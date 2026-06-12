Απίστευτη σύλληψη στο Περού: Αστυνομικοί ντυμένοι μασκότ του Μουντιάλ «παγίδευσαν» διακινητή ναρκωτικών, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ναρκωτικά Περού Μουντιάλ 2026

Απίστευτη σύλληψη στο Περού: Αστυνομικοί ντυμένοι μασκότ του Μουντιάλ «παγίδευσαν» διακινητή ναρκωτικών, δείτε βίντεο

Ντυμένοι ως Μαπλ ο Τάρανδος και Κλατς ο Φαλακρός Αετός, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον διακινητή και τον συνέβαλαν

Απίστευτη σύλληψη στο Περού: Αστυνομικοί ντυμένοι μασκότ του Μουντιάλ «παγίδευσαν» διακινητή ναρκωτικών, δείτε βίντεο
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Η περουβιανή αστυνομία βρήκε έναν ευρηματικό τρόπο να συλλάβει έναν ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών: οι αστυνομικοί μεταμφιέστηκαν σε μασκότ του Μουντιάλ 2026.

Οι αστυνομικοί της νοτιοαμερικανικής χώρας ανακάλυψαν ότι ο καταζητούμενος ήταν φανατικός οπαδός του ποδοσφαίρου. Αυτό τους οδήγησε στο να πλησιάσουν το σπίτι του δυνητικά επικίνδυνου υπόπτου ντυμένοι ως ο Μαπλ ο Τάρανδος και ο Κλατς ο Φαλακρός Αετός. Και η στρατηγική τους πέτυχε.

«Χάρη στο έργο πληροφοριών που πραγματοποίησε η ομάδα, καταφέραμε να διαπιστώσουμε ότι το άτομο που επρόκειτο να συλλάβουμε ήταν ένας φανατικός οπαδός του ποδοσφαίρου, που ζούσε και αναπνέε με τον πυρετό του Παγκοσμίου Κυπέλλου», δήλωσε σύμφωνα με την Daily Mail.


«Έτσι, προχωρήσαμε στο να μεταμφιέσουμε τα μέλη της ομάδας μου ως μασκότ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, προκειμένου να τον πλησιάσουμε χωρίς να κινήσουμε υποψίες και να προβούμε στη σύλληψη», συμπλήρωσε.

Οι αστυνομικοί πρώτα έσπασαν την πύλη του συγκροτήματος ακινήτων στην Λίμα. Μόλις μπήκαν, αναγκάστηκαν να καταδιώξουν τον ύποπτο πριν τον πιάσουν στον επάνω όροφο. Στο σπίτι βρέθηκε ένα όπλο, ένα μαχαίρι και ναρκωτικά.

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