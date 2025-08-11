Επικοινωνία Ευρωπαίων - Τραμπ - Ζελένσκι την Τετάρτη ενόψει της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον Πούτιν
Επείγουσα πρωτοβουλία διαμεσολάβησης μεταξύ Ουκρανίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ αναλαμβάνει το Βερολίνο
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα έχουν τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη, πριν από την επικείμενη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, την Παρασκευή στην Αλάσκα, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Γερμανίας.
Συγκεκριμένα, την Τετάρτη στις 15:00 (ώρα Ελλάδος) η γερμανική κυβέρνηση διοργανώνει τηλεδιάσκεψη μεταξύ των ηγετών της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Βρετανίας, της Πολωνίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ και του Ουκρανού προέδρου και μία ώρα αργότερα θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη μεταξύ των ευρωπαίων ηγετών, του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς. Ο στόχος της γερμανικής διαμεσολαβητικής προσπάθειας είναι να σχηματιστεί κοινή διατλαντική θέση πριν από την σύνοδο της Αλάσκας.
Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, οι μεθαυριανές συνομιλίες θα εστιάσουν στους τρόπους αύξησης της πίεσης στην Ρωσία, το θέμα της σειράς των συναντήσεων για διαπραγματεύσεις μετά την Παρασκευή, στα ουκρανικά εδάφη τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να ανταλλαχθούν και σε εγγυήσεις για το Κίεβο ώστε η Ρωσία να μην μπορεί να προχωρήσει περισσότερο δυτικά, πέρα από τα εδάφη που θα έχει αποκτήσει.
«Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σίγουρα και αυτή την εβδομάδα» δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Μάιερ. «Για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς είναι σημαντικό να υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή θέση ώστε να εξασφαλιστεί επιρροή», πρόσθεσε ο κ. Μάιερ.
Ο Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, καθώς και την Κριμαία, την οποία οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν παράνομα το 2014, ως προϋπόθεση για να ανοίξουν οι συνομιλίες για μια μόνιμη ειρηνική συμφωνία.
Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η κυβέρνησή του δεν πρόκειται να παραχωρήσει εδάφη για να τελειώσει ο πόλεμος, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν να στηρίζουν την εθνική κυριαρχία της Ουκρανίας.
