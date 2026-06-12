Απορρίφθηκε το αίτημα του Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ να ανατρέψει την καταδίκη για απάτη
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Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ Έφεση Κρυπτονομίσματα

Απορρίφθηκε το αίτημα του Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ να ανατρέψει την καταδίκη για απάτη

Καταδικάστηκε γιατί έκλεψε 8 δισ. δολάρια από πελάτες του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX, με τους εισαγγελείς να μιλούν για «απάτη επικών διαστάσεων»

Απορρίφθηκε το αίτημα του Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ να ανατρέψει την καταδίκη για απάτη
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Τριμελές Εφετείο στην Νέα Υόρκη απέρριψε το αίτημα του Σαμ Μπάνκμαν-Φρίντ να ανατρέψει την καταδίκη του για απάτη και την ποινή φυλάκισης 25 ετών που του επιβλήθηκε λόγω της κατάρρευσης του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων FTX.

Ο πολυεκατομμυριούχος Μπάνκμαν-Φριντ είχε κριθεί ένοχος το 2023 για επτά κακουργήματα (δύο κατηγορίες απάτης και πέντε συνωμοσίας). Είχε κλέψει 8 δισ. δολάρια από πελάτες της FTX, με τους εισαγγελείς να μιλούν για «απάτη επικών διαστάσεων».

Ο ίδιος δήλωνε αθώος για όλες τις κατηγορίες, όπως σημειώνει ο Guardian. Κατά τη δίκη του παραδέχτηκε ότι έκανε λάθη στη διαχείριση της FTX, αλλά κατέθεσε ότι ποτέ δεν έκλεψε κεφάλαια.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστήριξαν στην έφεση ότι ο ομοσπονδιακός δικαστής ο οποίος προήδρευσε της δίκης εμπόδισε αδικαιολόγητα τον Μπάνμαν-Φριντ να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν την πεποίθησή του ότι η FTX διέθετε επαρκή κεφάλαια για την κάλυψη των αναλήψεων των πελατών.

Ωστόσο το δικαστήριο έκρινε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν απέδειξαν κατά τρόπο συντριπτικό την ενοχή του.

Αυτή την εβδομάδα έγινε γνωστό ότι ο Μπάνκμαν-Φριντ κατέθεσε αίτημα για να του δοθεί χάρη από τον πρόεδρο Τραμπ.
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