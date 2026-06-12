«Μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά» λέει ο Αραγτσί και στέλνει μήνυμα στα μέσα ενημέρωσης να μην κάνουν εικασίες
ΚΟΣΜΟΣ
Αμπάς Αραγτσί Ισραήλ Ντόναλντ Τραμπ

«Μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά» λέει ο Αραγτσί και στέλνει μήνυμα στα μέσα ενημέρωσης να μην κάνουν εικασίες

Τόνισε ότι η Τεχεράνη θα κοινοποιήσει δημοσίως όλες τις λεπτομέρειες εν ευθέτω χρόνω, σε αυτό που χαρακτήρισε υπεύθυνη και διαφανή προσέγγιση της Ισλαμικής Δημοκρατίας

«Μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά» λέει ο Αραγτσί και στέλνει μήνυμα στα μέσα ενημέρωσης να μην κάνουν εικασίες
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι ένα «Μνημόνιο Συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ» για τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν «δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά».

Η δήλωσή του αυτή έγινε λίγο μετά την επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Τεχεράνης για τη διαρροή των όρων της συμφωνίας στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.



Ωστόσο, ο Αμπάς Αραγτσί προέτρεψε τα μέσα ενημέρωσης να μην προβαίνουν σε εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί.

Ο Αραγτσί τόνισε ότι η Τεχεράνη θα κοινοποιήσει δημοσίως όλες τις λεπτομέρειες εν ευθέτω χρόνω, σε αυτό που χαρακτήρισε υπεύθυνη και διαφανή προσέγγιση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Την ανάρτηση του Αμπάς Αραγτσί έκανε repost και ο Ντόναλντ Τραμπ.

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