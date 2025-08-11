Πυρετός στο επιτελείο Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Πούτιν - Ερωτηματικό η πρόσκληση σε Ζελένσκι

Αμερικανοί αξιωματούχοι σπεύδουν να οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες ενόψει της συνόδου κορυφής της Παρασκευής μεταξύ τωνκαιστην, με λογιστικά και γεωπολιτικά ζητήματα να παραμένουν σε εκκρεμότητα τέσσερις ημέρες πριν από τη σημαντική συνάντηση.Μέχρι τη Δευτέρα, δεν είχε ανακοινωθεί ο τόπος διεξαγωγής της συνόδου κορυφής. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης εξακολουθούσαν να μεταβαίνουν στην Αλάσκα — η οποία επιλέχθηκε λόγω της κεντρικής της θέσης σε σχέση με τηνκαι τη— για να καθορίσουν το ακριβές σημείο συνάντησης των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας.Οι αξιωματούχοι εργάζονταν επίσης για να διευκρινίσουν τα περιγράμματα της πολυαναμενόμενης συνάντησης των δύο ανδρών, η οποία, όπως ελπίζει ο Τραμπ, θα οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.Και μια σειρά από ερωτήματα πλανώνται πάνω από τις προετοιμασίες. Μεταξύ αυτών είναι αν θα προσκληθεί ο Ουκρανός πρόεδροςΟυκρανοί αξιωματούχοι κατέστησαν σαφές ότι ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να ταξιδέψει στην Αλάσκα αν προσκληθεί από τον Τραμπ. Ωστόσο, αναγνώρισαν επίσης ότι πολλά θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της συνάντησης των δύο ηγετών.