Πένθος στο Αίγιο για τη Μαρία και τον Ολύμπιο: Οι οικονομικές διαφορές της μάνας και του γιου με τον Ιταλό, τι λένε συγγενείς για το διπλό φονικό

Πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί ο 65χρονος που οι Αρχές «δείχνουν» ως δράστη του εγκλήματος - Ο ίδιος συνεχίζει να κρατά σκληρή στάση και αρνείται τις κατηγορίες





Συγγενείς και κάτοικοι του χωριού αδυνατούν να πιστέψουν το τραγικό τέλος της Μαρίας και του Ολύμπιου ενώ όσο περνούν οι ώρες , έρχονται στο φως νέες πληροφορίες για τις εντάσεις που







Τι λέει συγγενής της οικογένειας Σύμφωνα με συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας που μιλάει στο



«Η διαμάχη για τα χρήματα αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα που οδήγησε στην τραγωδία, είμαι πεπεισμένος» λέει στο Αν είχε δώσει τα χρήματα στον Ιταλό από το οικόπεδο που είχε πουλήσει, ίσως και να μην τους σκότωνε. Η Μαρία, όμως έδωσε όλα τα χρήματα στον γιο της για να τον βοηθήσει στη Γερμανία», αναφέρει χαρακτηριστικά συγγενής της 54χρονης Μαρίας, αποτυπώνοντας το βαρύ κλίμα που επικρατεί στην οικογένεια.





Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η Μαρία πούλησε πρόσφατα ένα κτήμα που διέθετε και να έδωσε το σύνολο των χρημάτων στον 26χρονο γιο της. Η εξέλιξη αυτή φέρεται να επιδείνωσε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις με τον κατηγορούμενο , ο οποίος φέρεται να πίεζε επίμονα για την επιστροφή των χρημάτων του.



Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί. Ερευνάται και το ενδεχόμενο ο 65χρονος να φοβόταν ότι μητέρα και γιος σχεδίαζαν να φύγουν μόνιμα για τη



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Πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός Την ίδια ώρα, ενώπιον των δικαστικών αρχών του Αιγίου οδηγήθηκε



Ο κατηγορούμενος καλείται να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε στοιχείο που έχει προκύψει από την προανάκριση.



Σύμφωνα με πληροφορίες ο 65χρονος



Σε κλίμα βαθιάς θλίψης και οδύνης προετοιμάζεται η τοπική κοινωνία για την αυριανή κηδεία της 54χρονης μητέρας και του 26χρονου γιου της , οι οποίο έπεσαν νεκροί στο διπλό φονικό που συγκλονίζει το Αίγιο Συγγενείς και κάτοικοι του χωριού αδυνατούν να πιστέψουν το τραγικό τέλος της Μαρίας και του Ολύμπιου ενώ όσο περνούν οι ώρες , έρχονται στο φως νέες πληροφορίες για τις εντάσεις που φαίνεται να προηγήθηκαν του αιματηρού περιστατικού Στο επίκεντρο των προστριβών μεταξύ της 54χρονης , του γιου της και του 65χρονου Ιταλού κατηγορούμενου βρίσκονταν οικονομικές διαφορές.Σύμφωνα με συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας που μιλάει στο protothema.gr ο Ιταλός σύντροφος της Μαρίας είχε συνεισφέρει σημαντικά ποσά για την ανακαίνιση του πατρικού σπιτιού της γυναίκας -στο οποίο έμεναν μαζί και έγινε το διπλό φονικό-και το τελευταίο διάστημα ζητούσε επίμονα να του επιστραφεί τουλάχιστον μέρος των χρημάτων που είχε διαθέσει .«Η διαμάχη για τα χρήματα αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα που οδήγησε στην τραγωδία, είμαι πεπεισμένος» λέει στο protothema.gr συγγενής της Μαρίας. «. Η Μαρία, όμως έδωσε όλα τα χρήματα στον γιο της για να τον βοηθήσει στη Γερμανία», αναφέρει χαρακτηριστικά συγγενής της 54χρονης Μαρίας, αποτυπώνοντας το βαρύ κλίμα που επικρατεί στην οικογένεια.Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η Μαρία πούλησε πρόσφατα ένα κτήμα που διέθετε και να έδωσε το σύνολο των χρημάτων στον 26χρονο γιο της. Η εξέλιξη αυτή φέρεται να επιδείνωσε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις με τον κατηγορούμενο , ο οποίος φέρεται να πίεζε επίμονα για την επιστροφή των χρημάτων του.Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί. Ερευνάται και το ενδεχόμενο ο 65χρονος να φοβόταν ότι μητέρα και γιος σχεδίαζαν να φύγουν μόνιμα για τη Γερμανία , αφήνοντάς τον πίσω στην Ελλάδα χωρίς να του επιστραφούν τα χρήματα, που όπως υποστήριζε, είχε διαθέσει για το σπίτι .Καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, το χωριό παραμένει βυθισμένο το πένθος . Όλοι ετοιμάζονται να συνοδεύσουν αύριο στην τελευταία τους κατοικία τη μητέρα και το γιο που χάθηκαν τόσο άδικα.Την ίδια ώρα, ενώπιον των δικαστικών αρχών του Αιγίου οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ο65χρονος Ιταλός , ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το διπλό φονικό που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Λίγο μετά τις 10:30 πέρασε το κατώφλι του ανακριτή όπου ζήτησε εκ νέου προθεσμία για να απολογηθεί αύριο (13/6).Ο κατηγορούμενος καλείται να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε στοιχείο που έχει προκύψει από την προανάκριση.Σύμφωνα με πληροφορίες ο 65χρονος εμφανίζεται ιδιαίτερα σκληρός στη στάση που τηρεί από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του . Παρά την πίεση των ανακριτικών διαδικασιών δεν έχει μεταβάλει την αρχική του θέση και εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι δεν δείχνει διατεθειμένος να ομολογήσει ή να διαφοροποιήσει έστω και στο ελάχιστο την εκδοχή που έχει δώσει από την πρώτη στιγμή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να επαναλάβει όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς κατά την κατάθεσή του.



Όσα ανέφερε, το βράδυ πριν από τον εντοπισμό των θυμάτων βρισκόταν στο σπίτι μαζί με την 54χρονη. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγε από το υπνοδωμάτιο στο οποίο κοιμόταν με τη γυναίκα και κατευθύνθηκε στο σαλόνι όπου αποκοιμήθηκε.



«Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγα από το υπνοδωμάτιο που κοιμόμουν με την Μαρία και πήγα στο σαλόνι. Εκεί αποκοιμήθηκα. Ξύπνησα κατά τις 7.30 το πρωί , ήπια έναν καφέ και πίστευα ότι κοιμόντουσαν. Γύρω στις 10.00 πήγα στο υπνοδωμάτιό μας γιατί είχαμε ένα ραντεβού με έναν γιατρό στις 11.00. Είδα ότι η Μαρία δεν ήταν στο δωμάτιο και πήγα στο δωμάτιο του 26χρονου να τους αναζητήσω. Κατάφερα να ανοίξω την πόρτα με μεγάλη δυσκολία και τους βρήκα νεκρούς. Δεν γνωρίζω ποιος τους σκότωσε, ούτε αντιλήφθηκα κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας».



Αυτή είναι η γραμμή υπεράσπισης που φέρεται να ακολουθεί μέχρι σήμερα ο 65χρονος Ιταλός απορρίπτοντας κάθε κατηγορία που τον συνδέει με το διπλό φονικό. Οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν να αξιολογούν τα ευρήματα της υπόθεσης, τις καταθέσεις και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι τις μοιραίες ώρες.