πυροβολισμούς να προέρχονται από κτίριο στη λεωφόρο West Wall Street και προχώρησαν άμεσα στην εκκένωση και ασφάλιση της περιοχής.
Λίγες ώρες αργότερα ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε νεκρός.
Παραμένει άγνωστο το κίνητρο του δράστη.
JUST IN: Police report active shooter in Midland, Texas. Officers exchanging fire pic.twitter.com/yjE9fiELrj— BNO News (@BNONews) June 12, 2026
UPD:
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