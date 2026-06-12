«Μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά» λέει ο Αραγτσί και στέλνει μήνυμα στα μέσα ενημέρωσης να μην κάνουν εικασίες
«Μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά» λέει ο Αραγτσί και στέλνει μήνυμα στα μέσα ενημέρωσης να μην κάνουν εικασίες
Τόνισε ότι η Τεχεράνη θα κοινοποιήσει δημοσίως όλες τις λεπτομέρειες εν ευθέτω χρόνω, σε αυτό που χαρακτήρισε υπεύθυνη και διαφανή προσέγγιση της Ισλαμικής Δημοκρατίας
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι ένα «Μνημόνιο Συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ» για τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν «δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά».
Η δήλωσή του αυτή έγινε λίγο μετά την επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Τεχεράνης για τη διαρροή των όρων της συμφωνίας στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
Ωστόσο, ο Αμπάς Αραγτσί προέτρεψε τα μέσα ενημέρωσης να μην προβαίνουν σε εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί.
Ο Αραγτσί τόνισε ότι η Τεχεράνη θα κοινοποιήσει δημοσίως όλες τις λεπτομέρειες εν ευθέτω χρόνω, σε αυτό που χαρακτήρισε υπεύθυνη και διαφανή προσέγγιση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Την ανάρτηση του Αμπάς Αραγτσί έκανε repost και ο Ντόναλντ Τραμπ.
Η δήλωσή του αυτή έγινε λίγο μετά την επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Τεχεράνης για τη διαρροή των όρων της συμφωνίας στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
The Islamabad Memorandum of Understanding has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculation about its content.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 12, 2026
In line with our responsible and transparent approach, all details will be shared with the public in due course.
Ωστόσο, ο Αμπάς Αραγτσί προέτρεψε τα μέσα ενημέρωσης να μην προβαίνουν σε εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί.
Ο Αραγτσί τόνισε ότι η Τεχεράνη θα κοινοποιήσει δημοσίως όλες τις λεπτομέρειες εν ευθέτω χρόνω, σε αυτό που χαρακτήρισε υπεύθυνη και διαφανή προσέγγιση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Την ανάρτηση του Αμπάς Αραγτσί έκανε repost και ο Ντόναλντ Τραμπ.
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